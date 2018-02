Csak egy Triscsukkal volt jobb a Kecskemétnél a Kisvárda

A női kézilabda-bajnokság első osztályában, a 13. fordulóban a Hufbau-Akker Kecskeméti NKSE a tabellán a 8. helyen tanyázó Kisvárdát fogadta. A hazai gárda ígéretéhez híven mindent elkövetett annak érdekében, hogy pontot, pontokat szerezzen, végül azonban a rutinos vendégek győzedelmeskedtek.

Marosán György egyik kívánsága nem vált valóra, ugyanis kicsivel több mint fél ház volt, ennek ellenére remek hangulat fogadta a csapatokat, Kisvárdáról is befutott egy buszravaló szurkolótábor. Villámrajtot vettek a hazai lányok, az 5. percben már 4–0-t mutatott az eredményjelző, a 7. percben pedig 6–2-t. Ekkor lassan elkezdtek belemelegedni a vendégek is. A 14. percre sikerült egyenlíteniük (7–7), majd innen lassan, fokozatosan, szívósan növelgették az előnyt, amely a szünet előtt már háromgólos volt, ebből sikerült még egyet lefaragnia egy kontrát követően Szabó Edinának. Szó nem érhette a ház elejét, hajtottak, vágtattak a kecskeméti lányok, nem ismertek elveszett labdát, amikor hiba csúszott a játékba, főleg támadásban, az rendre a túlzott akarásnak volt betudható. Marosán mester a mérkőzés előtt elmondta, hogy egy remek kapusteljesítmény is kellene a bravúrhoz, nos, az megvolt, ami hárítható volt, azt Risovic hárította, még 7-est is, de a félidő hajrájában Deáki káprázatos, ütemtelenül meglőtt labdából szerzett góljainak is nagy szerepe volt abban, hogy még látótávolságon belül volt a Kisvárda.

A második játékrész elején szívós munkával hat perc alatt sikerült egalizálniuk a kecskeméti lányoknak, ám ezt követően újra a vendégek vették át a vezetést, a 40. percre már 19–16-ra növelték az előnyt, a 47. percben pedig már 18–22-t mutatott az eredményjelző, ekkor elúszni látszott a meccs. A hazaiak azonban nem ismertek lehetetlent, mindent egy lapra feltéve harcoltak, hogy csökkentsék a vendégelőnyt. Ha elakadt a lendület, mindig volt, aki kirántotta a csapat szekerét a kátyúból. Ennek ellenére úgy tűnt, hogy minden hiá­ba, az 50. percben még mindig négy volt a vendégek előnye (19–23). Ekkor Horváth szerzett gólt, majd egy kihagyott hazai hetest követően a kapus, Risovic remek teljesítményét megfejelve még gólt is szerzett (21–23). Elképesztő csata folyt a pályán, a Marosán-lányok még egyszer utoljára visszajöttek a gödörből, az 57. percben Szabó Edina csökkentette egygólosra a hátrányt, a vendég Triscsuk góljára pedig még Siskának volt válasza (23–24), ám hiába minden, végül a vendégek nyertek 25–23-ra. A jóval rutinosabb vendégcsapat ellenében nem vallott szégyent Marosán György csapata, csak hajszál választotta el az áhított pontszerzéstől.

Hufbau-Akker Kecskeméti NKSE–Kisvárda 23–25 (13–15)

Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok, 800 néző, vezette: Bíró, Kiss.

KNKSE: Risovic 1 –, Szabó E. 5, Nikolayenko 2, Gulyás, Kucerova 2, Horváth D. 1, Varga 1. Cserék: Pusztai – Siska 3, Borges-­Lima, Aron, Deáki 4, Fauszt 4, Gulya. Edző: Marosán György.

Kisvárda: Triffa – Rocha 1, Hakunova­ 2, Milanovic-­Vitre 5, Triscsuk 8, Dmitrovic, ­Orbán 5. Cserék: Dzsukeva – Radojevic 4, Umanyec, Szabó V., Edző: Donovic Vlatko.

Kiállítások: 8, illetve 10 perc.

Hetesek: 5/2, illetve 6/4.