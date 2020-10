Derbit vív a Kalocsa és a Kőrös

Lassan a fél­időhöz érnek a csapatok a megyei első osztályú labdarúgó-bajnokságban, hiszen ezen a hétvégén már a 7. forduló mérkőzéseit vívják meg.

Szombat, 15 óra

Harta SE–Kalocsai FC

V.: Tusa Zoltán (Berendi Tamás, Kányási István).

Csehi Tamás, a Harta edzője: – Mentálisan próbáljuk a csapatot összerakni, mert őszintén meg kell mondanom, hogy morálisan most szét vagyunk esve. Amennyiben agresszívan lépünk fel az esélyesebb Kalocsa ellen, megnehezíthetjük a dolgukat. Amennyiben nem, akkor egy nagy verés lehet ebből a meccsből. De azt gondolom, hogy ez nem fog bekövetkezni még egyszer. A hibákat átbeszéltük, próbálunk javítani, de ez az egyik percről a másikra nem fog menni.

Kiskunfélegyházi HTK–Jánoshalmi FC

V.: Polyák Attila (Tóth István, Markó László).

Némedi Norbert, a KHTK edzője: – Számunkra nagyon fontos találkozó lesz a Jánoshalma elleni mérkőzés, mivel a bajnokság egyik meghatározó csapata ellen fogunk ma játszani. Egyelőre még keresgéljük önmagunkat a bajnokságban, de már vannak olyan dolgok, amelyek jól működnek, ám sajnos ehhez az eredményességet egyelőre még nem sikerült hozzátenni. A Jánoshalmával augusztus közepén találkoztunk már a Magyar Kupában, akkor 0–0-s döntetlent értünk el, és büntetőkkel mi jutottunk tovább. Nagyon komolyan vesszük a mostani mérkőzést, reméljük, hogy el tudjuk indítani azt a folyamatot, amelynek már a bajnokság első fordulójában el kellett volna indulnia.

Kerekegyházi SE–Tiszakécskei LC II.

V.: Béleczki László (Tasnádi Dávid, Barta Viktória).

Komonyi Gábor, a Kerekegyháza edzője: – Nagyon jól jött nekünk a hétvégi, bácsalmási győzelem, mivel annak a sikernek köszönhetően visszanyerte a hitét a csapatunk. Különösen az ad bizakodásra okot, hogy idegenben tudtunk nyerni, most pedig két hazai mérkőzés következik. Jól ismerjük a Tiszakécskét, nem nagyon változott a játékoskeretük a tavalyi évhez képest. Hozzánk hasonlóan ők is fentebb szeretnénk lépni a tabellán, így aztán vélhetőleg nagyon nehéz dolgunk lesz ma délután. Amennyiben a sérültjeink és a betegeink is rendbe jönnek és képesek vállalni a játékot, akkor a hazai közönség előtt minden esélyünk megvan a győzelemre. Ahhoz, hogy a tabellán az eddig elfoglaltnál jobb pozícióba kerüljünk, nemcsak a most hétvégi, hanem a következő, a Kecskemét elleni találkozónkat is hoznunk kell.

FADDIKORR-Kiskunhalas–Lajosmizsei VLC

V.: Allaga Iván (Pataki Győző, Csovcsics Róbert).

Agócs Zoltán, a Kiskunhalas edzője: – Továbbra is becsületesen készülünk, mint minden bajnoki mérkőzésre. A srácok kudarctűrő képessége nagyon magas. Feltett kézzel biztosan nem fogunk kimenni a pályára. Továbbra is az a célunk, hogy sikeresen fejezzük be a mérkőzést a lefújást követően. A sikerhez vezető út azonban kudarcokkal van megtűzdelve.

Kecskeméti LC–Szabadszállási SE

V.: Sebestyén László (Apró Ferenc, Rosta Kevin).

Nagy Lajos, a Kecskeméti LC edzője: – A csapatom hetek óta jól játszik mezőnyben, és a kapu előtt is sok helyzetet alakítunk ki, sőt, a legutóbbi két mérkőzésen már meglehetősen jó százalékkal ki is használtuk azokat, és nagyon remélem, hogy ez így lesz ezen a hétvégén is. Ami a mai találkozót illeti, szoros mérkőzésre és nagy csatára számítok, annak ellenére, hogy meggyőződésem: a bajnoki cím egyik esélyesét fogadjuk a Szabadszállás személyében. Persze azzal tisztában vagyok, hogy egészen más célokért harcol a két csapat, és nem utolsósorban egészen más anyagi kondíciók mellett, de mi azon leszünk, hogy ezeket a különbségeket eltüntessük. A csapatunk jó, egyre jobban összeáll, mindenkinek megvan a helye a pályán, ráadásul rajtunk nincs lelki teher a bajnokesélyesek elleni mérkőzéseken. Ezzel együtt természetesen azon leszünk, hogy megnehezítsük a Szabadszállás dolgát, sőt nemcsak hogy megnehezítsük, hanem megakadályozzuk, hogy pontokkal távozzanak Kecskemétről. Két sérültünk van,

Major Dávid és Gaál Márk, de nélkülük is igyekszünk meghálálni a szurkolóink bizalmát, akiket ezúttal is minél nagyobb számban várunk a Széktói Stadionba, hiszen nagy szükségünk van a segítségükre.

Vasárnap, 15 óra

Soltvadkerti TE–Bácsalmási PVSE

V.: Kiss Sándor (Borbényi Miklós, Szabó Laura).

Marton István, a Soltvadkert edzője: – Nagyon fontos és nagyon nehéz mérkőzés előtt álltunk. Mi egy picit meggyengültünk erre a szezonra, de ellenfelünk jól erősített és egy fiatalokból álló, jó játékerőt képviselő csapatot fogadunk. Hiszek benne, hogy megszakad a rossz sorozatunk és végre győztesen hagyjuk el a játékteret. A fiúk is átérzik a helyzet nehézségét, a heti munka során is éreztem rajtuk az összefogást és elszántságot, mert ők is szeretnének bizonyítani hazai közönség előtt. Bizakodva várjuk az összecsapást.

Kecel FC–Kiskőrösi LC

V.: Kócsó Tibor (Tihanyi Gábor, Bartucz Tamás).

Kis Péter, a Kecel edzője: – Nagyon szeretnénk javítani a hazai mérlegünkön, mert ebben az idényben sajnos még nem tudtunk győzelemmel lejönni a hazai pályáról. Igaz, hogy a Kiskőrös egy nagyon egységes, nagyon jól futó együttes, de ettől függetlenül bízom a csapatomban és abban, hogy a Lajosmizse elleni mérkőzésen tanúsított hozzáállásunkat át tudjuk menteni hétvégére. A szomszédvári derbin győzelemre játszunk.

Miskovicz Bálint, a Kiskőrös edzője: – Remélem, hogy a mumusunkat sikerül végre legyőznünk. Amióta ugyanis edző vagyok itt, Kiskőrösön, talán a Kecellel szemben legrosszabb a mérlegünk. Most nagyon jó passzban van a társaság, a tabellán jelenleg elfoglalt helyezésünk is bizakodásra ad okot, úgyhogy most éppen azt kell tudatosítanom a játékosaimban, hogy a kezdés előtt a mellény maradjon benn az öltözőben. Minden mérkőzés nagyon nehéz lesz, az egész ősz folyamán, de ezek a szomszédvári rangadók a legnehezebbek. Remélem, hogy a sérültjeink hétvégéig fel fognak épülni, és hogy a legjobb csapattal fogunk tudni kiállni Kecelen. Meg fogunk tenni mindent annak érdekében, hogy a sikersorozatunkat folytatni tudjuk. Meggyőződésem, hogy ezúttal is sok szurkolónk kísér el minket, nekik is szeretnénk örömet szerezni.

A megyei I. osztály állása

1. KALOCSA 6 6 0 0 21–4 18

2. SZABADSZÁLLÁS 6 5 1 0 24–7 16

3. KISKŐRÖS 5 5 0 0 17–3 15

4. JÁNOSHALMA 5 4 0 1 15–7 12

5. HARTA 6 3 1 2 16–14 10

6. KECEL 6 2 3 1 11–13 9

7. KECSKEMÉTI LC 5 2 2 1 17–9 8

8. BÁCSALMÁS 5 2 1 2 12–10 7

9. KEREKEGYHÁZA 5 2 0 3 7–12 6

10. AKASZTÓ 6 2 0 4 4–11 6

11. LAJOSMIZSE 6 1 2 3 6–11 5

12. KHTK 5 1 1 3 6–8 4

13. SOLTVADKERT 5 0 1 4 3–12 1

14. TISZAKÉCSKE II. 5 0 0 5 3–18 0

15. KISKUNHALAS 6 0 0 6 5–28 0

Borítóképünk illusztráció!