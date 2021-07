Djeraszimovics távozik

Tíz év után távozik a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét csapatából Marko Djeraszimovics, a klub meghatározó játékosa.

Djeraszimovics tíz szezonon keresztül volt a kecskeméti kosarasok ikonja, félévnyi romániai kitérőt leszámítva egyetlen másik klubban sem játszott bajnoki mérkőzést. Az élvonalbeli magyar bajnokság egészét tekintve a legtöbb időt töltötte el külföldiként egyazon sportszervezetben.

Összesen 297 bajnoki mérkőzésen lépett pályára lila-fehér mezben, tagja volt a 2015-ben Kecskemét történetének legjobb bajnoki eredményét elérő ezüstérmes KTE-Duna Aszfaltnak. A kilenc A csoportos évében átlagosan 31 percet töltött a pályán, 16,3 pontot dobott. A 3-as és 4-es poszton bevethető játékos 2011-ben Ivkovics Sztojan hívására érkezett a hírös városba.

– Kecskeméten a kezdetektől azt kaptam, amit karrierem során korábban kerestem. Volt egy edző, aki hitt bennem, és rengeteget tanultam Sztojantól, ez minden sportoló számára kulcskérdés – nyilatkozta Marko Djeraszimovics a ktekosar.hu-nak. – Minden évben fontos szerepem volt a csapatban, alapembere lettem a közösségünknek. És nem utolsósorban ott van a szurkolók szeretete, ami olykor megható, olykor inspiráló, ezek nélkül nagyon nehéz harcolni egy csapatért. Nekem ezek nagyon fontosak voltak, itt tartottak. Tíz gyönyörű évet töltöttem Kecskeméten, kiváló edzőkkel dolgozhattam, közülük a legtöbb időt Forray Gáborral töltöttük együtt a klubban, igen jól megértettük egymást, de ugyanez elmondható Váradi Kornélra is. Találkoztam több olyan játékossal, akik a barátaim maradtak, akikkel a pályán, illetve azon kívül is nagyon jól érzem magam. Karahodzics Kemal és Wittmann Krisztián azért is különleges számomra, mert velük töltöttem együtt a legtöbb időt a csapatban. Kecskemétre mindig örömmel térek majd vissza, és mindig egy darabja lesz a szívemnek. Ha erre az időszakra gondolok, akkor boldog és elégedett vagyok, mert magamban tudom, hogy a legjobbat adtam ebben az időszakban. A lelkem is nyugodt, mert talán vissza is tudtam adni valamit azért a sok jóért, amit a várostól kaptam.

Kecskeméti játékosként az első bajnoki találkozója a 2012. január 7-én rendezett, Nyíregyháza elleni mérkőzés volt, bemutatkozásképpen 21 pontot szerzett. Igaz, az a találkozó vereséggel zárult, azóta sok nagy győzelmet is megélt a klubbal.

– Nagyon jól emlékszem az első meccsemre, idegenben léptünk pályára, és sajnos vesztettünk. Szerencsére vannak ennél szebb emlékeim is. Ami elsőre beugrik, az a Szolnok elleni bajnoki döntő, a saját csarnokunkban játszottunk teljes telt ház előtt, és bár kikaptunk, a szurkolók sokáig éltettek minket. Talán ez volt a legjobb meccsem a KTE-ben.

A játékos már hazaköltözött Kragujevacba, ahol az aktív játék mellett további tervei vannak.

– Tervezem, hogy egy-két évig még játszom itt, Kragujevacban, de persze gondolok a későbbi időkre is. Nyáron elkezdem a tanulást, kosárlabdaedzői iskolába megyek – tette hozzá a játékos.