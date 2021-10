Derbit vív az Akasztó a Hartával

A hétvégén a 9. forduló mérkőzéseit vívják meg a csapatok a megyei első osztályú bajnokságban. Szombaton és vasárnap egyaránt három-három találkozót játszanak le.

SZOMBAT, 14:30

Tiszakécskei LC II.–Kiskőrösi LC

Tiszakécske, vezeti: Hagymási Attila (Tóth István, Sáfrán Ferenc).

Bagi Gábor, a Tiszakécskei LC II. edzője: – Ami az elmúlt két találkozónkat illeti, idegenben döntetlent játszottunk, hazai pályán pedig győztünk. A Kiskőrös pedig egy alkalommal szintén idegenben gyűjtötte be a három pontot, és semleges pályán is nyerni tudott. Azt gondolom, hogy a kettőnk találkozóján egy nagyon jó mérkőzésre van kilátás. Kíváncsian várom, hogy most, amikor a Kiskőrös vezeti a tabellát, mi mit tudunk majd játszani ellenük. Róluk tudható, hogy eleve egy nagyon jó csapat, tőlük sok pozitívum várható, mi pedig hazai pályán mindig próbáljuk a legjobbat kihozni a mérkőzésből. Most is így lesz. Véleményem szerint a forduló egyik rangadója lesz a kettőnk találkozója, és háromesélyes mérkőzés kerekedik belőle. Sérültünk igazából nincs, kivéve Dóka Dávidot, aki meghúzódott, néhány játékosunk pedig betegséggel küzdött. A kérdés az, hogy mennyire fognak rendbe jönni a mérkőzés kezdetére. Attól is függ majd a kezdőcsapatunk, hogy kik játszanak vissza az NB II.-es csapatból. Tudomásom szerint a mi mérkőzésünk időpontjában ők már úton lesznek Ajkára. Az számunkra mindig lutri, hogy hány játékost kapunk, de nem ijedünk meg akkor sem, ha nem adnak le senkit sem. Hazai pályán nem azon múlik, hogy ki és hány játékos jön le az NB II.-ből, mert mi itthon mindig nyerni akarunk és a legjobb teljesítményt szeretnénk nyújtani, hogy a szívünkhöz közel álló szurkolóknak örömet tudjunk szerezni, és kellemes hétvégét tudjunk nekik okozni.

FADDIKORR-Kiskunhalasi FC–Kecskeméti LC

Kiskunhalas, vezeti: Sebestyén László (Berger Tibor, Tóth Róbert).

Agócs Zoltán, a FADDIKORR-Kiskunhalas FC edzője: – Nagyon szeretnénk visszavágni a Kecskemétnek, hiszen tavasszal 9–1-es vereséget szenvedtünk el tőlük idegenben. A két fiatal csapat összecsapásából szerintem az fog kikerülni győztesen, aki jobb százalékban tudja kihasználni a lehetőségeit, illetve aki több párharcot tud megnyerni a mérkőzés folyamán. Nagy küzdelemre számítok, emellett bízom benne, hogy a Kalocsán sérülést szenvedő játékosaim ma délután már a rendelkezésre tudnak állni.

Nagy Lajos, a Kecskeméti LC edzője: – Örülünk a hétvégi, Bácsalmás elleni győzelemnek, meglett a munka eredménye, ezen a sikeren hetek óta dolgoztunk. Talán a mezőny két legfiatalabb csapata találkozik ma délután Kiskunhalason, de most első alkalommal érzésem szerint talán mi leszünk a rutinosabbnak számító együttes egy párharcban ebben az osztályban. Ellenfelünknek vannak meglepő eredményei, egyre javuló játékot mutatnak, tehát kezdenek beleszokni az osztályba, de mi már előrébb tartunk egy kicsit. Mindenképpen győzelmet várok. Két sérültünk és egy eltiltottunk van, de biztos vagyok benne, hogy minden pályára lépő játékos a maximumot adja majd ki magából, hogy három ponttal térhessünk haza.

Lajosmizsei VLC–Kecel FC

Lajosmizse, vezeti: Kiss Sándor (Kocsis Tamás, Váczi Levente).

Árva Zsolt, a Lajosmizse játékos-edzője: – A Kecel számunkra szinte baráti csapatnak számít, jó viszonyt ápol egymással a két stáb, azonban most nem szeretnénk jó vendéglátók lenni, mert a hosszabb távú céljaink eléréséhez szükségünk van a három pont itthon tartására. Az elmúlt évekből jól ismerjük, hogy milyen stílust és játékerőt képvisel a keceli együttes. Általában ezt kezelni tudjuk, de tudnak nagyon kellemetlen stílusban is játszani, ha mi belehibázunk a megbeszéltekbe. Arra fogunk törekedni, hogy ha még egy rossz mérkőzésen is, de megszerezzük a három pontot. Az előző fordulóban a Kiskunfélegyháza elleni mérkőzésünk balul sült el, van eltiltott játékosunk a kapusunk személyében, de meg fogjuk oldani, hogy ki védjen a hétvégén, hogy megmaradjon az esélyünk a győzelemre hazai pályán.

VASÁRNAP, 14.30

Soltvadkerti TE Variens–Kalocsai FC

Soltvadkert, vezeti: ­Ézsiás Gábor (Herceg Tamás, Viskovics László).

Újvári Gábor a Soltvadkerti Te edzője: – Egy kemény, harcos mérkőzésre számítok a Kalocsa ellen. Csakúgy ahogy mi, ők is átalakultak a nyáron. Több remek játékossal erősítették meg keretüket, ráadásul manapság jó formában vannak. Jól mutatja a csapat erejét, hogy az ötödik helyen állnak. A Kalocsa évről évre remek gárdát vonultat fel. Sok fiatal, gyors játékosuk van, így szeretnénk előttük lezárni a területeket. Meg akarjuk nehezíteni a dolgukat, hiszen hazai pályán mindenki ellen nyerni szeretnénk. Aki az elmúlt heti Kiskőrös elleni rangadó során a rendelkezésemre tudott állni, azok közül most is mindenki ott lesz. Azonban sajnos van, aki már hosszabb ideje bajlódik sérüléssel, és olyan is, akit megműtöttek. Bízom benne, hogy hamar visszatérnek hozzánk. Eltiltottunk nincsen. A szokásos heti három foglalkozással készülünk, és megpróbáljuk megszerezni a három bajnoki pontot. Végre győzelmet szeretnénk ünnepelni hazai pályán.

Akasztó FC–Harta SE

Akasztó, vezeti: Allaga Iván (Fehérvári Patrik, Szabó Gábor).

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – Az őszi szereplésünk sajnos a vártnál gyengébb, így a hétvégén nem tudunk mást elfogadni, mint a győzelmet. Reméljük, hogy végre megtaláljuk a góllövő cipőnket. Az ellenfelet ismerjük, ám mivel több új játékosuk van, emiatt nem tudjuk, hogy mire képesek. Nem téveszt meg bennünket, hogy ők sem úgy szerepelnek, ahogy kellene, mivel a mérkőzés szomszédvári rangadónak számít. Csapatunk rendben van, így nagy reményeket főzünk a meccshez.

Bácsalmási PVSE–Kiskunfélegyháza

Bácsalmás, vezeti: Minda Róbert (Péter-Szabó Ottó, Tasnádi Dávid).

Schneider István, a Bácsalmás technikai vezetője: – A sérültjeink, betegeink felépültek, illetve nincs eltiltott játékosunk sem, végre teljes kerettel tudunk készülni. Célunk itthon mindig a győzelem és ennek érdekében mindent megteszünk. Tudjuk, hogy nehéz dolgunk lesz, mert a Félegyháza a megye egyik legjobb csapata, de mindent beleadunk.