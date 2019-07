Csólyos kiütéssel győzött Pálos ellen

Huszonnégy mérkőzés után döntetlenre áll a két falurész, Pálos és Csólyos közötti évenkénti összecsapás a Csólyospálos Nagydíjért. Az Erdélyben faragott kupát egy évig a csólyosiak őrizhetik, miután 5–1-re nyerték a szombati mérkőzést.

Hetven évvel ezelőtt a Fazekas István – Veszelka Mihály, Szelei István, Czékus János, Molnár Zoltán, Szabó Károly, Vasas János, Czifrik Ferenc, Hunyadi János, Bensi István, Szabó Zoltán összetételű tizenegyet állíthatta volna fel a falu focicsapatát megszervező Pallos Károly.

Alapítás óta kék-fehérben szereplő helyi sportegyesület történetét megörökítő tablótárlat a sportpálya öltözőépületében látható és ott kaptak helyet a Csólyospálosi Falusi Sportegyesület féltve őrzött ereklyéi is. A CSFSE hetven évét nemrégiben egy műfüves focipálya avatásával is emlékezetessé tették, melynek felszentelését az 1996 óta minden évben sorra kerülő Csólyos–Pálos focimeccs előtt végezte el Gál József plébános, aki a szombati örökrangadó kezdőrúgását is vállalta.

– Huszonhárom évvel ezelőtt a pálosiak 2–1-re nyertek, így ők birtokolták először a Csólyospálos Nagydíj feliratú trófeát, amit Török Imre erdélyi fafaragó készített – mondta el Á. Fúrús János polgármester, aki fiaival, Gáborral és Gergővel a pálosi csapatban szerepelt.

A települést Szegeddel összekötő főút szeli ketté és ez a határa az 1945-ben egyesült két pusztának, Csólyosnak és Pálosnak. Az önállóvá vált községnek négy év múltán már focicsapata is volt. A nagydíjjal részben az alapítókra is emlékeznek, és a hétvégi összecsapás előtt 12–11 volt a győzelmek száma Pálos javára.

A meccs előtti történéseket nemcsak a műfüves pálya felszentelése tette rendhagyóvá, hanem az is, hogy akik vállalták, azok Béres Alexandra fitneszvilágbajnok irányításával melegíthettek.

A focipálya a pálosi oldalon található, így a kékek játszottak hazai pályán, akik egy kapufával nyitottak, amire Telek János 20 méteres nagy lövése volt a válasz a fehérben játszó „vendégektől”. (A fiatal középpályás erőnlétével amúgy semmi gond, a meccs előtt tartott 2019 méteres futóversenyt is nagy fölénnyel nyerte.) Telekből bőséggel jutott a csólyosiaknak, hiszen János mellett pályára léptek testvérei: András, Máté és Péter is. A vezető gól is Telek János nevéhez fűződött, amit Simon Gábor duplázott meg (0–2). Szabó Bence még a félidőben szépített (1–2), de a szünet után már csak a csólyosiak örülhettek a góloknak. A 72. percben Varga Martin büntetőből, majd tíz perc múlva, egy kapufáról kipattanó labdát juttatott közelről a hálóba (1–4). A végeredményt egy szép kontrából Simon Gábor állította be (1–5).

A győzelemért járó kupákat – mivel Varga Ferenc is felajánlott egy serleget – Rákóczi Ferenc, a csólyosiak rangidős játékosa vehette át, aki eddig valamennyi összecsapáson pályára lépett. Különdíjat kapott a találkozó legjobbja is, aki Varga Ferenc döntése alapján Telek János lett.