Déli rangadóval debütál a JFC

A hét végén a második forduló mérkőzéseit vívják meg a megyei labdarúgó-bajnokság első osztályában.

Vasárnap, 17 óra:

Jánoshalma–Bácsalmás

V.: Barta Norbert (Szűcs István, Csöngető Endre).

Sarok Attila, a JFC technikai vezetője: – Igazi déli rangadó lesz ez a kispadon is és a pályán is, ismerve a két edző mentalitását. Bízom a fiúkban, nekünk az előző hétvége szabad volt, előtte kupameccset játszottunk Félegyházán. Ha úgy játszunk, mint akkor, úgy nem lehet gond. Ott nem volt szerencsénk, hiányzott Halmos Zoli, de hazai pályán csak a három pont az elfogadható tőlünk. Sajnos két sérültünk is van. Urlauber bajlódik sérüléssel és Ikotity. A célunk, hogy megnyerjük a bajnokságot. Még az elején vagyunk, és a vírushelyzet is fenyeget, de azért reméljük, hogy végig tudjuk játszani és meg is nyerni.

Teslic Igor, a Bácsalmás edzője: – Sajnos vereséggel kezdtük a bajnokságot, ezt győzelemmel kellene feledtetni, csakhogy pechünkre éppen a tavalyi bajnokkal találkozunk, amelynek ráadásul erősödött a kerete. Nehéz dolgunk lesz. Nyilvánvaló, hogy Jánoshalma a mérkőzés favoritja, de mindent megteszünk a győzelemért, nem fogunk bunkerfocit játszani, maradunk a saját játékunknál, és megpróbáljuk elhozni a három pontot.

Kalocsa–Tiszakécskei LC II.

V.: Allaga Iván (Szabó Gábor, Bányai Dorottya).

Kohány Balázs, a KFC edzője: – Az első fordulóban aratott idegenbeli bravúr után hazai pályán győzelemmel szeretnénk folytatni a bajnokságot. Nem lesz könnyű mérkőzés, jól ismerem Tiszakécskét, jó játékosaik vannak, alaposan fel kell készülnünk belőlük. Azt gondolom, hogy hazai pályán mi vagyunk az esélyesek, szeretnénk is itthon tartani a három pontot. Sajnos múlt héten a mérkőzés előtt két sérültünk lett, bízom benne, hogy felépülnek, és bár lett egy eltiltottunk is, ennek ellenére azt gondolom, hogy hét végén ütőképes csapatot tudunk kiállítani. A célunk a három pont megszerzése.

Kiskőrös–Kerekegyháza

Vezeti: Szűcs Gábor (Lichtenberger István, Korsós Péter).

Miskovicz Bálint, a Kiskőrös edzője: – A felkészülésünk jól sikerült, a szünetben tudtunk jó néhány meccset játszani, és túl vagyunk egy tétmérkőzésen. A focistáink rendesen jártak az edzésekre. Azért van némi hiányérzetem, mert a négy hónap szünet nem múlt el nyomtalanul. Ennek ellenére egyre jobb erőben vagyunk. Hárman távoztak a csapatból, Kapus Patrik Kerekegyházára, Geiger Roland Akasztóra, Petrovics Kevin abbahagyta a futballt. Két érkezőnk van, Mihály Dávid és Filus Gábor, utóbbi korábban az NB I. B-ben és az NB II.-ben játszott. A szezonban megpróbálunk mindent kihozni magunkból, helyezésben nem gondolkodunk. Mindenképpen felül szeretnénk múlni a tavalyi eredményünket. A hét végén két győztes csapat találkozik egymással. Tudom, hogy egy jó mérkőzésre számítanak a szurkolók, ha mindkét csapat hozza a formáját, nem is csalódnak. A három pontot pedig itthon akarjuk tartani.

Lajosmizse–Soltvadkert

V.: Nagy Attila (Váczi Levente, Borbényi Miklós).

Árva Zsolt, a Lajosmizse játékos-edzője: – Két érkezőnk volt a nyáron, leigazoltunk Házi Imre személyében egy tapasztalt kapust Kerekegyházáról, és visszatért hozzánk Kovács József, aki korábban játszott már nálunk, ő a futsal kedvéért hagyott föl átmeneti időre a nagypályás focival. A keretünk jó, a csapat hangulata is egységes, ezen tényezők ismeretében úgy érzem, hogy a középmezőny élére oda kellene tudnunk érni, aztán majd a pályán eldől, hogy mire lesz elég a munka, amit végeztünk. Az első fordulóban Kerekegyházán kikaptunk ugyan, de nem fociztak le minket a pályáról a hazaiak, akik igen komoly célokkal vágtak neki a bajnokságnak. A hét végi mérkőzésen szeretnénk itthon tartani a három pontot, meggyőződésem, hogyha sikerül átmentenünk a Kerekegyháza ellen mutatott formát, akarást, teljesítményt, akkor ez sikerül­het.

Szabadszállás–Akasztó

V.: Rabi József (Kocsis Tamás, Szabó Laura).

Pandur László, a Szabadszállás szakmai igazgatója: – Nagy mozgás nem volt a keretünkben, de most már szerencsére elmondhatjuk, hogy minden poszton versenyhelyzet alakult ki a keretben. A középpályán a sok kreatív művész mellé nagy szükség volt már egy ütköző, harcos emberre, őt alighanem megtaláltuk Lajos Lóránd személyében, aki Hartáról érkezett. Mivel úgy érezzük, hogy a személyi feltételek adottak, így a bajnokságban mindenképpen szeretnénk a dobogón végezni, lehetőleg minél magasabb fokán. Az Akasztó elleni mérkőzésünk egy igazi szomszédvári rangadó. Korábban sok borsot tört az orrunk alá az Akasztó, a közelmúltbeli bajnokikon azonban felénk billent a mérleg nyelve. Ezzel együtt háromesélyesnek látom a mérkőzést, de ha tudjuk hozni a soltvadkerti formánkat, és kihasználjuk a helyzeteinket, akkor itthon tarthatjuk a három pontot. Ez is a célunk.

FADDIKORR-Kiskunhalas–Kiskunfélegyházi HTK

V.: Bosnyák Sándor (Bor­bényi Miklós Bence, Csákó Patrik).

Agócs Zoltán, a Kiskunhalasi FC edzője: – Annak ellenére, hogy a tavaszi idény előtt már igen drasztikus fiatalítás volt nálunk, még hat távozó volt a nyáron, így a keret, ha lehetséges, még tovább fiatalodott. A távozók helyett érkezett hozzánk több olyan játékos, aki Kiskunhalason ismerkedett a labdarúgás alapjaival. Többen a Kelebiától tértek haza, illetve egy fiatal kisteleki labdarúgó érkezett Szegedről. Olyannyira fiatal lett a keret, hogy az első fordulóban a csapatban volt két 17 év alatti és három 20 év alatti játékosunk is a pályán. A lehetőségeinket a helyzetünk is behatárolja. Az alapvető törekvés az, hogy minél több helyi fiatalt építsünk be a csapatba, és velük nem lehet más a célkitűzés, mint a tisztességes, becsületes helytállás, mind a bajnokságban, mind a hét végi mérkőzésen. Bízunk benne, hogy kinevelünk egy közeljövőbeli ütős, helyi kötődésű kiskunhalasi együttest, ehhez türelemre lesz szükség az irányunkban a szurkolók részéről. Azon leszünk, hogy a türelmet és a támogatást megháláljuk.

Kecel FC–Harta SE

V.: Tóth Csaba (Baranyi Ádám, Juhász Dóra).

Kis Péter, a Kecel edzője: – A keretünk a nyáron hat fővel erősödött, Kiskunhalasról érkezett Borka Barnabás és Torma Barnabás, Géderlakról Varga Stefano és Sibalin Dániel, illetve Akasztóról a Patai fivérek. Meggyőződésem, hogy ezzel a kerettel az idény végén illene ott lennünk az első hatban, és ha maximálisan odateszik magukat a játékosaink, akkor ez a cél el is érhető. A Harta tavaly is jó csapat volt, és a híreket figyelve azóta csak erősödött, de ezzel együtt bízom abban, hogy sikerül visszavágnunk a tavalyi hartai vereségért, és a három pont megszerzésével tudjuk zárni a hetet.