Délen a Kunbaja telel az élen

A hétvégén a 11. forduló mérkőzéseit vívták meg a megyei bajnokságokban. A megye egyben két, a megye kettő Déli csoportjában négy, a megye kettő Északi csoportjában pedig két mérkőzés maradt vasárnapra.

Megyei I. osztály

Akasztó FC–Soltvadkerti TE 1–1 (1–0)

Akasztó, 220 néző. Vezette: Borsos Tamás (Kiss Domninik, Korsós Péter).

Akasztó: Németh Zs. – Vin­cze D. (Bánszki, 46.), Bányai, Font, Kerekes (Geiger, 70.), Juhász, Szabó Sz., Szabó Zs. (Tratter, 85.), Dobosi, Márki, Csoba. Edző: Szrenkó István.

Soltvadkert: Engler – Rózsa, Szarka, Tóth Á. (Lévai, 89.), Frei, Radics (Kisa, 60.), Pekker, Gillich, Viola, Molnár, Kővári. Edző: Szabó Attila.

Gól: Szabó Sz. a 9., illetve Kisa a 90. percben.

Sárga lap: Bányai a 44., Szabó Zs. a 65., illetve Radics a 38., Rózsa az 55., Tóth Á. a 65., Kővári a 87. percben.

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – Nagyon gyenge színvonalú mérkőzést játszottunk, ami nem ütötte meg a megyei I. osztályú szintet. Megszereztük a vezetést, majd később is voltak helyzeteink, de elhibáztuk min­det, és a legvégén már megint kaptunk egy gólt. Gratulálunk a Vadkertnek.

Szabó Attila: – Az Akasztó–Soltvadkert összecsapások mindig presztízsmeccsek, most meg különösen, hiszen négyen tőlünk igazoltak a házigazdákhoz. A hazaiak uralták a játékot, de le a kalappal a játékosaink előtt, mert végighajtották a meccset, és a végén ennek meg is lett az eredménye. Betegségekkel, sérülésekkel küzdöttünk egész héten, így örülünk a pontszerzésnek.

Kecel FC–Bácsalmási PVSE 2–1 (1–0)

Kecel, 150 néző. Vezette: Borbás Bottyán (Minda Gábor, Fodor Lajos).

Kecel FC: Gerner – Vata, Torma (Doszpod, 68.), Patai B., László, Nna Nna, Sibalin, Brindza, Sendula J., Csáki, Herczeg P. (Patai G., 82.). Edző: Kis Péter.

Bácsalmás: Tóth D. – Lipták, Kemény, Plichta (Princz, 60.), Körmöci, Szádeczky, Velez (Snyehola, 46.), Bálint, Szabó A., Benkő, Barth (Sőreg, 54.). Edző: Teslic Igor.

Gól: Patai B. a 34., Sibalin az 51., illetve Bálint a 80. percben.

Sárga lap: László a 68., Herczeg P a 70., Csáki a 82., Nna Nna a 90., illetve Benkő a 60. percben.

Kis Péter: – Munkás mérkőzés volt ez a mai, az első hatvan percben mi domináltunk, de az utolsó félórában a Bácsalmás átvette az irányítást, azonban mindenki nagyon jól állta a sarat, maximálisan odatették magukat a játékosaim. Egy nagy csapatmunka volt ez a mai győzelem.

Teslic Igor: – Két gólt ajándékoztunk az ellenfélnek, és hatvan perc előnyt adtunk nekik. Az utolsó félórában felébredtünk, de ez nem volt elég a győzelemhez, csak a szépítéshez. Ilyen hibák nem férnek bele egy mérkőzésbe, ezt sajnos tudtuk. Ha gólt kapunk, azzal nagyon megnehezítjük a dolgunkat, ezt akartuk elkerülni, de sajnos ez most nem sikerült.

Megye II., Déli csoport

Méhecskék SE Kalocsa–Kunbaja 2–6 (0–3)

Kalocsa, 80 néző. Vezette: Tóth Csaba (Tasnádi Dávid, Juhász Dóra).

Méhecskék SE Kalocsa: Kis – Csesznók A., Kovács M., Jakab (Csóti), Perity, Matos, Böjtös, Vinkó, Fekete, Csesznók Á., Vass. Vezetőedző: Gyuri­cza János.

Kunbaja: Mikovic – Ivkovic, Balunovic, Gulyás, Ikrás, Lazarevic, Plavsic, Tatalovic G., Marinkovic (Kovac), Tatalovic S., Suknovic. Edző: Velibor Loncar.

Gól: Kovács M. az 52., 59., ill. Gulyás az 5., 9., 88., Lazarevic a 9., 63., 90. percben.

Tompa–Dusnok 2–2 (1–1)

Tompa, 100 néző. Vezette: Vén Krisztián (Katona György, Lichtenberger István).

Tompa: Labanc – Teleki (Szauter), Kovács Á., Kucsik M. (Kucsik P.), Farkas A., Miletic, Szakál, Farkas Á., Vojnic, Andróczki, Laskovics. Edző: Dulics Joszip.

Dusnok: Bakula – Jagicza, Hodován, Pécsy (Bárdos), Csobolya, Bolvári Z., Kristály, Mirza, Jáksó, Wachtler, Simonits T. Edző: Báló Ferenc.

Gól: Farkas A. a 23., Farkas Á. a 77., ill. Hodován a 8., Bolvári a 73. percben.

Borota–Nemesnádudvar 2–2 (2–2)

Borota, 100 néző. Vezette: Stefánovits Gábor (Papp Roland, Aladics Tamás).

Borota: Horvát – Madarász Ádám, Szabó R., Kovács Z., Madarász Ákos, Nikutovic, Gáspár, Lukac, Kopunovic, Kovács Á., Ciric. Edző: Szem Róbert.

Nemesnádudvar: László – Varga, Magyari, Kákonyi, Vinter Z. (Bischof), Vinter B., Fejes (Mezőfi), Szalai (Tusori), Keresturi, Schmidt, Jagicza. Edző: Simon István.

Gól: Ciric a 27., Kovács Z. a 36., ill. Fejes a 21., Magyari a 45. percben.

Érsekcsanád–Mélykút 0–2 (0–1)

Érsekcsanád, 120 néző. Vezette: Baranyai Dávid (Bánáti Adrián, Balogh Bence).

Érsekcsanád: Eke – Taba B., Gergity, Mucsi (Neszvecskó), Szabó J., Taba Z., Jánosi (Büte), Töttös D., Szöllő (Radics), Novotnik (Grancsa), Töttös B. Edző: Vörös Dávid.

Mélykút: Piegel – Papp, Geleta, Vörös, Zentay, Gyetvai, Szabó K. (Balla), Facskó (Agócs), Vukovits (Szeles), Boldizsár (Horváth), Kiss. Edző: Bényi József.

Gól: Horváth a 25., Gyetvai a 80. percben.

A Mélykút nagyot hajrázott az őszi idényben, hiszen az 5. forduló után egy ponttal árválkodtak a tabella alján, az azt követő hat mérkőzésen azonban olyan szépen összeszedte magát a csapat, hogy a zárásra csak egy pont választja el a dobogótól. – Nincs különösebb titok, az első fordulóban olyan csapatokkal játszottunk, mint a Dusnok, a Nemesnádudvar, a Sükösd és a Kunbaja, így a rajttól előzőleg sem vártunk túl sok pontot – nyilatkozta Bényi József, a Mélykút játékos-edzője.

Ugyanakkor abban a szakaszban azért voltak edzői hibák is, de hozzáállásbeli problémák is, ezeket az 5. forduló után megbeszéltük a srácokkal. Azt követően beindult a szekér, mindenki úgy állt bele, ahogy kell, újra tudtunk egymásért is küzdeni, és erre a küzdeni tudásra, a hozzáállásunkra jellemző volt a Tompa ellen idegenben aratott 3–1-es győzelem, amikor a mérkőzést kilenc emberrel befejezve is sikerült nyernünk. Nagyon örülök, hogy a győzelemnek köszönhetően jó szájízzel megyünk bele a téli szünetbe, amely, akárhogy számoljuk, nyúlhat bőven négy hónapnál hosszabbra is.

Megye II., Északi csoport

Nyárlőrinc–Kiskunfélegyházi HTK II. 0–0

Nyárlőrinc, 150 néző. Vezette: Polyák Attila (Markó László, Nasz Balázs).

Nyárlőrinc: Kocsis – Tóth R., Horváth, Nyúl, Kovács M., Németh, Farkas, Vojtovics, Lakatos, Sáfrány, Bali. Edző: Kemenes György.

KHTK II.: Magyar – Horváth B., Sánta, Valkovics, Kadosa, Szabó T. (Bábi, Fricska), Makány, Szabó A., Cseh, Polgár, Zs. Juhász. Edző: Lapsánszki Tamás.

SC Hírös-ÉP–Pálmonostora 4–0 (1–0)

Kecskemét, 100 néző. Vezette: Tóth Róbert (Berger Tibor, Kovács Akexandra).

SC Hírös-ÉP: Borbély – Kitl, Laczkó, Sudár, Lantos (Ronkó), Nemesvári, Kövecs, Háry (Rékasy), Forgó, Botos (Dócs), Horváth T. Játékos-edző: Kitl Zoltán.

Pálmonostora: Mindák – Récsei, Pócsik (Bánfi), Torbavecz, Barta, Ruzsinszki (Szabó R.), Bosánszki, Nagy, Szabovik, Rákóczi, Bárkányi. Játékos-edző: Bosánszki Mihály.

Gól: Háry a 12., Nemesvári az 55., Rékasy a 80., Sudár a 89. percben.

Biztatóan kezdődött a vendégek szempontjából a mérkőzés, hiszen alig egy perc telt el a találkozóból, amikor egy szögletet követően Ruzsinszki emelkedett a legmagasabbra és adott le egy veszélyes fejest, ám a labda a felső lécről pattant vissza. Tízpercnyi mezőnyjáték után egy hazai támadásnál egy előrevágott labdára Mindák kiindult, Ruzsinszki ugyanakkor elpasszolta mellette a labdát, a szemfüles Háry megszerezte, és jobbról az üres kapuba passzolt, 1–0. A 20. percben Háry vágott ki egy nagy szólót a jobb oldalon, befelé fordult, majd nagy lövést küldött meg a bal felső sarok irányába, Mindák bravúrral szögletre mentett. A szögletet követően Nemesvári durrantott a jobb felső mellé. A 24. percben Barta adott le egy veszélyes lövést balról, tizenöt méterről, ezúttal Borbély bizonyíthatta tudását. A szögletet követően nagy kavarodás alakult ki a hazai kapu előtt, de egyetlen vendégjátékos sem bírta a kapuba gyömöszölni a labdát. Az első félórát Szabovik fölé szálló lövése zárta. Két percre rá Lantos lőtt jobbról, éles szögből a hosszú sarok mellé. A 37. percben Laczkó passzolta egy nagy szóló után Nemesvári elé a pettyest, az ő lövését Mindák védte. Egy perccel a félidő zárása előtt Lantos adott forintos labdát Kitlnek, ő középütt vezethette rá a vendégek kapusára a labdát, de a jobb alsó sarok mellé lőtt. A labdabirtoklás szempontjából kiegyenlített küzdelem folyt a pályán az első negyvenöt percben, a helyzeteket tekintve azonban az SC Hírös-Ép már az első játékrészben eldönthette volna a három pont sorsát.

A második játékrészben nagy elszántsággal jött ki a vendégcsapat, hamar lett is lehetőség az egyenlítésre, hiszen két perc telt el a félidőből, amikor Torbavecz beívelését Bosánszki fejelte a jobb sarok irányába, Borbély azonban hárított. Meddőnek bizonyult a vendégnyomás, az 55. percben Nemesvári tört be a 16-oson belülre, és két csel után tíz méterről, jobbal a jobba alsóba lőtt, 2–0. Két percre rá Laczkó bombáját hárította Mindák, majd kisvártatva egy védője adta haza sajátos módon a labdát úgy, hogy az a bal felső sarokba tartott, a monostorai kapus ezt is zokszó nélkül mentette. Zokszó legfeljebb a hárítás után hangzott el, joggal. Próbálkozott a Pálmonostora, átütőerő azonban nem volt a vendégek támadásaiban, annál veszélyesebbnek tűntek a hazai kontrák. A 80. percben Rékasy elé került a labda a vendégek 16-osán, ő egyet igazított a labdán, majd a bal felsőbe bombázott (3–0), ezzel el is dőlt a mérkőzés. A vendégek mentek még becsülettel, a 84. percben Nagy Ádám adott le jobbról, 28 méterről egy nagy lövést, Borbély azonban ezúttal is résen volt. A mérkőzés zárójeleneteként Sudár vezetgette a vendégvédőkre a labdát, akik addig-addig hátráltak, hogy Sudár gondolt egyet, és a kapu jobb oldalába bombázott, 4–0. A mérkőzés képe alapján ilyen arányban is megérdemelten győzött az SC Hírös-Ép.

Megye II., Déli csoport

1. KUNBAJA 10 10 0 0 41–11 30

2. DUSNOK 10 8 1 1 37–14 25

3. NNÁDUDVAR 10 5 3 2 27–13 18

4. SÜKÖSD 11 5 3 3 23–13 18

5. MÉLYKÚT 11 5 2 4 25–25 17

6. ÉRSEKCSANÁD 11 4 3 4 28–23 15

7. BÁCSBORSÓD 10 4 1 5 18–23 13

8. BOROTA 10 3 4 3 27–21 13

9. TOMPA 11 3 4 4 26–28 13

10. DUNAGYÖNGYE 10 3 2 5 19–23 11

11. MÉHECSKÉK SE 11 1 1 9 13–36 4

12. HAJÓS 11 0 0 11 8–62 0

Megye II., Északi csoport

1. KHTK II. 10 7 2 1 34–11 23

2. NYÁRLŐRINC 11 6 4 1 36–21 22

3. KUNSZÁLLÁS 10 6 3 2 23–15 21

4. PÁLMONOSTORA 10 7 0 3 28–23 21

5. SC HÍRÖS-ÉP 10 6 1 3 29–12 19

6. KISKUNMAJSA 10 5 3 2 32–14 18

7. SOLT 10 4 4 2 29–18 16

8. LAKITELEK 10 4 2 4 20–17 14

9. KEREKEGYHÁZA II. 11 3 2 6 28–26 11

10. IZSÁK 10 3 0 7 18–35 9

11. TISZAALPÁR 10 2 2 6 14–36 8

12. CSÓLYOSPÁLOS 10 1 2 7 14–42 5

13. VASUTAS SK 10 0 1 9 14–49 1

A megye I. állása

1. KISKŐRÖS 10 10 0 0 31–8 30

2. KALOCSA 11 9 0 2 29–13 27

3. JÁNOSHALMA 10 8 0 2 24–10 24

4. SZABADSZÁLLÁS 11 6 1 4 31–16 19

5. KECSKEMÉTI LC 10 4 3 3 24–21 15

6. BÁCSALMÁS 10 4 3 3 21–18 15

7. HARTA 10 4 3 3 28–26 15

8. KHTK 9 4 1 4 13–11 13

9. LAJOSMIZSE 11 3 4 4 15–16 13

10. KECEL 10 3 3 4 15–19 12

11. AKASZTÓ 10 3 2 5 12–16 11

12. KEREKEGYHÁZA 10 2 2 6 15–24 8

13. TISZAKÉCSKE II. 10 2 1 7 14–34 6

14. SOLTVADKERT 10 0 4 6 11–23 4

15. KISKUNHALAS 10 0 1 9 7–35 1

A Tiszakécskétől egy pontot levontak.