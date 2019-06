Díjhajtással indul a mélykúti viadal

Az idei év legrangosabb fogathajtó versenye tartja lázban a lovassport szerelmeseit csütörtöktől vasárnapig Mélykúton. A III. Nemzetközi Fogathajtó Versenyen és 56. Magyar Derbyn kilenc ország kilencvennégy fogata méri össze tudást.

A magyar, chilei, észt, horvát, lengyel, osztrák, román, szlovák, szlovén fogathajtók csütörtökön és pénteken a díjhajtást mutatják be. Szombaton a nézők számára leglátványosabb és legizgalmasabb versenyszám, a maratonhajtás következik, míg vasárnap az akadályhajtással zárul a megméretés.

A mélykúti viadal az idei szabadtéri fogathajtó versenyszezon kiemelt sporteseménye. A világbajnokságra készülő kettesfogathajtók számára a legrangosabb hazai viadal, míg a négyesfogathajtóknak világkupa pontszerző megméretése.

A Mélykúti Lovas­egye­sü­letnek jelenleg is van aktívan versenyzője, Kiss Róbert, aki a klub tagjaival hat évvel ezelőtt határozta el, hogy nemzetközi versenyt rendeznek.

– Négy éven belül sikerült megvalósítani az elképzelésünket. Az első évünkben egy nagyon jó díjhajtó- és akadályhajtó pályát, a második évben hat új maratonakadályt, a következő évben pedig egy vizes akadályt építettünk, így minden adott volt az első nemzetközi fogathajtó verseny megrendezéséhez – emlékezett vissza Kiss Róbert, hozzátéve, hogy idén a kettesfogathajtók mezőnyében látható lesz a háromszoros világbajnok Hölle Martin, valamint a szintén világbajnok ifjú Dobrovitz József, aki most a kettesfogathajtók mezőnyében indul. Szintén jelen lesz a 2018-as FEI Top Driver Award győztese, a négyesfogathajtók mezőnyében induló, a fedeles világkupa pontszerzésben is érdekelt Dobrovitz József.

A szeptemberi kettes­fo­gathajtó vb-re készülő magyar hajtók néhány napos edzőtábor után érkeztek a Bács-Kiskun megyei helyszínre, ahol már kedden benépesült a lovasfalu.