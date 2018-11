Déli derbi után dusnoki derű

A hétvégén játszották le a megyei másodosztályú bajnokság Déli csoportjának a csúcsrangadóját. A tizenhárom forduló után százszázalékos Dusnok ahhoz a Géderlakhoz látogatott, amely mindössze egyszer, Mélykúton szenvedett vereséget. A mérkőzést a vendég Dusnok nyerte, így tizennégy forduló után tizennégy győzelem áll a neve mellett a tabellán, és hatpontos előnnyel várja az őszi zárófordulót.

Bolvári Dávid legalább három minőségben szolgálja a Dusnokot. Másfél éve ő az egyesület elnöke, évek óta a játékosa, és edző is ifjúsági csapatoknál. A családjukból nem csak ő erősíti a klubot, hiszen ikertestvére, Bolvári Zoltán is a csapat játékosa. Bolvári Zoltán csatár, Bolvári Dávid pedig középső középpályás. Bolvári Dávid a Géderlak elleni rangadón nem léphetett pályára egy makacs lágyéksérülés miatt, amelyet szeretne mielőbb kikezelni.

– Milyen érzés volt nem játszani?

– Rettenetes. Én pont az ilyen, nagy nézőszám előtt vívott, nagy tétre menő, éles meccseket szeretem.

– Mivel utaztok idegenbe?

– Az ifistákat igyekszünk kisbusszal utaztatni. Amíg az adott évben a rendelkezésünkre álló taokeretből futja rá, egy húszfős kisbuszt bérelünk a számukra. A felnőttcsapat minden mérkőzésre személyautókkal utazik.

– Volt nagy ünneplés?

– Rögtön a lefújás után, az öltözőben óriási volt az öröm. Aztán miután hazaértünk, találkoztunk a csapat egyik törzshelyén, ahol több szurkoló is csatlakozott a társasághoz. Nem rúgtuk ki a ház oldalát, körülbelül három, négy kört rendelhettünk, hiszen egyrészt vasárnap volt, tehát másnap munkanap, másrészt pedig van még hátra az idén két mérkőzésünk. Nem arról van tehát szó, hogy ne tudnánk ünnepelni, meg fogjuk tenni, de csak a hátralévő két meccs megvívása után.

– Milyen volt maga a meccs?

– Két jól szervezett együttes lépett pályára. Az egész kilencven perc maximális koncentrációt követelt az egész csapat részéről, szerencsére végig bírtuk. A védelmünk nagyon szervezetten tette a dolgát, igazi hazai ziccer így hirtelen nem is jut az eszembe. A testvérem már a 15. percben rúgott egy kapufát, akkor nem volt szerencsénk, a labda ugyanis a másik kapufa előtt suhant el. A 29. percben Zoli aztán megszerezte a vezetést. A második félidőben is voltak ziccerei, a 66. percben aztán kapott egy jó kiugratást, és a kapus mellett higgadtan bepasszolta, beállítva a ­2–0-s végeredményt. A mérkőzésen a labdabirtoklás aránya olyan 50–50 százalék volt, de mi több ziccert dolgoztunk ki, és mintha jobban akartunk volna. A meccs után a hazaiak is elismerték, hogy megérdemelten nyertünk.

– Hány szurkoló kísért el titeket?

– Rengetegen. Becslésem szerint legalább százötvenen jöttek velünk, kocsikkal, de hallottam, hogy az egyik társaság bérelt egy kilencfős kisbuszt. Hoztak egy Dusnok zászlót, de nem valamiféle mini példányt, hanem jó kétasztalnyi méretűt. Nem panaszkodhattunk, a mérkőzés elején, az éljenzésnél már láttuk, hogy a szurkolók szempontjából hazai pályán érezhetjük magunkat.

– Az első helyen álltok egy rangadó megnyerése után. Jelent ez terhet, vagy felelősséget? Hiszen óhatatlanul kiemelt figyelem irányul rátok.

– Állunk elébe. A kiemelt figyelemhez hozzá vagyunk szokva, hiszen az előző hét évben azért minden évben érmes volt a csapat. Lelki terhet sem jelent, sőt, inkább pluszt ad. Az ugyanis, hogy ezután mindenki minket akar majd legyőzni, nem zavar minket, sőt, örülünk neki, mert nincs is nagyobb élmény, mint nagy nézőszám előtt kiélezett mérkőzéseket vívni.

– Gratulálok a Dusnok csapatának, mert megérdemelten nyertek – nyilatkozta a mérkőzést követően Salamon Miklós, a Géderlak játékos-edzője. – Nagyon jól játszottak, szervezetten, céltudatosan, agresszíven. Sőt, véleményem szerint túl agresszíven, amiben a játékvezető is partner volt, sokszor nem értettük, hogy miért nem következetesebb. Ez a fajta játékstílus, ez a túlzott agresszivitás nem feküdt nekünk, nem is vettük fel a kesztyűt, sajnos, azt kell mondjam. Sok helyzet nem alakult ki egyik kapu előtt sem, az első vendéggólt egy egyéni hiba okozta, egy rossz hazaadást követően született, a másodikat egy helyezkedési hiba előzte meg, ez a két hiba eldöntötte a rangadó sorsát. De még egyszer hangsúlyozom, hogy megérdemelten győzött a Dusnok.

Géderlaki KSE–Dusnok KSE 0–2 (0–1)

Géderlak, 200 néző. V: Bosnyák (Juhász, Borbényi)

Géderlak: Varga S. – Rozsos, Salamon, Berkes (Szabó Zs.), Kovács J., Tóth D., Kohány, Farkas, Fenyősi, Varga S. (Balogh), Vass. Játékosedző: Salamon Miklós.

Dusnok: Bakula (Lukács) – Jagicza, Báló, Csobolya (Hodován B.), Simonits I. (Simonits T.), Bolvári Z., Kristály, Mirza, Mindszenti, Jáksó (Hodován A.), Rónai. Játékosedző: Báló Ferencz

Gól: Bolvári Z. a 29., a 66. percben.

Ifi: 1–4.

A focimeccset a Jánoshalma nyerte

A hétvégén az Akasztó a Jánoshalmát fogadta elmaradt mérkőzésen. A találkozón Várda góljával vezetett a Jánoshalma, majd Juhász Tamás egyenlített. Először az egyenlítő gól után szabadult el a pokol, a hálóban heverő labda birtoklásáért. A mindkét féltől idézett címszavakkal így írható le utólag a paprikásra sikeredett találkozó: tömegjelenetek, rugdosódás, bunyó, igazságos piros, igazságtalan piros, elmaradt piros, könnyű síppal befújt büntető, elmaradt büntető, túl kevés/túl sok sárga lap. A Jánoshalma 2–1-re győzött.

Hajóson bejött a papírforma

A forduló előtt a 9. helyen tanyázó Hajós a dobogóra kacsingató, 6. Borotát fogadta a hétvégén a megyei másodosztályú bajnokság Déli csoportjában. A küzdelmes, élvezetes mérkőzésen a vendégek Nikutovic Sasa révén szerezték meg a vezetést az első félidő derekán, ezt az előnyt a hazai Jakab Zoltán az első félidő lefújása előtt kiegyenlítette. A második játékrészben még egyet kihasznált a sok helyzetéből a vendéggárda, ismét Nikutovic Sasa talált a hálóba, így megérdemelten győzött a Borota a nagyot küzdő Hajós ellen.

Hajósi FC–Borotai SE 1–2 (1–1)

Hajós, 170 néző. V.: Kiss L. (Berger, Apró).

Hajós: Maráczi – Barta, Gyöngy (Varga), Aladics, Kákonyi, Jakab (Szávuj), Rácz (Koller), Vágó, Schuszter (Herczeg G.), Szarvas, Szabadi. Edző: Alföldi Albert.

Borota: Horvát – Madarász Zs., Szabó R., Kovács Z., Nikutovic, Trója, Lukac, Kopunivoc, Schnobl, Ciric, Tarjányi (Madarász Cs.).

Gól: Jakab a 43., ill. Nikutovic a 20., az 52. percben.

Ifi: 10–0.