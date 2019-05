Csúcsderbit vívnak Félegyházán

A hétvégén a 23. forduló mérkőzéseit vívják a megyei első osztályú bajnokságban, izgalmasnak ígérkező rangadó szerencsére ezen a hétvégén is akad bőven.

SZOMBAT, 17.00

Lajosmizsei VLC–Akasztó FC

V.: Béleczki László (Erdélyi Ádám, Friebert Ágoston).

Árva Zsolt, a Lajosmizse játékos-edzője: – Jó csapatnak tartjuk az Akasztót, dinamikus, gyors játékot játszó gárda a mai délutáni riválisunk, ennek megfelelően készülünk rájuk. Mivel itthon játszunk, hazai pályán, hazai közönség előtt jó eredményt szeretnénk elérni. Igaz, a játékosaink száma fordulóról fordulóra csökken, de ahányan vagyunk, annyian fogjuk megpróbálni a célunkat teljesíteni. Remélhetőleg sikerrel.

Kelebia KNSK–Harta SE

V.: Szöllősi Ferenc (Brezovai Zoltán, Bozóki Rajmund).

Molnár László, a Kelebia edzője: – A hétvége legizgalmasabb kérdése, hogy megleszünk-e egyáltalán tizenegyen. Nagyon kevesen vagyunk, miközben három-négy játékosunk bajlódik sérüléssel, lesz hiányzónk a sárga lapok, illetve kiállítás miatt is, és lesz, aki a tanulmányai miatt nem áll majd rendelkezésre. Van egy megyei III.-as csapatunk is, de a visszajátszókra is ügyelni kell, mert emiatt már nyolc pontot levontak tőlük. Szóval nagyon nehéz helyzetben vagyunk, de megpróbálunk így helytállni, aztán a pályán majd kiderül, hogy így mire leszünk képesek.

Kiskunfélegyházi HTK–Jánoshalmi FC

V.: Tóth Róbert (Apró Ferenc, Berger Tibor).

Koncz Zsolt, a KHTK játékos-edzője: – Nagyon jó a hangulat a csapat háza táján, egy nagyon jó mérkőzést vár mindenki. Nekem az a véleményem, hogy van négy csapat, amelyik egy kissé talán kiemelkedik az idei megye egyes mezőnyből, és ez a két csapat mindenképpen köztük van. Így aztán remek mérkőzésre számítok, és számíthatnak a szurkolók is, amelyre nyugodtan tudunk készülni, hiszen jelen pillanatban olyan előnnyel vezetjük a bajnokságot, hogy nem rajtunk van a lelki teher. Szeretnénk kihozni a mérkőzésből a maximumot, akárcsak más meccseken, ezúttal is a három pont megszerzése a cél. Ma délután is ugyanazt a játékot szeretnénk nyújtani, ami a KHTK-tól elvárható. Bízom abban, hogy egy jó hangulatú, színvonalas mérkőzést láthatnak a szurkolók.

Sarok Attila, a Jánoshalmi FC technikai vezetője: – A tavasz során eddig azoknak a csapatoknak, melyek minket megvertek az ősszel vagy pontot vettek el tőlünk, sorra sikerült visszavágnunk. A Félegyházával 2–2-t játszottunk az őszi idényben, így ez a csapat a következő olyan ellenfél a sorban, amellyel elszámolnivalónk van a pályán. Azzal a céllal utazunk, hogy győzni akarunk Félegyházán is. A tavalyi szezonban sikerült megmutatnunk magunknak, hogy ez lehetséges. Tudjuk, hogy egy nagyon jó csapathoz megyünk, nem véletlenül ők vezetik a tabellát, de mi azzal nem foglalkozunk, hogy ők az első helyen állnak. Játsszuk a saját játékunkat, egész héten a kiskunfélegyházi meccsre készültünk. Nálunk szerencsére mindenki egészséges, nincs eltiltottunk sem, tehát teljes kerettel megyünk. A játékosok és a vezetők is alig várják már ezt a mérkőzést, teli vannak az elmúlt mérkőzések sikerei alapján felépített jogos önbizalommal. Ez egy olyan találkozó, amelyen megmutathatjuk, hogy a Jánoshalmával számolni kell, a továbbiakban is.

FADDIKORR-Kiskunhalasi FC–Duna Aszfalt TVSE

V.: Kiss László (Baranyai Dávid, Iványi Bence).

Tóth Tamás, a Kiskunhalas középpályása: – Bevallom őszintén, a héten nem volt túl jó a hangulat a vadkerti meccs után. Azon a meccsen, a szomszédvári rangadón győzelemre készültünk, de végül formán kívül játszottunk, aminek nem is lehetett más a vége, mint vereség. Ezt alaposan átbeszéltük a héten, próbáltuk levonni a tapasztalatokat. Ma délután mindenképpen nyerni szeretnénk. Három játékosunk valószínűleg nem fog játszani, de lesznek visszatérők. A Kécskét jó csapatnak tartjuk, ráadásul őket a 2014/15-ös idény óta egyszer sem sikerült legyőznünk.

VASÁRNAP, 17.00

Kalocsai FC–Szabadszállás SE

V.: Rabi József (Maczelka Zoltán, Szabó Laura).

Kohány Balázs, a Kalocsa edzője: – Bízom benne, hogy a két sérült játékosom közül – Mátyás Dániel és Dostyicza Dániel is maródi – legalább az egyik tudja majd holnap vállalni a játékot. Egyértelműen az a célunk, hogy megőrizzük a tavaszi hazai veretlenségünket, tehát mindenképpen szeretnénk begyűjteni a három pontot. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy ez egy egyáltalán nem lesz könnyű feladat, hiszen a Szabadszállás egy meglehetősen kellemetlen ellenfél, amely bárkinek az orra alá képes lehet borsot törni.

Bácsalmási PVSE–Kecel FC

V.: Szűcs Gábor (Katona György, Tóth Sándor).

Schneider István, a Bácsalmás technikai vezetője: – Örömmel mondhatom, hogy a csapatot – érthető módon – igencsak feldobta a múlt hétvégi idegenbeli siker. Készülünk erre a hétvégére is, kezeljük a sérültjeinket. Nagyon szeretnénk a közönségünket kiszolgálni, nekik is egy győztes hazai mérkőzéssel örömet szerezni.

Kiskőrösi LC–Soltvadkerti TE

V.: Nagy Attila (Topálszki Szabin, Bosnyák Sándor).

Miskovicz Bálint, a Kiskőrös edzője: – Rangadó jellegű mérkőzésre van kilátás a hétvégén. Nem lesz könnyű a feladatot megoldani, mert a tavaszi Soltvadkert egy teljesen más csapat, mint amilyen korábban, az őszi idényben volt. Nagyon jól szerepeltek tavasszal, most már zárkóznak fel a középmezőnyhöz. A meccs presztízsmérkőzés lesz. Nekünk, hogy továbbra is ott maradjuk a második helyen, a győzelemre kell törni. Úgy érzem, jó passzban van csapatom, ha a játékosok betartják a megbeszélteket, be fogjuk húzni a mérkőzést. Ehhez azonban maximális koncentrációra van szükség, és oda kell tenni magunkat. Meg kell szakadni tulajdonképpen a győzelemért, bízom benne, hogy jó játékkal megnyerjük a rangadót.