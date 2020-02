Csikócsapattal vág neki a Halas

A télen majdnem egy csapatra való játékos távozott a megyei első osztályú bajnokságban szereplő Faddikorr-Kiskunhalasi FC-től. Az egyesület így új megoldásokat keresve vág neki a hamarosan, február 22-én kezdődő tavaszi idénynek.

A zuhanyhíradó­ban az terjedt már január végén, hogy egy teljes csapat, sőt, egy teljes kezdőcsapat távozott Kiskunhalasról. Harkai Péter technikai vezető megerősítette, hogy ez lényegében így van. A kapus, Gerner Dániel eligazolt Kecelre, vele együtt Brindza Tamás, Nna Nna Edouard Willy és Csáki Róbert szintén a szomszédvárra. Grácz Roland Kunfehértóra, Nagy Gábor és Csupity István Kiskunmajsára távozott, Nagy Attila visszatért Kiskőrösre, a nagy közönségkedvenc, Amariutei Sorin pedig Ausztriában talált magának új csapatot.

Arra a kérdésre, hogy mi vezetett egy ilyen jelentős játékosmozgáshoz, Harkai Péter elmondta: lényegében mindkét felet – tehát a klub vezetését és a távozó játékosokat is – a csalódás motiválta a drasztikusnak tűnő lépés megtételében. Tavaly nyáron egy rendkívül erősnek tűnő keretet hoztak össze Kiskunhalason, reménykedve egyebek mellett abban, hogy a Kiskunhalas ebben az idényben nem követi el a szokásos hibáját, a roppant gyenge őszi kezdést. A rajt előtt a keret tagjai vállalták a vezetőség szerint nem is túlságosan nagyravágyó célt, hogy a csapat az ősz végére az első ötben lesz, megfelelő edzéslátogatottság mellett. Ezek egyike sem valósult meg, innen ered a klubvezetés csalódottsága. A játékosok ugyanakkor az év végi jutalommal voltak elégedetlenek, innen ered az ő csalódottságuk. Így aztán még a tavalyi évben tízen jelezték, hogy távozni szeretnének a klubtól.

– Elengedtük őket, hiszen aki menni akar, az hadd menjen. A távozók közt volt olyan, akinek ez a lépése némileg meglepett minket, de volt több olyan játékos is, akinek a motivációját, a szándékait megértettük. Hiszen tisztában voltunk azzal, hogy volt nem egy olyan játékos, akinek a részéről érthető volt a nem megfelelő edzéslátogatottság, akár sérülés, akár munkahelyi elfoglaltságok miatt. Akad olyan is, aki érthető módon távozott alsóbb ligába, mert annak az alacsonyabb követelményeit képes teljesíteni. A halasi kedvenc, Sorin pedig tartotta szavát, ő ugyanis megmondta, hogy Magyarországon csakis a Kiskunhalasban játszik, és végül Ausztriában sikerült magának csapatot találnia magának, neki ezúton is sok sikert kívánunk.

A tekintetben, hogy a földindulásszerű játékoselvándor­lást követően a klub háza táján most vajon világvége-hangulat uralkodik-e, a technikai vezető tüstént eloszlatta az aggodalmakat.

– Kétségbeesésről, világvége-hangulatról szó sincs. Az tény, hogy ilyenkor, télen nem lehet azonnal pótolni a távozottakat, hiszen a téli átigazolás idején a játékost átadó egyesület a szabályok értelmében átigazolási díjat is kérhet a játékosaiért, tehát ez nem lenne egy olcsó mulatság, ráadásul sehonnan nem engednek el ilyenkor szívesen játékosokat, hiszen senki nem bolygatja meg szívesen a keretét télen. Így azután a jelentős játékosigazolás nem követhető opció a számunkra. Ugyanakkor nincs okunk a kétségbeesésre, hiszen szerencsére az ősszel is elég hosszú volt a kispadunk, ráadásul az ifjúsági csapatunkban is vannak értékek – az ificsapat az ifibajnokságban jelenleg az élen áll –, tehát meggyőződésem, hogy a tavaszi, mostanra módosított célt, a bennmaradást meg tudjuk oldani azokkal a játékosokkal, akik az ősszel kevesebb lehetőséget kaptak, és a felnőttkerethez felhozott, felhozandó fiatalokkal. Egyáltalán nem is vagyunk elkeseredve e kényszerpálya miatt, hiszen az, hogy minden ősszel tapasztalt játékosokkal teli, papíron erős kerettel vágtunk neki a bajnokságnak, évek óta nem jött be, így aztán már a levegőben lógott, hogy talán új úton kellene elindulni. Ez most történik meg. Tudjuk, hogy nem lesz könnyű, egy biztos, a szurkolóknak nem kell elpártolniuk a csapattól, mert azt garantálhatom, hogy harcos, küzdős tizenegy fog kifutni a bajnoki rajton a Kiskunhalas mezében a Kerekegyháza elleni, hazai idénynyitón.

Ráadásul egy új edző vezetésével. Marinko Stetakovic ugyanis – akivel a kiváló viszonyunk mit sem változott, hiszen Stetakovic mesternek szívügye a foci, szívügye Kiskunhalas és szívügye a kiskunhalasi foci – az egészsége érdekében lemondani kényszerült. Az edzőkérdést a Kiskőrösi illetőségű Agócs Zoltánnal oldották meg a kiskunhalasiak.

– Agócs Zoltán fiatal, agilis, komoly labdarúgómúlttal és az utánpótlás-nevelés terén is tekintéllyel, tapasztalatokkal rendelkező szakember. Ráadásul tanárember, és most, hogy több lesz a fiatal a csapatban, az ilyen jellegű, tehát pedagógusi kvalitások is nagyobb hangsúlyt kaphatnak – mutatta be az új mestert Harkai Péter. – A kapuskérdést is sikerült megoldanunk, Borka Barnabás mellé az MTK csapatától érkezett hozzánk tavaszra Lengyel Péter. Őt majd várják vissza a klubjába, eleve csak erre a tavaszra tervezték kölcsönadni, NB III.-ba, de úgy látták, hogy a Bács-Kiskun megyei bajnokság is megfelelő kihívás lesz a számára. Visszatért még Slobodan Dordevic és Peic Gavran is. A nyáron ugyanakkor tervezzük kiskunhalasi fiataljaink hazahozását is, hiszen játszanak többen például Szegeden is. Tehát meggyőződésem, hogy saját forrásból is képesek vagyunk érdemben erősödni – indokolta meg optimizmusát a vezető. Egy biztos, unalmas nem lesz a tavaszi idény Kiskunhalason, akinek a szívügye a KFC, annak lesz miért szurkolnia.