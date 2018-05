Csúcsrangadót vívnak északon

Rangadót vívnak vasárnap Szabadszálláson, ahol a listavezető Kerekegyháza lesz a harmadik Szállás vendége. Ez a párosítás eleve szomszédvári­ derbi, a tétet most emeli­ még a két csapat helyezése is. Hazai siker esetén a Szállás utoléri a Kereket, vendégdiadal esetén a Kerek óriási lépést tesz a bajnoki cím felé, egy döntetlennek pedig a Tiszakécske örül. A mérkőzésről a szabadszállási Kiss Szabolccsal és a kerekegyházi­ ­Malecz Gergővel beszél­gettünk.

– Nem elég, hogy ez a mérkő­zés szomszédvári rangadó, ­ráadásul a tét is óriási.

Kiss Szabolcs: – Így van, ez a párosítás mindig rangadó, még akkor is, amikor a két csapat nem egy osztályban szerepel. Ráadásul tudjuk, hogy egy győzelemmel most előzhetünk is, úgyhogy igazi focicsemege várható.

Malecz Gergő: – Így igaz. A bajnokság végkimenetelét döntően befolyásoló találkozó ez, így aztán óriási csatára számítok. Ahogy egyébként az őszi egymás elleni meccsünk is egy hihetetlenül küzdelmes mérkőzés volt.

– Milyen formában van a csapat? Milyen a hangulat a rangadó előtt?

K. L.: – Jó formában vagyunk, az elmúlt öt mérkőzésünket megnyertük, a legutóbbi hármat meggyőző gólkülönbséggel. Mi a támadó focit favorizáljuk, ez jött ki a legutóbbi három meccsen, de a védekezésünk is kezd egyre jobban összeállni.

M. G.: – Nagyon készülünk, annál is inkább, mert – hogy magamat ismételjem – ez a mérkőzés számunkra sorsdöntő. Ez az utolsó igazi nagy rangadónk, amit nagy csapat ellen játszunk. Persze, a többi­ mérkőzést is be kell húzni, a többi ellenfelet sem becsüljük le, de azzal mindenki tisztában­ van, hogy a Szabadszállás a legnagyobb falat. Készülni ugyanúgy ­készülünk, mint máskor. ­Izgalom, félelem bennem nem dolgozik, sőt, alig várom már, hogy útjára induljon a labda. Szeretnék mindent kiadni magamból, a lehető legjobb teljesítményt nyújtani.

– Az őszi, kerekegyházi meccs viszonylag sima 5–2 lett a Kereknek. Van annak jelentősége?

K. Sz.: – Nincs. Ez egy teljesen más mérkőzés lesz. ­Télen nálunk erősödött a keret, ­tehát a csapat összetétele is változott, ráadásul az új játékosok azóta zökkenőmentesen beilleszkedtek, már ezért sem számít az őszi eredmény. Ráadásul azért sem lehet jelentősége, hiszen az ilyen szomszédvári derbiknél teljesen mindegy, hogy melyik csapat hol áll, az ilyen meccseket bárki bármikor ­nyerheti.

M. G.: – Az a mérkőzés egyáltalán nem volt sima. A nagy különbség csak a végén alakult ki, a mérkőzés nagy részében az egy teljesen nyílt meccs volt. Némi lélektani­ előnyt számunkra azért ­jelenthet, hogy az ősszel sikerült már őket legyőznünk.

– Jelentősen különbözik a két pálya, a Kereké kicsi, a Szállásé nagy. Ennek lehet-e jelentősége?

K. Sz.: – Némi jelentősége lehet, hiszen nyugodtan elmondhatom, hogy mi nagy pályán szeretünk játszani. Azt nem mondom, hogy kisebb méretű pályán nem tudunk, hiszen éppen a múlt hétvégén, Nyárlőrincen bizo­nyítottuk, hogy ott sem jövünk zavarba, de nekünk azért a nagy pálya fekszik. Ugyanakkor azt mindenképpen szeretném megjegyezni, hogy döntő jelentősége ennek nincsen, nem ezen fog múlni az eredmény.

M. G.: – Nagyon sokan úgy vélik, hogy igen. A szabadszállás rendkívül gyors játékosokkal rendelkezik, akiknek fekszik a nagy pálya. ­Arról viszont megfeledkeznek, hogy mi is teli vagyunk villámgyors spílerekkel. És ez nemcsak azt jelenti, hogy ­képesek vagyunk alkalmazkodni a körülményekhez, hanem még az előnyünkre is válhat a számunkra egyébként szokatlan nagyobb ­pálya.

– Mennyi nézőt vársz?

K. S.: – Nagyon sokat. A hazai tábor természetesen óriási létszámban lesz jelen, ami nem csoda, hiszen idegenbe is rendre elkísérnek minket. Nem ritka az olyan mérkőzés, hogy idegenben is otthon érezzük magunkat, olyan sokan eljönnek velünk. Ráadásul a csoport többi meccsének a jó részét szombaton játsszák, úgyhogy nem is csak a mi szurkolóink fognak megmozdulni. Tudom, hogy rengeteg környékbeli településről készülnek a nagy meccsre. Úgyhogy tekintélyes nézőszámra számítok, és rangadóhoz méltó, nagy meccsre, amelyen természetesen győzni szeretnénk.

M. G.: – Az őszi rangadónkon volt jó három-, négyszáz néző. Meggyőződésem, hogy ezen a hétvégén is lesznek legalább ennyien. Remélem, sőt, biztos vagyok benne, hogy ötven, száz néző minket is elkísér majd. Miattuk is kijelenthetem, hogy a mérkőzésen nem lehet más célunk, mint a győzelem megszerzése.

Megye II., Észak

1. KEREKEGYHÁZA 25 19 1 5 96–32 58

2. TVSE 25 18 2 5 118–45 56

3. SZABADSZÁLLÁS 25 18 1 6 87–38 55

4. KHTK II. 25 16 4 5 75–34 52

5. PÁLMONOSTORA 25 16 2 7 67–38 50

6. LAKITELEK 25 14 4 7 57–37 46

7. SC HÍRÖS-ÉP 25 14 3 8 66–54 45

8. HETÉNYEGYHÁZA 25 13 4 8 69–59 43

9. VÁROSFÖLD 24 12 2 10 74–43 38

10. KISKUNMAJSA 25 9 4 12 59–55 31

11. KLC KTE SI 25 9 3 13 48–47 30

12. NYÁRLŐRINC 25 6 5 14 45–62 23

13. TISZAALPÁR 25 5 4 16 31–78 19

14. IZSÁK 25 5 1 19 34–103 16

15. HELVÉCIAI SE 25 1 4 20 17–140 7

16. JAKABSZÁLLÁS 24 2 0 22 23–101 6