Csatárt igazolt a KTE

A huszonkét esztendős Peres Csaba személyében újabb játékos csatlakozik az NB III. Keleti csoportjában szereplő Kecskeméti TE keretéhez.

Peres Csaba az ukrajnai Beregszászon született, magyarországi karrierje Tarpán indult, innen igazolta le 2015 nyarán az akkor NB III-as Cegléd. Az NB II-ből kieső gárda a feljutás céljával vágott neki a harmadosztálynak, ami végül másodikként sikerült is nekik a Nyíregyháza mögött, abban az évben ugyanis ketten jutottak fel. Peres huszonnyolc meccsen játszott (tizennyolcszor kezdőként), a sikerhez hat góllal járult hozzá. Az NB II-ben további két évig maradt a Ceglédi VSE kötelékében, első idényében harminchat, a másodikban huszonhárom meccsen kapott lehetőséget, összesen négy gólt szerzett. Tavaly ősszel a Balmazújváros játékosa volt Peres, ahol öt meccsen játszott, az NBII-ben összesen hatvannégy mérkőzés van a háta mögött.

A frissen leigazolt játékos már nyáron is a kecskeméti klub célkeresztjében volt, ez is közrejátszott abban, hogy most a KTE-t választotta:

– Előzetesen nem sokat tudtam a KTE-ről, de több barátom is játszik a csapatban, így azért gyorsan képbe kerültem – nyilatkozta a csatár. – Nagyon jó érzésekkel jöttem Kecskemétre, csupa jót hallottam a klubról. Én úgy gondolom, hogy a keret rendben van, jó játékosok alkotják. Azzal a céllal érkeztem, hogy ebben a szezonban minél jobb helyezést érjünk el, később aztán az NBII-be is szeretnék feljutni a csapattal.