Döntetlennel zárt a KTE HUFBAU

A KTE HUFBAU hazai pályán, a Rákosmente KSK ellen zárta az idei évet. A kecskeméti lila-fehérek rengeteg lehetőséget és helyzetet dolgoztak ki, ám ezeket nem sikerült gólra váltani, így a hajrában még a döntetlenért is meg kellett izzadniuk.

A mérkőzés köszöntéssel indult, a kecskeméti labdarúgást immáron negyven éve szolgáló Erdei Sándor kapusedzőt köszöntötték a klub részéről. Erdei Sándor tizenkét éves pályafutása alatt közel 400 meccsen védte a KSC kapuját, 1992 óta kapusedzőként dolgozik a város labdarúgásában.

A mérkőzés hazai szempontból jól indult, hamar fölényt harcolt ki a KTE, az RKSK csak a védekezésre tudott koncentrálni. Jó tíz perc elteltével egy kontrából Lucz előtt is adódott ugyan sansz, de utána Babolek lövését kellett védenie Ordasinak, majd Erdei tekert fölé 16 méterről. A 16. percben Grünvald közeli lövését blokkolták, majd a szöglet után Vágó fejelt fölé nem sokkal. A 21. percben a kapu torkából sem tudtak a hazaiak betalálni, Babolek lapos passza elment Hegedűs lába előtt. A 27. percben, egy vendégkontra végén Kiss lövése pattant szögletre, utána azonban Vágó tesztelte a kapust, majd a 38. percben Babolek vágott fölé egy lecsorgó labdát ballal. A félidő végén a vendég Kiss egy a hosszúra átívelt labdát lőtt mellé bevetődve.

Fordulás után is Kiss vezette fel az eseményeket, egy kontra végén kevéssel lőtt a jobb alsó mellé a 48. percben. Meddő fölényünk továbbra is megvolt, de Hegedűs lövésébe is beleléptek, majd az 59. percben Erdei próbálkozott kapásból, de Ordasi ezt kipiszkálta a pipából. A hajrát Vágó átlövése vezette fel, de a 16-osról nem találta el a kaput ballal. A 87. percben kihasználta a hazaiak nagy hibáját az RKSK. A KTE védői a saját térfelükön adták el a labdát, majd az akció végén Lutz talált a kapuba, 0–1. A hazaiak nem adták fel, a 90. percben Vágó szabadrúgása után Urbán bólintotta át a hosszúra a labdát, amire Kéri robbant be és lőtt a léc alá, 1–1.

KTE HUFBAU–Rákosmente KSK 1–1 (0–0)

KTE: Mészáros – Tamaskó, Nánási, Urbán, Grünvald – Hirman, Vágó – Kéri, Hegedűs, Erdei – Babolek.

RKSK: Ordasi – Horváth B., Nagy, Horváth G., Aranyos – Kiss, Balaskó, Vattai, Horváth P. – Lucz, Kokenszky.

Sárga lap: Hirman, Kéri, illetve Nagy, Horváth, Aranyos, Vattai.

Gól: Kéri (89.), ill. Lucz (86.).