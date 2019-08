Dobogóra várják a majsai focicsapatot

Meccs nélkül kezdődik a bajnokság a megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság Északi csoportjában szereplő Kiskunmajsai FC számára. A hírek szerint a Hetényegyháza nem indul, így elmarad a szombaton 17 órára kisorsolt találkozó. A KFC vezetése megpróbált edzőmérkőzést lekötni az időpontra, de mindenhol megkezdődik a pontvadászat, így eddig nem jártak sikerrel.

A bosszúságot az is fokozza, hogy mindez azt jelenti, hogy két „lyukas fordulója” is lesz emiatt minden csapatnak, hiszen a tizenhárom indulós mezőnyben mindenkinek volt már egy szabadnapja. Csupity Zoltán, a majsaiak technikai vezetője beszélt minderről azon a szurkolói fórumon, melyen bemutatták a csapat új játékosait és beszámoltak a sárga-kékek bajnoki terveiről.

– Szeretnénk a dobogón végezni. Sok tehetséges fiatal játszik majd a csapatunkban, és nagyon reméljük, hogy sikerül elérni a célkitűzést – jelentette ki Lőrik László, a KFC elnöke.

Mint elhangzott: a majsaiak az előző szezon során két csapatkapitányukat is elveszítették. Domán Gábor makacs sérülése miatt fejezte be a játékot, a Lakitelek elleni meccsen pedig Nyerges Zoltán szenvedett olyan súlyos sérülést, ami műtéttel járt és egyben a pályafutása végét jelentette.

A többszörös gólkirály Nyerges pótlása szinte lehetetlen, ráadásul a csatársorban bevethető Gera Ádám is bokaműtét előtt áll. A Csólyospálos elleni felkészülési mérkőzésen pedig Csontos József szenvedett súlyos vállsérülést.

– Fiatalokat próbáltunk igazolni a pótlásukra, illetve az előző szezonban bajnokságot nyert ifjúsági csapatunkból Huszka Bendegúz, Lukács Bálint és Juhász György kapus is a felnőttekkel készül. A hosszú eltiltását követően Boros Tibor is újra pályára léphet. Kecskemétről visszaigazolt hozzánk Szőke Henrik Ferenc, aki szintén a fiatalabb korosztályt képviseli. Plichta Dominik korábban Hódmezővásárhelyen és Kelebián szerepelt, Hegyi Viktor a halasi Szilády RFC-ből érkezett, akárcsak Máté-Tóth Viktor. A fiatal kelebiai csatár Horváth Zsombor, valamint a tompai Maconka Nándor is nálunk folytatja, és Gregó Márk is a határvárosból jött Majsára. Nagyon fiatalok alkotják a keret zömét, minden bizonnyal mi leszünk a legfiatalabb átlagéletkorú csapat a mezőnyben. Mégis bizakodó vagyok, hogy minél előbb tudunk végezni a tabellán – fogalmazott Kószó László edző, aki elmondta azt is, hogy heti három edzéssel készültek a bajnokságra és hat előkészületi mérkőzést játszottak. A csapatnak tizenkilenc fős a kerete, amelyben két kapusuk van.

A tréner hozzátette: az edzéslátogatottság jó volt, és példaként említette a csapat rangidősét, a 43 éves Szőke Csabát, aki nem hiányzott egy foglalkozásról sem. A rutinos védő bejelentette, hogy az utolsó szezonjára készülődik és reménykedik az ezredik bajnoki mérkőzésének elérésében.

A majsai csapatból ketten igazoltak el: Zádori Márk és Gera Bence, akik Csólyospáloson folytatják pályafutásukat. Nyerges Márk pedig abbahagyta a játékot.

– A Hírös-ÉP és a Lakitelek tűnik a csoport favoritjának, de nem szabad megfeledkezni a Pálmonostoráról sem. Mi is ott szeretnénk lenni a nyomukban és úgy érzem, hogy a sok, sikerre éhes fiatallal elérhetjük a kitűzött célt – vélekedett Kószó László.

A szurkolók kényelméért is sokat dolgoztak nyáron a Horváth István Sporttelepen. A centerpálya mindkét lelátójánál elkészült a fedett rész, valamint a két-két sor pad helyére stadionüléseket szereltek.