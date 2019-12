Csúcsrangadót vív itthon a KRC

Érdemes lesz ki­látogatni a vasárnap este 18 órakor kezdődő Kecskeméti RC–Kazincbarcika első osztályú röplabda­rangadóra, ugyanis ez a találkozó, amely nemcsak a két csapat szurkolói, hanem a semleges drukkerek számára is vonzó összecsapás, túlzás nélkül az ősz mérkőzése a kecskeméti­ek számára. A hazaiak trénere, Dávid Zoltán világította meg a meccs jelentőségét.

– Feltételezem, egyetért abban, hogy nem túlzás, a csapat számára ez az ősz meccse lesz.

– Nem túlzás. Nekünk nagyon fontos ez a mérkőzés, és nagyon nem mindegy a számunkra, hogy hogyan végződik. Így, hogy a MAFC a múlt héten elvette a Kazincbarcika veretlenségét, még arra is esély nyílt, hogy az A csoportban az első helyen zárjuk az idei évet. Az pedig nagyon fontos lenne, ugyanis nem mindegy, hogy a bajnokság következő szakaszát január 12-én idegenben kezdjük, Kazincbarcikán, vagy pedig itthon fogadjuk akkor a Barcikát. Három napra rá ugyanis, január 15-én utazunk Kaposvárra, a Magyar Kupa-elődöntőre, és mivel számunkra az egy kiemelten fontos rangadó, egy most hétvégi győzelemmel bebiztosíthatnánk, hogy ne kelljen idegenbe utaznunk három nappal a kaposvári összecsapás előtt. Azaz pihentebben tudnánk utazni a somogyi megyeszékhelyre.

– A nyilatkozatai kezdenek legendássá válni annak köszönhetően, hogy soha semmit nem rejt véka alá. Mindig hangot ad a kritikájának, a saját csapatával szemben is, ennek ellenére az őszi idény során az 5. fordulóban, a Kazincbarcikán elszenvedett vereséget követően volt először igazán elégedett a csapattal.

– Igen, mert a játékosaim ott végre a pályán is azt mutatták, amit én tőlük az edzéseken nap mint nap látok. Én tehát addig is tisztában voltam azzal, hogy mire képesek, csak azt addig sokszor nem mutatták meg a mérkőzéseken. Azon a találkozón is volt egy-két olyan játékelem, amelyek tekintetében nem úgy mentek a dolgok, ahogy kellett volna, viszont küzdeni akarásból végre jelesre vizsgáztak a srácok. Az tetszett a barcikai meccsen, a hozzáállás. Természetesen nem minden nagy meccset lehet megnyerni, még akkor sem, ha az ember maximálisan odateszi magát. Ez volt a helyzet Barcikán is, de annak akkor nagyon örültem, hogy végre felfogták azt, hogyan kell játszanunk.

– A Szeged elleni, múlt heti győzelmet követően is dicsérte a srácokat.

– Így van, hiszen Szegeden is – bár gyengébb képességű csapat ellen játszottunk, és győztünk – nagyon elégedett voltam a játékkal, mert az a mérkőzés volt az, amikor támadásban mind a három játékosom, Olivér, Pesti Marci és Quepa is hozta azt a százalékot, amit nekik hozni kell, ami elvárható tőlük, és a srácok minden más elemben is pontosan játszottak. Nagyon bízom abban, hogy azt a formájukat a vasárnap esti rangadóra is átmentik.

– A közönség tud segíteni?

– Természetesen. Mindig, minden mérkőzésen. Tavaly is, amikor megnyertük a Kaposvár ellen az elődöntőt, rengeteget számított, hogy nagyszerű hangulat volt, és ez sokat segített nekünk is. Mindig szoktam mondani, hogy a közönség lehet a csapat hetedik játékosa, így tehát nagyon fontos, hogy itt legyenek a szurkolóink, mellettünk álljanak, biztassanak minket, ahogy az is fontos, hogy nyerjen a csapat.

Az NB I. A csoport állása

1. VRCK Volleyball 9 8 1 25–5 24

2. MAFC-BME 10 8 2 24–9 23

3. Kecskeméti RC 9 7 2 24–7 22

4. Sümeg 10 5 5 15–17 15

5. Magyar UP Válogatott 3 1 2 3–6 3

6. Vidux-Szegedi RSE 9 1 8 3–24 3

7. PTE-PEAC 10 0 10 4–30 0