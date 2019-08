Büntetőkkel ment tovább a Kecel

Igazi kupacsatát vívott Kecelen a hazai gárda vendégével, a Lajosmizsével a megyei kupa második fordulójában.

Az első játékrészben Kovács László révén már a 15. percben megszerezte a vezetést a Kecel. A hétköznap lévén igen kevés cserével felvonulni képes Lajosmizse aztán a 33. percben Rapi révén egyenlített. A második játékrészben csak helyzetek voltak, a kapuba viszont egyik csapat sem talált be, így maradt a döntetlen állás, jöhettek a büntetők. A büntetőket remekül rúgta mind a két csapat, így aztán egyre nőtt a lelki teher a soron következőkön, végül az ötödik körben a vendégek hibáztak, és így a Kecel jutott tovább a harmadik körbe.

Szabó Attila: – Három helyen voltam kénytelen változtatni a múlt hétvégi győztes csapaton, így aztán még több fiatallal álltunk fel. Bár mi szereztük meg a vezetést, a góltól érdekes módon inkább az ellenfelünk nyugodott meg. Ahelyett, hogy rúgtunk volna még egy gólt, a Lajosmizse kiegyenlített, és onnantól kezdve egy igazi ki-ki meccset játszott egymással a két csapat. Nekünk is volt helyzetünk, nekik is, egy idő után nyilvánvalóvá vált, hogy aki itt berúg még egy gólt, az meg is nyeri a meccset. Erre aztán nem került sor. Alaposan kihajtotta magát mind a két csapat, a megye egy nem profi futball, tehát a szerda-szombat ritmus ezeknek a gárdáknak azért sok, nem csoda, hogy a végén a két csapat tagjai már alig kaptak levegőt. A büntetőpárbajról mindenki jól tudja, hogy az lutri, abban ma mi voltunk a szerencsésebbek, így mi jutottunk tovább.

Árva Zsolt: Egy igazi, jó kis kupameccset vívtunk. Volt gól és rengeteg helyzet mindkét oldalon, legalább két-három száz százalékos ziccere volt mindkét gárdának. A rendes játékidőben nem jutott döntésre a két csapat, aztán a büntetőrúgásoknál Fortuna a Kecellel volt, hiszen mi az ötödik körben kihagytuk a büntetőnket, ők pedig berúgták. Gratulálok a Kecelnek a továbbjutáshoz, de a sajátjaimnak is, hiszen jó kis mérkőzés volt.

Kecel FC–Lajosmizsei VLC 1–1 (1–1), büntetőkkel: 5–4

Kecel, 200 néző, vezette: Fehérvári Patrik (Pataki Győző, Papp Gergely)

Kecel: Engler – Horváth Á., Vata (Herczeg R. 73.), Krahulecz, Mindszenti, Senduila P., Kovács L., Bajnok, Sendula J., Herczeg P., Bleszák. Edző: Szabó Attila.

Lajosmizse: Lord – Bán (Borsos 64.), Csorba, Tábi (Marton 59.), Árva, Kiss L., Sipos (Szécsényi 64.), Rapi, Simtchatcha, Palotai, Juhász. Játékos-edző: Árva Zsolt.

Sárga lap: mindszenti 85., Engler 96., illetve Tábi 29., Bán 39., Juhász 87., Marton 92.

Gól: Kovács L. 15., illetve Rapi 33. perc.