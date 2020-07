Chester Lewis Belgrádban is készült

Chester Lewis, a KTE egyes és kettes poszton bevethető játékosa Belgrádban is készült a 2020/2021-es szezonra. A fiatal játékos szeretné elérni, hogy ne csak a fiatalszabály miatti kötelező időkeretben számítson rá Váradi Kornél.

A férfi élvonalbeli KTE-Duna Aszfalt játékosa, Chester Lewis az előző idényben sok lehetőséget kapott a szakmai stábtól, meccsenként közel 14 percet töltött a parketten. A 2020/2021-es szezonban pedig a fiatalszabály miatt (az alapszakaszban az első félidőben legalább egy 23 évnél fiatalabb magyarnak végig a pályán kell lennie) még nagyobb kihívások várnak rá, és ennek tudatában maximális intenzitással készült a nyáron.

– Nagyon jól sikerült összerakni az edzésprogramomat, nem olyan rég három hetet töltöttem Belgrádban egy szerb barátom meghívására egy rendkívül intenzív edzőtáborban – mondta 22 éves kosárlabdázó a ktekosar.hu portálnak. – Extra motivációt adott, hogy megtapasztalhattam milyen profi mentalitással készítik fel magukat korosztályom legjobbjai a következő szezonra. Leginkább az állóképességen, a fizikális feladatokon volt a hangsúly, de labdás gyakorlatokat is végeztünk. Sokat tudtam profitálni ebből, sajnálom, hogy csak három hétig tudtam maradni az eltervezett négy helyett. A koronavírus ugyanis közbeszólt és haza kellett jönnöm. Szerencsére én teljesen egészséges vagyok, teszteltettem is magamat rögtön, ahogy visszaérkeztem Budapestre – tette hozzá Chester Lewis, aki beszélt a fiatalszabállyal kapcsolatban is: – Biztos vagyok benne, hogy ez óriási lehetőség minden fiatal játékos számára, és a csapatoknál is felelősséggel kezelik ezt az új helyzetet. Én a mögöttünk hagyott csonka szezonban is rendre sok játékpercet kaptam, így nem kerülök rögtön a mélyvízbe. Természetesen tisztában vagyok vele, hogy sokat kell még tanulnom és fejlődnöm, és ezért mindent megteszek majd. Szeretném elérni, hogy ne csak a kötelező időkeretben számíthasson rám Váradi Kornél vezetőedző.