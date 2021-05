Csak a három pont lehet a célja a KTE HUFBAU-nak

Az NB III. közép csoport 34. fordulójában a KTE HUFBAU a Szegedi VSE vendége lesz Mórahalmon. A már biztosan kieső ellenfél otthonában kötelező lenne begyűjtenie a pontokat a Kecskemétnek.

A Szegedi VSE érdekes ellenfél ebben a szezonban, mert bár gyakorlatilag végig stabilan a kiesőzónában tartózkodtak, meglepő sikereknek is örülhettek. Ősszel Kecskeméten is meglepetést okoztak, amikor a hajráig vezetve végül 1-1-es döntetlent értek el, de ezt követően legyőzték az Iváncsát is. Inkább fellángolások voltak azonban ezek, és mostanra az is eldőlt, hogy a régóta 19. helyen tanyázó együttes búcsúzik a harmadosztálytól, hiába játszottak a Dunaújvárossal 1-1-et legutóbb.

Nagyon fontos lenne ugyanakkor kecskeméti szempontból mindhárom pontot begyűjteni, hiszen egyre inkább fogynak a fordulók, egyre nagyobb jelentősége van minden momentumnak. A KTE legutóbb a Körösladány ellen játszott 2-2-es döntetlent, amivel három pontra nőtt köztük és az Iváncsa között a differencia, ezt csak győzelmekkel lehet csökkenteni. A mórahalmi mérkőzésen – mely a szegediek tájékoztatása alapján továbbra is zárt kapus lesz – már Szabó Tibor irányítja majd az együttest.

Szabó Tibor, a KTE HUFBAU vezetőedzője: – A Szeged elleni őszi mérkőzés is jó példa arra, hogy ebben a bajnokságban nincsenek könnyű mérkőzések. Kemény, harcos és küzdelmes mérkőzésre számítok, ahol alighanem egy védekezőbb felfogású Szegeddel fogunk találkozni. Dominálnunk, ugyanakkor vigyáznunk is kell arra, hogy ne kontrázzanak le minket, támadásban pedig a kis területeken minél pontosabban kell passzolnunk, hogy ne veszítsünk kockázatos helyen labdát.

Paksi Péter, a Szegedi VSE vezetőedzője: – Ősszel bravúrt értünk el a Kecskemét ellen, ezzel a céllal lépünk pályára most is. Ugyan már kiestünk, de Dunaújvárosban nagyon egységesen és jól játszottunk, sokáig emberhátrányban, így sikerült a hajrában egyenlítenünk. Sajnos különböző okok miatt van több hiányzónk is, de szeretnénk úgy búcsúzni az NB III.-tól, hogy még pontokat szerzünk. A fiatal játékosok akár fel is hívhatják magukra a figyelmet ebben a pár körben, akár egy Kecskemét elleni jó játékkal.