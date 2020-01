Döntetlent játszott a Tiszakécske az Újpest ellen

Szerda délben lejátszotta az idei első edzőmérkőzését a Duna Aszfalt Tiszakécske LC NB II.-es csapata. A találkozó 3–3-as döntetlenre végződött, ami egyáltalán nem is rossz eredmény, hiszen az ellenfél nem volt más – ráadásul idegenben –, mint az Újpest NB I.-es gárdája.

Négy új játékost is kipróbált az Újpest elleni találkozón Virágh Ferenc vezetőedző. Temesvári Attila, Farkas Norbert, Máté János, Lukács Dániel először húzott kécskei mezt magára. Az első félidőben a Molnár M. – Erdélyi, Temesvári, Preklet, Farkas N. – Lukács, Tölgyesi, Horvát A., Szabó D. – Batizi-Pócsi, Zádori tizenegy kezdett. Az első találatot az Újpest szerezte, de a 18. percben Tölgyesi egyenlített. Még a félidő befejezése előtt ismét vezetést szerzett a fővárosi csapat. A második játékrészben jelentős változást hajtott végre Virágh Ferenc. Ekkor az alábbi játékosokkal álltak fel: Varga Á. – Oláh, Temesvári, Preklet, Sváb – Tímári, Szuhodovszki, Kocsis, Kirschner – Gréczi, Máté D. A 46. percben Máté első labdaérintése gólt eredményezett 2–2. Az első osztályban szereplő csapat harmadszorra is megszerezte a vezetést, de a tiszakécskeiek közül ezúttal Kirchner egyenlített a 85. percben. A hátralévő időben a győzelmet is megszerezhette volna a tiszakécskei csapat, de egy nagy helyzet kimaradt. A döntetlen szép eredmény, és örvendetes, hogy a tiszakécskei gárda ezúttal háromszor tudta bevenni az ellenfél hálóját.