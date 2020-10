Dabasról is elhozná a pontokat a KTE

Újra dabasi csapattal játszik a KTE HUFBAU az NB III.-as bajnokság Közép csoportjában, a múlt heti, hazai, Dabas ellen aratott győzelem után ugyanis a 12. fordulóban a Dabas-Gyón FC vendége lesz. A hírös városiak célja nem is lehet más, mint a győzelem, hiszen az éllovas pozíció megtartásához szükség van a három pont megszerzése idegenben is.

A Dabas-Gyón tavaly újoncként stabilan vívta ki a bennmaradást a csonka szezonban, amely után idén kissé megtorpantak. Aczél Zoltán együttese eddig tizenegy mérkőzésből hetet elveszített, emellett három győzelem és egy döntetlen jött össze nekik a szezon során, amivel jelen pillanatban a 17. helyen állnak a húsz csapatot felvonultató mezőnyben. Ezzel együtt nem kapnak sok gólt, hiszen a tizennégy bekapott találattal akár a mezőny első felében is állhatnának, ugyanakkor azonban csak tizenegy alkalommal sikerült betalálniuk az ellenfeleik kapujába. Ez az utolsó három fellépésük során is probléma volt, gólképtelennek bizonyultak. Az ESMTK elleni 1–0-os vereség után ráadásul edzőjét is elveszítette az együttes, hiszen Aczél Zoltánt két mérkőzésre eltiltották a kispadtól.

A KTE HUFBAU továbbra is jó formában van, hiszen a hírös városi gárda zsinórban hét győzelemmel érkezik majd vasárnap Dabas-Gyónra, ráadásul plusz önbizalmat adhat a másik dabasi csapat elleni rangadó múlt heti megnyerése is. Idegenben is egyre eredményesebbek a kecskeméti lila-fehérek, és erre bizony szükségük is lesz ezen a hétvégén, hiszen a hazaiak bár nem állnak jól, mindhárom sikerüket hazai környezetben ünnepelhették.

– A két csapat tabellán elfoglalt helyezése ellenére nem félelemmel várjuk a vasárnapi mérkőzést, mert az elmúlt három találkozónkban a játék alapján sokkal több pont volt – nyilatkozta a mérkőzést megelőzően Aczél Zoltán a vendégek trénere. – A tabella nem néz ki jól ránk nézve, de a heti munka alapján azért van okunk bizakodni. Nagy a különbség a két csapat között a tabellán, illetve lehetőségekben is, a Kecskemét profi, bő kerettel rendelkezik, az eddigi eredményeik önmagukért beszélnek, ehhez egyébként gratulálok. A célok is mások, a Kecskemét szeretne feljutni, mi szeretnénk az idén is stabilizálni a helyünket az NB III.-ban, ami egyelőre még nem sikerült. Egészséges önbizalommal várjuk ezzel együtt a mérkőzést, hazai pályán azért három meccset megnyertünk, ráadásul tavaly is nagyon erősek voltunk itthon. Ismerjük a Kecskemét játékát, erősségeit, felkészültünk belőlük, de gondolom ők is belőlünk. Nem mi vagyunk az esélyesek, de szeretnénk meglepetést okozni.

–A heti munka a szokásos mederben zajlott, a Dabas-Gyón elleni is ugyanúgy készültünk, ahogy az összes többi riválisunk ellen – jelentette ki Gombos Zsolt, a KTE HUFBAU vezetőedzője. – Ismerjük az ellenfelet, igyekeztünk részletesen feltérképezni őket. Mi most is elsősorban arra szeretnénk törekedni, hogy a saját játékunkat valósítsuk meg, bízom benne, hogy ez most is sikerülni fog. A célunk minden mérkőzésen a három pont megszerzése, ezt most sem lesz másként. Szeretnénk megtartani vezető pozíciónkat a tabellán, ehhez mindenképpen győzelemre lesz szükségünk.

A mérkőzés vasárnap, 15 órakor kezdődik.

Borítóképünk illusztráció!