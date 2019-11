Derbi dübörög a Duna-parton

A megyei első osztályú bajnokságban a 13. forduló mérkőzéseit vívják meg a csapatok.

Szombat 13.30

Harta SE–Kalocsai FC

V.: Vörös Gábor (Molnár Alex, Baranyi Ádám)

Sümegi József, a Harta edzője: – Nehéz mérkőzés vár ránk. A Harta-Kalocsa találkozó – helyezéstől függetlenül – mindig presztízsmérkőzés és rangadó. Amikor utolsók voltunk, a Kalocsa pedig ott volt a táblázat elején, akkor is sikerült nyernünk. A szezont szeretnénk szépen befejezni. Mindenki elégedett lenne, ha sikerülne ponttal, vagy pontokkal zárni a hazai mérleget. Tudjuk, hogy nehéz lesz, de mindent elkövetünk annak érdekében, hogy begyűjtsük a pontot vagy a pontokat.

Kohány Balázs, a Kalocsa edzője: – A Harta–Kalocsa mérkőzés mindig rangadónak számít, a két csapat helyezésétől függetlenül. Ráadásul most a hartaiak nagyszerűen szerepelnek. Láttam őket játszani, próbálunk minél jobban felkészülni a találkozóra, hogy eredményesek legyünk. Bízom benne, hogy a súlyos sérültjeinken kívül nem lesz több hiányzó, és három ponttal térhetünk haza Hartáról, ami bravúr lenne.

FADDIKORR-Kiskunhalas–Kecel FC

V.: Kakuk Szabolcs (Kis Máté, Halász László)

Stetakovic Marinko, a Kiskunhalas edzője: – Szomszédvárak rangadója lesz a hétvégi mérkőzés. Szeretnénk ezt a meccset mindenképpen megnyerni. Úgy érzem, hogy a csapatom jó formában van, így elvárható, hogy a három pontot itthon tartjuk.

Kecskeméti LC–Bácsalmás

V.: Ézsiás Gábor (Herceg Tamás, Krepsz László)

Nagy Lajos, a KLC edzője: – Ismét rangadót játszunk hazai pályán. Nagyon fontos számunkra a győzelem, hogy folytassuk jó sorozatunkat. Csapatom egyben van, úgy érzem, hogy a begyakoroltak egyre gyakrabban visszaköszönnek a mérkőzéseken. Jó a csapat védekezése és az ebből indított támadásaik. Erősségünk a kontrajáték, melyből sok helyzet születik, ezt kívánjuk folytatni hazai pályán. Ellenfelünk helyezése kicsit becsapós, mert az Almás évek óta a megyei első osztály meghatározó csapata. Ennek ellenére mindent megteszünk, hogy jól szerepeljünk és szurkolóinkat is kiszolgáljuk.G. S.

Szabadszállási SE–Kerekegyházi SE

V.: Pataki Győző (Rácz Béla, Topálszki Szabin)

Pandur László, a Szabadszállás szakmai igazgatója: – A bácsalmási meccs bebizonyította a csapatunkról, hogy nagyot tud küzdeni. Egy otthon az életéért harcoló Bácsalmással sikerült felvennünk a kesztyűt, és nem maradtunk alul. Ez biztató a hétvégi rangadó előtt. Persze nekünk a támadójáték az elsődleges, bár újabban már a védekezésünk sem rossz, hiszen a harmadik legtöbb, és a harmadik legkevesebb gólt kaptunk. Ami a hétvégi mérkőzést illeti, ismerjük az ellenfél játékát, fel vagyunk készülve. Igazi szomszédvári rangadóra van kilátás, ráadásul óriási az érdeklődés, ezért is nagy elánnal készülünk. A két csapat hagyományosan nagy meccseket játszott, a két évvel ezelőtti megye kettő északi csoportjában a két csapat egymás elleni rangadója mindkétszer jó félezer nézőt vonzott. Ezúttal sem lesz ez másként. Az ellenfél egy kitűnően összerakott, gyors csapat, amelyben ideális a fiatal és tapasztalt játékosok elegye, és mentálisan is nehéz őket megtörni. Ugyanakkor játszó csapat, és mi szeretünk a játszó csapatok ellen játszani. Tehát háromesélyes a mérkőzés, de ha nem követünk el túl nagy hibákat, betartjuk a taktikánkat, és nem leszünk olyan karitatívak a helyzeteinkkel, mint az augusztusi, Kerek elleni kupamérkőzésünkön, akkor lehet esélyünk itthon tartani a három pontot.

Vasárnap 13.30

Jánoshalma–Lajosmizse

V.: Tóth Róbert (Berger Tibor, Apró Ferenc)

Sarok Attila, a JFC technikai vezetője: – Nem felejtettük el, hogy az elmúlt két alkalommal ebben a felállásban borsot tört az orrunk alá a Lajosmizse, ezt most nem szabad megengednünk. A tabellán jó helyen állunk, de azzal most nem foglalkozunk. Két meccsen az utolsó pillanatokban sikerült nyerni, de az volt a lényeg, hogy meglett a három pont. Most hazai közönség előtt, a teljes rendelkezésünkre álló kerettel nem is lehet más a cél, mint a győzelem.

Soltvadkert–Kiskőrös

V.: Polyák Attila (Tóth István, Lichtenberger István)

Marton István: – Alig várom az újabb szomszédvári rangadót. Aktív játékos koromban is szerettem az ilyen összecsapásokat, amik iránt mindig nagyobb volt az érdeklődés is, ami vélhetően most is így lesz. Harmadik hete dolgozom a srácokkal, de ez a csapat már nem az a csapat, amit átvettem. Az öltözői jobb hangulathoz természetesen a legutóbbi két győzelmünk is hozzájárult, de a pályán is egyre jobb a teljesítménye a gárdának. Reméljük, hogy vasárnap is így lesz és fegyelmezett, jó játékot nyújtva folytatjuk a jó szereplést. Sok nézőre, jó meccsre számítok. Óriási az elszántság bennünk és majd meglátjuk, hogy ez mire lesz elegendő.

Akasztó FC–Kiskunfélegyházi HTK

V.: Rabi József (Maczelka Zoltán, Szabó Laura)

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – Nem túl jó előjelekkel indulunk neki a holnapi mérkőzésnek, mert már a múlt héten is sok volt a sérültünk és így van ez most is. Jelenleg négy sérültünk van, ami miatt két-három játékost is fel kell hoznunk a megye háromból, hogy a cserepadon is üljenek. Tudjuk, hogy a Félegyháza nem könnyű ellenfél, ők a mérkőzés esélyesei, de mindent megteszünk azért, hogy megnehezítsük a dolgukat. Egy mérkőzés persze mindig háromesélyes, de reálisan látva, pillanatnyi állapotunkat is figyelembe véve hiba lenne hiú ábrándokat kergetnünk. Mi igyekszünk, hogy ez egy jó mérkőzés legyen. Hazai pályán mindig sokan látogatnak ki és szurkolnak nekünk, bízunk benne, hogy a közönséget ki tudjuk szolgálni. A Félegyházával különben jó a kapcsolatunk, az egymás elleni meccsek alkalmával kölcsönösen megvendégeljük egymást, de a pályán a kétszer negyvenöt percben éles a harc.