Csengődön újra föltámad a foci

Minden bizonnyal újraindul a labdarúgás Csengődön. Két évvel ezelőtt történt, hogy bedobta a törölközőt a csengődi klub, az idén ősszel azonban újra elrajtolhat a megye háromban a település labdarúgócsapata.

Ebben jelentős szerepe van az új elnöknek, Szabó Bélának, no meg a baráti körnek, akik a közelmúltban mindent elkövettek annak érdekében, hogy a községben újra legyen csapat, legyenek bajnokik.

– Folyamatosan dolgozunk a feltételek teljesítésén – nyilatkozta szerkesztőségünknek Szabó Béla elnök. – A nevezésünket már leadtuk a harmadosztályba, minden bizonnyal a Közép csoportban szerepelünk. A pályánkon nagy felújításokat egyelőre nem végzünk, azon dolgozunk, hogy a bajnokság előtti hitelesítésen megfeleljen. A keret is kialakulóban van, bár csak nemrég vált bizonyossá, hogy újra elindulunk, tíz-tizenöt játékosunk már van, főleg csengődi kötődésű fiatalok, de várjuk még azokat a rutinosabb játékosokat is, akik szívesen lépnének pályára csengődi színekben. És keressük még az edzőt is, akivel lefektethetjük egy sikeres szereplés alapjait.