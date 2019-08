Büntetőkkel jutott tovább az újonc Hartán

A tavalyi évben a megyei első osztályban erős középcsapattá avanzsált Harta a megye egyes újonc Kecskeméti LC együttesét fogadta a magyar kupa első fordulójában. A mérkőzés óriási küzdelmet és döntetlent hozott, így a végén büntetőrúgások döntöttek – a kecskemétiek javára.

Mindkét együttesben voltak változások a nyáron, és az újak közül mindkét csapatban többen pályára is léptek. A találkozó első felében a hazaiak voltak a kezdeményezőbbek, ennek megfelelően a 9. percben meg is szerezték a vezetést. Akkor Kovács Zsolt végzett el szabadrúgást a baloldalról, a beívelt labdája után kisebb kavarodás alakult ki a vendég kapu előtt, Oroszi Lászlóhoz került a labda, aki közelről a hálóba lőtt, 1–0. Tovább próbálkoztak a Hartaiak, gólt azonban a 21. percben mégis a vendégek értek el Szűcs Dominik szép egyéni akciója után, 1–1. Aztán egyszer csak hatalmas felhőszakadás zavarta meg a mérkőzést. A hatalmas zuhéból a vendégek jöttek ki jobban, hiszen a csúszóssá vált pályán értek el újabb gólt. Bozsik Máté ívelt balról precízen a középen érkező Stein Csabához, aki fejjel juttatta a hálóba a labdát, 1–2.

A második játékrészben is a hazai csapat volt a kezdeményezőbb. Az 55. percben Varga Milán szabadrúgása után Marte fejesét védte bravúrral a vendégek hálóőre. Ezt követően a mérkőzés kezdett egyre paprikásabb lenni. A 74. percben Grecu-Mihai-Sebastian kapott piros lapot, de támadásban maradt a megfogyatkozott hazai gárda. A 75. percben Lajos Lóránd szép egyéni akciója után lőtt kapura, lövését Megyes bravúrral hárította. védte. Mindent egy lapra feltéve támadtak a hazaiak, közben azért egyszer-egyszer a vendégek is vezettek veszélyes kontratámadásokat. A 93. percben Varga Milán is a kiállítás sorsára jutott, ám a hazaiakak végül kilenc emberrel is sikerült az egyenlítés. A 94. percben újra egy kapu előtt kavarodásból szereztek gólt, ezúttal Lajos Lóránd révén, így a találkozó 2-2-es döntetlennel zárult és jöhettek a büntetők.

Az első páros mindkét tagja, a kecskeméti Szűcs Dominik és a hazaiak egyik új szerzeménye, Vincze Dezső is kihagyta a maga büntetőjét. A második körben S.Juhász Tamás és Bálint Milán is belőtte a magáét, majd Zsoldos László és Varga Krisztián sem hibázott. A negyedik körben a kecskeméti Bakos Tamás nem hibázott, Lajos Lóránd büntetőjét viszont kivédte a vendégek kapusa, Meggyes. Így Bozsik Mátén volt a sor, aki abban a tudatban állt a labda mögé, hogy ha belövi, akkor a tavalyi évben megye kettes létére is az országos táblára felkerülő Kecskeméti LC jut tovább. Bozsik nem hibázott, így végül büntetőkkel a Kecskeméti LC jutott a kupa második fordulójába.

Harta SE–Kecskeméti LC 2–2 (1–2), 11-esekkel 2–4

Harta, 200 néző, vezette: Éreth Attila (Szabó Péter, Domokos Levente)

Harta: Hauschen – Varga K., Vincze, Varga M., Csehi, Grecu, Marte (Bálint 79.), Sztakó (Farkas 62.), Kovács Zs. (Molnár 62.), Lajos, Oroszi. Edző: Sümegi József.

Kecskeméti LC: Meggyes – Rákóczi, Csordás, Stein (S. Juhász 67.), Szűcs, Kőrös, Faragó (Zsoldos 58.), Módra, Bozsik, Vass, Major (Bakos 80.). Edző: Nagy Lajos

Sárga lap: Sztakó 30., Lajos 70., Csehi 72,. Marte 75., illetve Módra 65., Csordás 79.

Kiállítva: Grecu 74., Varga M. 93. perc.

Gól: Oroszi 9., Lajos 94., illetve Szűcs 21., Stein 44.