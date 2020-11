Döntetlennel végződött a szuperrangadó

A megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság csúcsrangadóját vasárnap délután Kalocsán játszották. A tabella második helyén álló helyi csapat a listavezető Kiskőröst fogadta, akik az őszi szezonban eddig minden mérkőzésüket megnyerték.

A vendégeknek az volt a céljuk, hogy továbbra is száz százszázalékosak maradjanak és Kalocsáról is három ponttal távozzanak. A hazaiak pedig szerették volna ezt megakadályozni, és pontot, pontokat reméltek. A vendégek számára kezdődött jobban a találkozó, mert már az ötödik percben előnyhöz jutottak. Jobb oldali támadás után Mokirickij lőtt a kapura mintegy huszonkét méterről. Varga kicsit kint állt a kapujából, így nem tudta hárítani a labdát 0–1.

Továbbra is a kiskőrösiek előtt adódott lehetőség, még pedig a 19. percben, amikor Nagy Attila a kapufát találta el. Nem sokkal később szintén ő veszélyeztette a kalocsai kaput, de Varga a helyén volt. Fél óra elteltével Filus a kalocsai térfél közepén keresztbe vitte a labdát, több védőt is kicselezett, majd a tizenhatos sarkától hat-hét méterre lövésre szánta el magát és kilőtte a jobb felső sarkot 0–2.

Ekkor úgy látszott, hogy simán megszerzik a kőrösiek a három pontot. A kalocsaiak azonban nem adták fel. Kis szerencséjük is volt, mert Pintyi a saját tizenhatosán belül szabálytalankodott, amiért a játékvezető tizenegyest ítélt. Az ítélet-végrehajtó Dostyicza volt 1–2.

A szépítő gól után kis dulakodás kezdődött a kiskőrösi kapu előtt, amit a játékvezető egy-egy sárga lappal „jutalmazott”. Az 51. percben zűrzavar keletkezett a kiskőrösi kapu előtt, amit Follárdt kihasznált, és egalizálta az eredményt 2–2. A 62. percben Nagy közeli fejesét bravúrral ütötte ki Varga. A 77. percben Szabó Valentin szabálytalankodott Naggyal szemben, amiért sárga lapot kapott. Mivel már volt neki egy, a második után a pirosat is megkapta. A találkozó hajrájában Füleki bal oldali szögleténél kellett ismét bravúrral védenie Vargának.

Szép számú közönség előtt igazi rangadót játszott egymással a két csapat. Mind a két félnek voltak lehetőségei, amit kihasználhattak volna, de nem tették, így a döntetlen igazságosnak mondható.

Kalocsai FC–Kiskőrösi LC 2–2 (1–1)

Kalocsa, 350 néző, vezette: Fenyvesi Szabolcs (Molnár Adrián, Kovács Tamás)

Kalocsa: Varga – Rideg, Knap, Kohány (Farkas 46.), Dostyicza (Pandúr 88.), Follárdt (Rábóczki 78.), Sümegi (Mátyás 46.), Szabó V., Nasz, Lakatos-Lengyel, Tóth L. Játékos-edző: Kohány Balázs.

Kiskőrös: Ámann – Hajnal, Filus, Pintyi, Dunai (Tóth Á. 74.), Simon, Salami, Nagy A., Mihály, Mokrickij (Amin 61.), Vajda. Edző: Miskovicz Bálint

Gól: Dostyicza a 37., Follárdt az 51., illetve Simon az 5., Filus a 32. percben.

Sárga lap: Sümegi a 44., Tóth L. az 54., illetve Mihály a 38., Simon a 89. percben.

Kiállítva: Szabó V. a 77. percben.

Kohány Balázs, a Kalocsa játékos-edzője: – Azt gondolom, hogy ragyogó mérkőzést játszottunk, amiben a leggyengébb láncszem a játékvezetés volt, mert szabálytalan góllal szerzett előnyt a Kiskőrös. A csapat erejét mutatja, hogy 0–2-es hátrányból is felálltunk, sőt még végig mi nyomtunk. Szerintem megérdemeltük volna a győzelmet. Sajnálom, hogy nem sikerült, de azt gondolom, hogy ez a mérkőzés szép reklámja volt a megyei focinak, hiszen jó mérkőzésen, sok néző előtt tudtunk játszani. A döntetlen ellenére gratulálok a csapatomnak.

Miskovicz Bálint, a Kiskőrös edzője: – Kalocsai születésű vagyok, a kalocsai csipke egy gyönyörű dolog, a kalocsai paprika kiváló, az én csapatom pedig egy szuper. Nem akarok senkit sem megbántani, de ilyen játékvezetői nyomás alatt nem lehet futballozni. Kritikán aluli volt, ezért Pest megyéből kár átjönni játékvezetőnek. A kalocsaiak szidták a bírót, mert szerintük nekünk kedvezett, de nem tudom, hogy milyen meccset néztek. Ajándék tizenegyest kaptak, amit a játékvezető nem fújt volna be, de a partjelző lengetett, pedig a játékvezető közelebb volt az esethez. Mindegy, ez így sikerült, gratulálok a szuper csapatomnak.