Döntetlen lett a városföldi szomszédvári rangadó

Igazi, tőről metszett szomszédvári derbi vívtak a megyei másodosztályú labdarúgó bajnokság Északi csoportjában a nyitófordulójába, a Városföld ugyanis a Kunszállást fogadta. A végig küzdelmes, fordulatos mérkőzésen a csapatok végül megosztoztak a pontokon.

Városföldet és Kunszállást közúton nyolc, légvonalban mindössze hat kilométer választja el egymástól, annál hihetetlenebbnek tűnik az a tény, hogy a két település csapata bajnoki mérkőzésen még soha nem találkozott egymással. Edzőmérkőzést sokat vívtak egymással a felek, kupában is találkoztak már – igaz, ott is csak egyszer –, de a bajnokságban rendre elkerülték egymást, mindig másik osztályban szerepeltek. Így aztán ez az augusztusi hétvége olyan lett, mint egy jó western film lezáró jelenetének az indítása, végre egyszerre lovagolt a városba a két hős, hogy eldöntse, ki a jobb, ki a gyorsabb, ki lő jobban.

Lövöldözésben már az első félidőben sem volt hiány. A 2. percben Polyák lépett meg a jobb oldalon, beadása ajtó-ablak helyzetben találta Hatvanit, ő azonban nem jól találta el a labdát. A 9. percben egy védelmi figyelmetlenséget követően a hazai Balog lőtt a tizenhatos vonalról a bal felső sarok mellé.

Két percre rá Kovács Zsolt tálalta le Lóczinak a labdát, ő térült-fordult, majd egy csel után ziccerbe került, jobbról leadott lövését azonban Jelen bravúrral hárította.

A 18. percben Kovács Zsolt adott be balról, Fekete Dávid az ötösön fejelhetett, ám mivel csak akrobatikus mozdulattal tudna elérni a labdát, így mellé csúsztatta azt. Kisvártatva Szabó Gábor robbant be egy beadásra, és félmagas fejese két centivel kerülte el a jobb kapufát. Az ivószünet után egy vendég lesgólt láthatott az ekkor 170 főnyi közönség, majd a 32. percben Kiss Szabolcs jobbal leadott bombáját már a bal alsóban látta, Jelen azonban vetődve nagyot védett. Hat percre rá Hatvani indította jó ütemben Böröndét, ő a 16-os előteréből letálalta Polyáknak a játékszert, ő jobbról, 15 méterről lőtt, a labda csak hajszállal kerülte el a hosszú sarkot. Az első játékrész hosszabbításában Balog Ferenc eresztett meg balról kemény lövést a jobb alsó sarokra, Jelen ismét tudta, hol van jelenése, és mentett.

A második játékrész első percében egy Kiss Szabolcs szabadrúgást hárított vetődve a vendégek hálóőre. Hét percre rá Polyák tört be a hazai 16-oson belülre, középre lőtt labdája eltalálta Márics kezét, a játékvezető a 11-es pontra mutatott. Kertész középre lőtt labdáját a jobbra elmozduló Kovács Roland bravúros mozdulattal, lábbal hárította. Az 56. percben egy jobb oldali hazai szögletet követően Jelenről lecsorgott a labda, a vendégvédők késlekedtek a tisztázással, Kiss Szabolcs ott termett, és három méterről a hálóba bombázott, 1–0.

Kisvártatva Balog Ferenc eresztett meg egy lövést, labdája a füvön megpattant, így okozott igazán komoly nehézséget Jelen Károlynak, ő azonban így is szögletre tudott menteni.

A 66. percben a vendég Hatvani lövését Kovács Roland lábbal hárította, a kipattanót követően azonban újra a vendégekhez került a labda. Polyák tört be a jobb oldalon, és a leadott lövése keresztbe elment volna a kapu előtt, ám a hosszú oldalon érkező Polgár a kapuba lőtte, 1–1. Négy percre rá már a Kunszállás vezetett. Polgár passzolta be balról a 16-os előterébe a labdát, Kertész Ádám lekezelte, majd a bal alsó sarokba gurított, 1–2. Sokáig nem örülhettek a vezetésnek a vendégek, a 75. percben egy hazai akció során Fekete László tette ki jobbra a labdát Fekete Dávidnak, aki átvette, majd 16 méterről laposan a hosszú sarokba lőtt, 2–2. A második játékrészben már egyre több volt a tüske, egyre paprikásabb lett a hangulat, a lendület ugyanakkor mintha alábbhagyott volna a nagy melegben. De csak a lendület, a küzdőszellem mit sem csökkent. Hét perc volt hátra a rendes játékidőből, amikor Hatvani lőtt egy jobb oldali vágta végén az oldalhálóba.

Két perccel a kilencven perc lejárta előtt Fekete László adott be jobbról, a vendégek 16-osán belül ide-oda pattogott a labda, végül Kovács Zsolt csapott le rá és lőtt négy méterről a hálóba, 3–2.

A játékvezető négy perc hosszabbítást jelzett, feltehetően az ápolások miatt. Már-már úgy festett, hogy otthon tartja a három pontot a Városföld, amikor a 93. percben Kertész Ádám tette ki jobbra a labdát Polyák elé, aki tíz méterről a bal alsó sarokba lőtt, kialakítva a 3–3-as végeredményt.

Izgalmas, küzdelmes, fordulatos, a második játékrészben pedig gólokban gazdag meccset láthatott a közönség. A döntetlen igazságos, bár ebben a helyzetben, hogy mind a két csapat volt előnyben a találkozó hajrájában, örülni igazából egyik fél sem tudott a döntetlennek. A jó hír a két csapat szurkolói és a semleges nézők számára is az, hogy a western filmnek lesz folytatása, hiszen a visszavágóra csak tavaszig kell várni.

Kovács Zsolt, a Városföld játékos-edzője: – Ahhoz képest, hogy néhány év szünet után jutottunk fel újra a megyei másodosztályba, egy jó iramú, változatos mérkőzést sikerült játszanunk, amelyen sikerült hátrányból is fordítanunk, és amelyet akár meg is nyerhettünk volna, ám a hajrában egy apróbb kihagyást azonnal büntetett az ellenfél. A magasabb osztályban már ez van, ebből tanulnunk kell. A srácoknak azt mondom az öltözőben, hogy föl a fejjel, nem kaptunk ki, ráadásul szerintem egy jó, közönségcsalogató meccset játszottunk. Hiányérzetem csak amiatt van, hogy már a kezünkben volt a győzelem, az eredményt ugyanakkor igazságosnak érzem. A vendégeknek a mi labdavesztéseinkből voltak kontralehetőségeik, viszont mi nagyobb ziccereket dolgoztunk és hagytunk ki. De ismétlem, nagy csatában összességében igazságos döntetlen született.

Kertész Gábor, a Kunszállás játékos–edzője: – Tudtuk, hogy a Városföld bajnokként jutott föl a megye háromból, és újonc csapathoz idegenbe menni egy rajtnál a legkellemetlenebb dolog, mert egy újonc hol és mikor mutassa meg a tudását és a hozzáállását, ha nem az első hazai bajnokin, és ez most történetesen szomszédvári rangadó is volt. Nálunk volt néhány hiányzó, ráadásul minőségi játékosok, így amikor kellett volna, nem tudtam cserélni. Ezzel együtt vagy ettől függetlenül úgy gondolom, hogy reális eredmény a döntetlen. Meg is nyerhettük volna ezt a mérkőzést, de ki is kaphattunk volna, egy érzelmi hullámvasúton ültünk a második negyvenöt percben. Meggyőződésem, hogy ezen a mérkőzésen mind a hazai, mind a vendégszurkolók, de a semleges nézők is jól szórakozhattak, mert a kiállításon kívül volt itt minden. Gratulálok mind a két csapatnak, mert ebben a nyári kánikulában ez egy nagyon szép kezdés volt mind a két gárdától. Ami a saját csapatomat illeti, nem voltak igazán kiemelkedő teljesítmények, ezért is vagyok kénytelen reálisnak ítélni ezt a döntetlent. A jövő hétre ki kell javítanunk a hibáinkat.

Városföldi SE–Kunszállás SE 3–3 (0–0)

Városföld, 190 néző, vezette: Kiss László (Juhász Tamás, Balogh Bence.)

Városföld: Kovács R., – Szántó, Fekete L. (Sárosi 90.), Stein (Kuklis 77.), Balog (Malomsoki 88.), Szabó G., Kiss Sz. (Szabó P. 61.), Kovács Zs. Fekete D., Lóczi (Salánki 61.), Márics. Játékos-edző: Kovács Zsolt.

Kunszállás: Jelen (Domján 82.) – Fekete T., Polyák, Vincze, Hatvani, Szalai, Kertész Á., Börönde (Polgár 62.), Jókai, Rádi, Papp (Pálnok 54.). Játékos-edző: Kertész Gábor.

Gól: Szabó G. az 56., Fekete D. a 75., Kovács Zs. a 88., illetve Polgár a 66., Kertész Á. A 70., Polyák a 93. percben.

Sárga lap: Stein 44., Balog 60., Szabó P. 86, illetve Szalai 50., Kertész Á. 90. perc.