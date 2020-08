Büntetőkkel a Kecel jutott tovább

A megyei másodosztály Északi csoportjában szereplő Kiskunmajsa a megye egyben szereplő Kecelt fogadta a 2020/21-es idény első olyan hétvégéjén, amelyen tétmeccseket vívtak a kupában érdekelt csapatok. A Magyar Kupa második körébe a Kecel jutott tovább.

A kezdés után a kánikulában egyszerre igyekeztek lehetőség szerint spórolni az erejükkel a játékosok, ugyanakkor minden idegszálukkal a játékra koncentrálni. A 6. percben a vendég Herczeg Péter lépett meg a jobb oldalon, veszélyes beadására Bajnok érkezett, a jobb sarok irányába csúsztatott labdája azonban mellé szállt. A 12. percben megszerezte a vezetést a Kecel. Ismét Herczeg Péter adott be a jobb oldalról, Patai Balázs az ötös sarkán átpöccintette a labdát a kivetődő hazai kapus fölött, és a pettyest a berobbanó Torma lőtte egy méterről a hálóba, 0–1. Jóformán még el sem könyvelték a nézők a gólt, máris egyenlítettek a hazaiak. A jobboldali oldalvonal mellett szabadrúgáshoz jutott a hazai gárda, bent nagy volt a helyezkedés, a labdát azonban a jobb szélen meginduló Bognár kapta, lefutott majdnem az alapvonalig, majd cimbalomszögből úgy bombázott kapura, hogy a labda a felső lécről vágódott a hosszú sarokba, 1–1. Egy percre rá Patai Balázs végezhetett el szabadrúgást középről, a kaputól 22 méterről. Élesen meglőtt, lefelé csapódó bombáját Kovács Kristóf bravúrral ütötte ki a léc alól. A 31. percben a Majsa szerezhette volna meg a vezetést. Szikora szerzett labdát a vendégtérfél közepén, remek ütemben tette ki jobbra a mélységbe beinduló Nagy Gábor elé, az ex-keceli játékos néhány métert vezette a labdát, majd életerős lövést eresztett meg a bal felső sarok irányába, a labda azonban a bal kapufáról az alapvonalon túlra pattant. Tovább folyt a férfias küzdelem, gól azonban a félidőig már nem született.

Az 52. percben Szőke Patrik tekerte a jobb oldalon előre a labdát, a 16-osra berobbanó Szikora jobbal igazítás nélkül életerős lövést küldött meg a hosszú sarok irányába, nem sokat tévedett. Tíz percre rá újra megszerezték a vendégek a vezetést. Egy lendületes vendégtámadás során Bajnok tört be a hazai 16-osra a bal oldalról, bepasszát követően a remek ütemben érkező Csáki helyezett laposan a kapuba, 1–2. Ezúttal nem azonnal jött ugyan a hazai válasz, de jött. Látszott, hogy a Kiskunmajsa próbál egyenlíteni, ugyanakkor hátul még a biztonságra is törekedtek. A 78. percben Rádóczi ívelt előre egy szabadrúgást a bal oldalról, Borka kiindult ugyan a beadásra, a majsai csapatkapitány, Szőke Csaba azonban megelőzte, és leheletfinom mozdulattal helyezett hat méterről a kapu jobb oldalába, 2–2. Egyre paprikásabb lett a hangulat, ezt a sárga lapok jelezték, ugyanakkor ahogy teltek a percek, minden egyes támadásnál, minden egyes pontrúgásnál egyre kézzel foghatóbb lett a feszültség. Gól azonban nem esett, így következhettek a büntetők.

A hazaiak kezdték, Bognár a jobb alsó sarokba lőtt, Borkai csak beleérni tudott a labdába, 1–0. A keceli Csáki magabiztosan bombázott a jobb alsó sarokba, 1–1-re alakítva az állást. Következett az egyenlítő gól szerzője, Szőke Csaba, ő is a jobb alsó sarkot célozta meg, a labda azonban a kapufáról pattant vissza. Patai Balázs higgadtan középre helyezett, 1–2. A harmadik körben Nagy Gábor a bal alsó sarok mellé durrantott, Torma büntetőjét pedig hárította Kovács Kristóf. Csikós egyenlíthetett volna, lövése azonban a felső lécről kipattant, Bajnok Noel jobb alsó sarokba küldött magabiztos találata pedig azt jelentette, hogy a büntetőpárbajt 3–1 arányba megnyerte és továbbjutott a Kecel.

– Küzdelmes mérkőzésen csak a lefújást követő 11-es párbajban úszott el a továbbjutás – nyilatkozta a hazaiak mestere, Kószó László. – Úgy érzem, hogy méltó ellenfelei voltunk a megyei első osztályú Kecelnek. A 11-eseket jobban rúgták, ez döntött.

– Nagyon örülünk a győzelemnek – nyilatkozta a lefújást követően Szabó Ferenc, a Kecel újonnan kinevezett vezetőedzője. – Férfias küzdelmet vívtak a csapatok, mindkét fél mindent elkövetett a győzelem, a továbbjutás érdekében, a 11-esek a mi javunkra döntöttek. Megyünk tovább, készülünk a bajnoki rajtra, no meg most már a következő kupafordulóra is. Gratulálok a Kiskunmajsának, ők is nagyon jól játszottak ebben a pokoli melegben.

Kiskunmajsai FC–Kecel FC 2–2 (1–1), büntetőkkel: 1–3

Kiskunmajsa, 180 néző, vezette: Allaga Iván (Stefánovits Gábor, Szabó Gábor)

Kiskunmajsa: Kovács K. – Maconka, Nagy G., Szőke Cs., Szikora, Boros (Gera 64.), Bognár, Szőke P. (Lukács 90.), Horváth ZS. (Sipos 57.), Rádóczi, Csikós. Edző: Kószó László.

Kecel: Borka – Torma, Sendula P., Patai B., Bajnok, László, Brindja, Sendula J., Csáki, Herczeg P., Bleszák. Edző: Szabó Ferenc.