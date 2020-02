Cegléden harcol a kupáért a Bajai Bácska FKE a hétvégén

Ezen a hétvégén, szombaton és vasárnap Cegléden kerül megrendezésre a Dr. Hepp Ferenc Emlékkupa négyes döntője, az amatőr kosárlabda csapatok számára kiírt kupaküzdelem. A Bajai Bácska FKE akárcsak tavaly, az idén is bejutott a legjobb négy közé. A csapat edzőjével, Cserék Csabával beszélgettünk a final four előtt.

– Vágjunk a közepébe. Csalódott lenne, ha vasárnap este kupa nélkül térnének haza?

– Nem. számunkra már az is nagy eredmény, hogy ismét bejutottunk a döntőbe. Erős és kiegyensúlyozott ez a kvartett, bármi lehet a torna végkimenetele. Amennyiben olyan teljesítménnyel tudunk előrukkolni, ami után nem kell szégyenkeznünk, akkor elégedett leszek a csapatommal.

– A nyáron osztályt váltott a Bajai Bácska. Röviden jellemezné az őszi, tavasz eleji teljesítményt?

– A nyáron, a rajt előtt is elmondtuk, hogy a számunkra, az újonccsapat számára ez egy tanuló év. Ezzel együtt azt a célt tűztük ki, hogy az alapszakasz végén lehetőleg azért legyünk ott a legjobb nyolcban. Erre a jelenlegi állás szerint minden esélyünk megvan, és nem akarok telhetetlennek tűnni, de ha az 5. vagy 6. helyet el tudnánk érni, az egy nagyon szép eredmény lenne. Azt már látjuk, hogy hihetetlenül kiegyensúlyozott bajnokság ez, bárki képes bárhol meglepetést okozni, nincsenek előre lefutott meccsek, rendre, minden mérkőzésen a maximumot kell nyújtani ahhoz, hogy eredményes legyen egy csapat. De elégedetlenségre nincs okom, az őszi rajt előtt aláírtam volna, hogy február elején ott álljunk a tabellán, ahol most állunk.

– Mit tudunk az ellenfelekről?

– A Veszprémmel már kétszer játszottunk, a Budafokkal még csak egyszer. A Budafok elleni mérkőzésen nyújtottuk az év egyik leggyengébb teljesítményét, így azt nem tekinteném mérvadónak. Ugyanakkor a korábban lejátszott egymás elleni mérkőzésekből egyébként is hiba lenne kiindulni, hiszen ahogy mondtam, nagyon kiegyensúlyozott a bajnokság is, így kiegyensúlyozott a négyes döntő mezőnye is. A pillanatnyi forma dönthet szombaton és vasárnap.

– Betegségek, sérülések sújtották a csapatot. A döntőre a teljes keret tud készülni?

– Való igaz, hogy az elmúlt hetekben nem voltunk könnyű helyzetben, a múlt hétvége volt a mélypont, amikor a fővárosba utaztunk, a Honvédhoz, akkor volt a legtöbb a hiányzó.. Ennek ellenére nem nyújtott rossz teljesítményt a csapat még foghíjasan sem. Ugyanakkor örömmel mondhatom, hogy ezen a héten hétfőn már mindenki hadra fogható állapotban jelentkezett edzésre, sőt, mi több, nagyon elszánt a társaság.

– A szurkolók készülnek-e erre a túrára?

– Szervezett útról nincsen tudomásom, de biztosan elkísérnek minket néhányan. Ugyanakkor azt mindenképpen szeretném itt elmondani, hogy számunkra az ősz egyik kellemes meglepetése az volt, hogy egyre nagyobb létszámban álltak mellénk a szurkolók, egyre nagyobb segítséget jelent a mérkőzések közben is a támogatásuk. Ennek is köszönhető hogy annyi jó mérkőzést tudtunk játszani. Néhányan idegenbe is el szoktak kísérni minket, rájuk ezúttal is nagyon számítunk.

– Mi a cél a döntőn?

– Természetesen szeretnénk minél jobb eredményt elérni. Tavaly a negyedikek lettünk, annál szeretnék egy kicsivel előbbre lépni. Mindent el fogunk követni mindkét ellenfél ellen. Amennyire képesek vagyunk a saját játékunkat játszani, akkor meggyőződésem, hogy képesek vagyunk jó eredményt elérni. A bajnokságban is azok a mérkőzéseink voltak sikeresek, amikor csakis saját magunkra figyelve a saját játékunkat tudtuk játszani. A részünkről ez lesz a cél a döntőn, ha ez megvalósul, én már elégedett leszek, és hogy aztán ez hányadik helyre lesz elég, azt vasárnap délután fogjuk megtudni.

A final four programja

Szombat 11 óra: Budafok-Ceglédi KE, 13 óra 30 perc: HOYA-Pannon Egyetem Veszprém-Bajai Bácska FKE (B)

Vasárnap: 11 óra: bronzmérkőzés, 13 óra 30 perc: döntő. Helyszín: Cegléd Városi Sportcsarnok.

A bajai együttes útja a döntőig

A Bajai Bácska FKE a Dombóvár elleni mérkőzéssel kezdett idegenben, ezt 73–54 arányban abszolválták a Sugó partiak, majd hazai pályán egy pontgazdag összecsapáson győzték le 117–77-re a Bonyhádot. A Vásárhelyi Kosársuli elleni találkozó már igazi rangadónak számított, ezen a derbin nyolc pontos különbséggel, (87–79-es győzelemmel vívták ki a bajaiak a továbbjutást. Az utolsó akadály a BKG Prima Akadmémia volt a négyes döntő felé vezető úton, 115–89 arányban győzött idegenben Cservék Csaba gárdája.

A négyes döntőbeli riválisok:

A Budafok a férfi NB I/B Piros csoportjában húsz forduló 14 győzelemmel és 6 vereséggel a 3. helyen áll. A Baját november 15-én fogadták, 91–74 arányban legyőzték. A Veszprém szintén az NB I/B Piros csoportjában szerepel, a 12 győzelemmel és 8 vereséggel a 4. Október 26-án 76–71-re legyőzte a Sugó-parton a Baját, a bajaiak azonban január 24-én visszavágtak, 99–81-re győztek a királynék városában. A Ceglédi KE, a rendező a férfi NB/B Zöld csoportjában, tehát a harmadosztályban szerepel, húsz forduló után, 16 győzelemmel és mindössze 4 vereséggel az élen áll.