Dabason vív rangadót a KTE HUFBAU

A KTE HUFBAU az NB III. közép csoport 30. fordulójában az FC Dabas vendége lesz vasárnap 17:00-kor. A találkozó a játéknap rangadójának tekinthető, hiszen a harmadik fogadja az elsőt, igaz, továbbra is zárt kapuk mögött.

Az FC Dabas kifejezetten jól szerepel egész szezonban, hiszen Szabó István csapatát nagyon nehéz legyőzni, csupán három vereségük van eddig, az egyiket éppen Kecskeméten szenvedték el ősszel. Tavasszal sem vették le a lábukat a gázról, hiszen öt győzelem mellett két vereség a mérlegük, legutóbb a Monort győzték le idegenben 1-0-ra. Kecskeméti szempontból nagyon jókor jött az ESMTK elleni 3-0-os siker, hiszen ezt megelőzően kisebb hullámvölgybe kerültek a lila-fehérek – két meccsen egy pontot szereztek – így azonban pozitív hangulatban készülhetnek a rangadóra. A tavalyi mérkőzés sokáig kiegyenlített volt a felek között, aztán az utolsó félórában Károly Bálint büntetőből és szabadrúgásból is betalált, amivel 2-0-ra megnyerte a KTE a rangadót.

Szabó István, az FC Dabas vezetőedzője: – Tavaly aláírtam volna azt, hogy itt a 30. forduló előtt három pontra vagyunk lemaradva egy nagyon erős Kecskemét mögött. A mostani meccs kapcsán mindenképpen előny a Kecskemétnek, hogy zárt kapuk mögött rendezik ezt a meccset, mert biztos vagyok benne, hogy itt is többszáz hazai néző kilátogatott volna. Másrészt ez a sűrű menetrend akkor is a profi csapatokat segíti, ha nekünk a Majos ellen azért volt módunk kicsit taktikázni, hiszen nálunk a csapat fele nem profi módon tud készülni. Jelenleg is egy nagyon jó csapat a Kecskemét, jó szakmai stábbal, igyekszünk felkészülni és egy jó meccset játszani velük. Remélem az időjárás se rondít bele a dologba, mert akkor azért a pályánk nem a legideálisabb. Nekünk előny lehet, hogy kevésbé kell eredménykényszerben futballoznunk, a Kecskemét célja azért mégis a bajnoki cím volt kimondva is, de ezek a meccsek sosem könnyűek egyik fél számára sem.

Gombos Zsolt, a KTE HUFBAU vezetőedzője: – Rangadó lesz a javából, ahogy azt az ESMTK meccs előtt is mondtam, itt már minden pontra szükségünk van, ennek szellemében Dabason is győzni szeretnénk. Egy jól felkészített, jó játékosokból álló ellenféllel találkozunk, szervezettek és fegyelmezettek, nem a véletlen műve a tabellán elfoglalt helyezésük sem. Egy nagyon nehéz mérkőzésen tartottuk itthon tavaly a három pontot, itt az fog most dönteni, hogy fizikálisan ki tudott jobban regenerálni, illetve fejben ki lesz koncentráltabb a mérkőzésen. Mindkét csapat szervezett, taktikailag is felkészült, így nagyon sokat érhetnek a pontrúgások, illetve a kiemelkedő egyéni teljesítmények. Agresszív és szoros mérkőzés lesz, a játékosok tisztában vannak a találkozó jelentőségével, ennek tudatában lépünk pályára.

Borítóképünk archív felvétel.