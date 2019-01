Csak jobb lehet tavasszal a fiatal, lendületes Szabadszállás

Kellemes színfoltja lett a Szabadszállás 2018 őszén a megyei első osztályú labdarúgó bajnokságnak. Az újonc csapat komoly nézőszámot hozott a hazai meccseivel a ligában, és nem egy gólzáporos mérkőzés fűződik a nevéhez, noha ezek nem mindegyikének örültek Szabadszálláson. A csapatkapitánnyal, Kiss Szabolccsal beszélgettünk.

– Újoncként milyen célokkal vágtatok neki az őszi idénynek?

– A középmezőny elejét vettük célba, aztán a kezdés után azonnal észrevettük az osztálykülönbséget. Összességében egy idő után sikerült felvennünk a megye ritmusát, légkörét. Az azonban szerencsére kiderült, hogy csapatunk rendkívül lendületes támadójátékával sok csapatnak sikerült gondot okoznia. Ami az igazolásokat illeti, nem csak nyáron, hanem még a szezon kezdete után is igazoltunk. Gondolok itt Csurka Ádámra, vagy éppen Gavula Leventére.

– Mennyire vagy elégedett a csapat őszi teljesítményével?

– Úgy gondolom mindenki feljebb várt minket, a csapat is, játékosok is, de a legfontosabb, amit megtanultunk az első félévben az az, hogy itt a hibákat azonnal kihasználják. Jó tanuló félév volt ez számunkra. Meggyőződésem, hogy a tavaszunk sokkal jobban fog sikerülni.

– Mi volt az ősz legnagyobb pozitívuma és negatívuma?

– Az ősz talán legnagyobb pozitívuma számomra az volt, amikor a Jánoshalma együttesét sikerült hazai pályán legyőznünk. Rendkívül fegyelmezett játékkal tartottuk nullán a vendégeket. Ez ebben az idényben nem sok csapatnak sikerült, az egy igazi csapatmunka volt. Negatívumként több olyan meccs volt, amikor nyert állásából vesztettünk pontot, pontokat. Ilyen volt például a hazai Kalocsa, Lajosmizse, Bácsalmás elleni találkozónk. Bosszantó a keceli meccs végeredménye is, mert aki látta a meccset, az tudja, hogy nagyon nem reális végeredmény született.

– Kiket emelnél ki a csapatból az őszi teljesítményük alapján?

– Elsősorban a nézőinket, akik a hazai meccseken szép számmal buzdítanak minket, és sokszor idegenben is hazai hangulatot teremtenek. Reméljük, hogy megőrzik ezt a jó szokásukat. Szeretném kiemelni Pandur Lászlót, aki nélkül nem lenne itt ennyi jó és tehetséges játékos egy helyen, sokat köszönhet neki a Szabadszállási Sport Egyesület. Ha játékosokat kell kiemelnem, akkor a két legtöbb gólt szerző játékost emelném ki, Maruska Vitalijt a mi Vityánkat, és a nyáron érkezett Gavula Leventét. De biztos vagyok benne, hogy még az eddigieknél mutatottnál is tudnak még többet is, és ezt ők maguk is tudják. Ahogy abban is, hogy az őszi teljesítményét minden játékos túl tudja szárnyalni, ugyanis több van mindenkiben. És ez ki is fog jönni a pályán.

– Saját magad teljesítményével mennyire vagy elégedett?

– Saját maga teljesítményét átlagosnak mondanám. Legjobban a Jánoshalma elleni hazai meccsen éreztem rá a játékra. Talán furcsán hangzik, de jómagam a huszonnyolc évemmel a csapatban az egyik rangidős vagyok, és próbálok segíteni a többieknek mindenben, a pályán és a pályán kívül is. Eleinte szokatlannak éreztem a belső védő posztot, hisz az előző csapatokban, ahol megfordultam, egy sorral feljebb játszottam. Például Kecskeméten is középpályásként szerepeltem. De nem bánom, úgy érzem, hogy ezen a poszton is helyt állok, álltam. Egyébként is az a dolgom, hogy ott játsszak, ahol az edző számít rám.

– Mit vársz a tavasztól? Milyen lesz a felkészülés?

– A tavasztól mindenképpen előrelépést várok, de szerintem ezt nyugodtan mondhatom a csapat nevében is. Január nyolcadikán kezdtük meg a felkészülést. A bajnokság kezdetéig, ha jól számolom tíz edzőmeccset fogunk játszani szerda, szombat ritmusban. Ezen találkozók között pedig edzéseké a főszerep. Bizakodóan várom a tavaszt, egy remek felkészülés reményében jóval több győzelmet várok. Nem adjuk olcsón majd magunkat, már most várjuk a rajtot, ami rögtön Kiskőrösön lesz. Tiszteljük őket, az éllovast, de ott sem feltartott kézzel megyünk ki a pályára. Bízunk a szurkolóink kitartásában és reméljük, hogy a csapat többször is a három pont megszerzésével tudja majd a bizalmukat meghálálni. Fiatal és lendületes a csapatunk, ha ez a társaság összeér, sok csapat orra alá borsot fogunk törni. Az igazolások folyamatban vannak, erősíteni szeretnénk. Az első hatban szeretnénk végezni, és ehhez megvan a kellő tudása a csapatnak.