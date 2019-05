Bronzérmet szerzett a KARC

Bronzérmet szerzett a kecskeméti ARC az élvonalbeli bajnokságban. A hírös városi együttes a harmadik helyért vívott csatában a Szeged együttesét múlta felül.

Az NB I bronz mérkőzésén a kecskeméti alakulat a négy szerb válogatottal(!) felálló Szegedi Gorillákkal került szembe, akiknek volt miért visszavágni, hisz míg ősszel, Kecskeméten nem bírtak egymással a csapatok (17 – 17), addig tavasszal a délvidékiek diadalmaskodtak (29–22).

A mérkőzést sok hibával, rendkívül idegesen kezdte a kecskeméti csapat, a Szeged már a mérkőzés elején a tavaly még a hírös városiakat erősítő Szabó céljával szerzett vezetést (0–7). A mérkőzés első félidejének derekén kezdett a KARC kijönni a szorításból, de a szegedi célterület közelébe érve rendre hibás döntéseket hoztak, így csak Nagyhegyesi büntetőjével sikerült pontokat szerezni (3–7). A mezőnyfölény azonban nem volt elég a fordításra, sőt egy eladott labdának köszönhetően Kajan Danijel szerezte szegediek második célját (3–14). A kék-fehérek nem adták fel és még a félidő lefújása előtt Fehér Attila érkezett második hullámban egy gyorsan megkezdett büntetőre, így a pihenőre 10–14-es állással vonulhattak a csapatok.

A második félidő elején a mezőnyben zajlott a játék, a Gorillák voltak fölényben, majd pontokká is érett játékuk: a magyar válogatott kiváló pillére, Szabó Tamás ért el célt és a jutalomrúgással tetemes előnyre tettek szert a Csongrád megyeiek (10–21). A bajt a kecskemétiek szempontjából tovább tetézte, hogy Almási játékos-edző sérülés miatt Cseh Attila, Fehér Attila és Gál István, azaz a komplett első sorának cseréjére kényszerült rövid időn belül. A teljesen felforgatott csapatban több játékosnak idegen poszton kellett helytállnia a folytatásban, és megpróbálni ledolgozni az idő közben egy jutalomrúgás által tovább duzzadó hátrányt (10–24). A félidő felénél a KARC veteránokkal a soraiban (Túri, Gallina, Sütő, Makai) sebzett vadként küzdve kezdte meg a felzárkózást. Előbb Csiernik János révén ért el célt a KARC csapat (17–24), majd Nagyhegyesi Szabolcs csent el egy labdát a szegediektől, amit nyolcvan méteren át cipelt, hogy aztán a kétségbeesetten őt üldöző szegedi védők között hidegvérrel a nála jobb helyzetben levő Tóth Dánielnek adja át a célszerzés lehetőségét. A látványos akció után Nagyhegyesi biztos lábbal értékesítette a jutalomrúgást, mely az egyenlítést jelentette egyben (24–24).

Amikor már mindenki azt hitte, hogy hosszabbításban fog eldőlni a bronzérem sorsa, akkor jött a dráma, a KARC agresszív védekezése hibára kényszerítette a szegedieket. Jó helyzetből, középről büntetőt ítélt az orosz játékvezető. A megítélt pontrúgáshoz magabiztosan állt oda Nagyhegyesi Szabolcs, aki a kapu közepébe juttatta a labdát. Ezzel a kecskemétiek egy perccel a lefújás előtt (a mérkőzésen először) átvették a vezetést (27–24).

Szegediek elkeseredett rohamot indítottak, de a rutinosabb kecskeméti gárda nem tette meg azt a szívességet, hogy a hátralévő időben hibázzon, így az eredmény már nem változott.

Németh Krisztián, a KARC szakmai vezetője: – Boldog vagyok, hogy egy győztes mérkőzéssel tudtuk befejezni az idei szezont. Bár az elmúlt három évben döntőt játszhattunk, de nekünk most ez a győztes kisdöntő értékesebb, mint a korábbi ezüstök. Rengeteg nehézséggel kellett megküzdenünk ebben a szezonban a pályán belül és kívül is. Azonban elképesztő lelki erőről tettünk tanúbizonyságot több alkalommal is ebben a szezonban. Azt hiszem, ez az ami miatt az idén 40 éves KARC a mai napig is működik és folyamatosan képes a magyar élmezőnybe versenyezni. Ez az, ami miatt ma is működik a KARC, egyedüliként a 80-as évek előtt alapított magyar rögbi klubok közül. A következő egy-két szezon még biztos küzdelmes lesz, de utána remélem, beérik a négy éve elindított utánpótlásprogramunk. Nagyon sok tehetséges fiatal pallérozódik utánpótlás csapataink edzésein. Most következik a nyári szünet, de a szakmai vezetés ez alatt sem pihenhet, hisz utánpótlás játékosaink számára napközis tábort és edzőtábort hirdettünk, a felnőtt csapat vezetése pedig a keret rövidtávú megerősítésén fáradozik. Mindezek mellett készülünk az új rögbi pálya avatójára, valamint a klub 40. születésnapjára, amit egy hatalmas, kétnapos, közép-európai, utánpótlás rögbi tornával fogunk megnyitni és megünnepelni szeptember 28-án és 29-én.

A bajnoki döntőben a nyolc légióssal felálló Esztergomi Vitézek átgázoltak a Battai Bulldogokon (52–19), így 2015 után újra az ő nyakukba került az aranyérem.