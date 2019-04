Díjugratót rendez Kiskunhalas

Kiskunhalason kilenc év szünet után rendeznek ismét rangos nemzetközi díjugrató viadalt. A versenyt április 29. és május 1. között tartják. A nevezők listája nemzetközi szinten is erősnek számít.

Közel egy évtizednyi kihagyás után ismét rangos nemzetközi díjugrató lovasversenyt rendeznek a kiskunhalasi Hirling József Lovasparkban. – Évekkel ezelőtt komoly mélypontra került a halasi lovasbázis sorsa, ezért 2015-ben a halasi önkormányzat úgy döntött, hogy szakmai kezekbe adják a lovaspálya működtetését. Most, néhány évvel később elmondható, hogy jó döntést hozott a város – jelentette ki a 42. Kiskunhalasi Nemzetközi Díjugrató Lovasversenyt beharangozó sajtótájékoztatón Fülöp Róbert, Kiskunhalas polgármestere. A város veze­tője szólt arról is, hogy elkezdődött a lovasbázis megújítása. Az utóbbi években komoly fejlesztésekre került sor, részben kormányzati, önkormányzati és magántőkéből, több százmillió forint értékben. Ennek keretében teljesen megújult a füves pálya, új filces pálya épült, kiépítették az addig hiányzó teljes közműhálózatot, megújult a zsűritorony és a lovasbázis egyik főépületének számító dísztribün is, ahol helyet kapott egy konferenciaterem is. Ahhoz, hogy az állami fejlesztési pénzek Kiskunhalasra jöjjenek, abban komoly szerepe volt a térség országgyűlési képviselője mellett a hazai lovas­szakmának is – emelte ki a polgármester. – A helyi turizmus erősítése érdekében több pontból álló komoly tervezetet készített az önkormányzat, amellyel összhangban van a lovaspálya eddigi és későbbre tervezett fejlesztése – mondta Fülöp Róbert.

Bányai Gábor országgyűlési képviselő a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy Magyarország kormánya elkötelezett abban, hogy a kiskunhalasi Hirling József Lovaspark mögött lévő szellemi tudást és infrastruktúra további fejlesztését támogassa. Ezért bízik abban, hogyha meglesznek a szükséges engedélyek a fejlesztés további üteméhez, akkor további kormányzati források is érkezhetnek a városba. Nemcsak a halasiak számára fontos ez a lovasbázis, hanem az egész megye számára, hiszen az ország egyik legnagyobb és legrégebbi lovas hagyományokkal rendelkező megyéje Bács-Kiskun, ahol mostanra sikerült létrehozni nem állami kézben lévő lovasparkjaink egyik gyöngyszemét – fogalmazott a képviselő.

– Világkupára, olimpiára a lovasok minősítő pontokat tudnak szerezni, hiszen ennek egyik állomása a kiskunhalasi verseny, ahol komoly megmérettetés várható. A magyar lovasszakma reagált, hiszen a nevezésekből jól látható, hogy az elmúlt évtizedek magyar bajnokai, a teljes magyar élvonal képviseli magát a kiskunhalasi versenyen. Azt gondolom, hogy jó versenyt láthatnak majd, akik ellátogatnak az eseményre, komoly lovasokkal – mondta Rózsahegyi Róbert versenyigazgató, a versenyt rendező Kiskunhalasi Lovas Bandérium Egyesület elnöke.

– Kilenc év után tér vissza a kiskunhalasi versenypálya a nemzetközi színtérre. A két hazai kiemelt helyszín – a nemrégiben átadott Nemzeti Lovarda, a Bábolnai Ménesbirtok – mellett Kiskunhalas is ott van a hazai lovassport élmezőnyében, mint versenyhelyszín – emelte ki a sajtótájékoztatón Juhász Tibor, a Magyar Lovassport Szövetség elnökségének tagja, a halasi lovasbázist üzemeltető cég egyik ügyvezetője. Juhász Tibor elmondta, hogy a jövő hétfőn kezdődő háromnapos versenyre a nevezések száma meghaladja a százat, és több országos bajnok, nemzetközi szintű versenyző fog részt venni. – Ez azonban csak a kezdet, a jövőkép ennél még sokkal fényesebb – mutatott rá a lovasszakember, aki elmondta, hogy jövőre, reményeik szerint, már világkupapontot adó versenyt is képesek lesznek megrendezni Kiskunhalason. A lovasbázisról szólva elmondta, hogy a későbbiek során szeretnék a fedeles lovardát is olyan szintűre fejleszteni, hogy nemzetközi fedeles versenyhelyszín lehessen, így a téli szezonban is tudnának nemzetközi versenyeket rendezni Kiskun­halason.

Az utolsó simítások zajlanak a hétfői versenykezdés előtt a halasi lovaspályán, ahova nemcsak a lovassport kedvelőinek lesz érdemes ellátogatniuk április 29. és május 1. között, hiszen számos kísérő családi program is lesz. Így például a Százszorszépföld Egyesület szervezésében halasi és környékbeli kézművesek mutatkoznak majd be, lesznek gyermekprogramok, zenés bemutatót tart a Kiskunhalasi Lovas Bandérium, valamint a Nemzeti Lovas Színház is látványos produkcióval készül. A három nap során minden program ingyen lesz látogatható.