Bravúrpontot szerzett az Izsák Kecskeméten

Mérkőzést pótoltak szerdán a megye kettő Északi csoportjában, az Izsák–SC Hírös-Ép találkozót. Az Izsák lemondott a pályaválasztói jogáról, így az SC Hírös-Ép otthonában vívták a meccset. De nem csak ezért volt a hírös városi gárda a találkozó esélyese, hanem a két csapat tabellán elfoglalt helyezése alapján is. A kecskemétiek ugyanis győzelem esetén pontszámban beérhették volna az éllovast, így a mezőny alsó felében tanyázó Izsák ellen ők voltak a mérkőzés favoritjai, azonban ezen a délutánon is beigazolódott, hogy a futball azért is szép játék, mert kiszámíthatatlan.

A kezdő sípszó után azonnal a kapujához szögezte a rendkívül tartalékos Izsákot az SC Hírös-Ép, egy-két húzással helyzetbe tudtak kerülni a hazaiak, a külső szemlélőnek az volt a benyomása, hogy pillanatok kérdése, és beindul a gólhenger. A percek teltek, és bár valóban körbejátszották a vendég 16-ost, mégis a vendégek szerezték meg a vezetést. A 12. percben Tóth Márk kapott labdát a saját térfelén, a bal oldalon, nagy lendülettel megindult, egy védőt kicselezett, a kapujából kilépő Pusztai csak beleérni tudott a labdába, Tóth Márk tovább sodorta, majd az üres kapuba lőtt, 1–0. Négy percre rá Háry adott be jobbról, Lantos nyolc méterről bombázott a kapura, a labda azonban nem a bal felső sarokba zúdult, hanem a kapufáról visszapattant. A 23. percben egy előreívelt labdába az izsáki Kovács Zoltán túl finoman ért bele, mögüle kirobbant Háry, és a bal alsó sarokba helyezett, 1–1. Négy percre rá egy szerencsétlen izsáki hazaadást követően Szabó Viktor, az izsáki kapus kétségbeesetten kilépve elrúgta ugyan Kissebestyén elől a labdát, ám

a játékvezető szerint a játékos lábát előbb találta el, 11-es.

A büntetőből Lantos bombázott magabiztosan a kapu jobb oldalába, 1–2. Kisvártatva Háry küldött meg jobbról, 12 méterről egy nagy lövést, a bal felsőbe tartó labdát Szabó bravúrral mentette. Nyomott a Hírös-Ép, hősiesen védekezett az Izsák. A 35. percben Lantos szabadrúgását hárította az izsáki portás. A 39. vezette második támadását a vendégcsapat, akkor Tóth Márk tört előre a jobb oldalon, egy védőt kicselezett, majd jobbról, éles szögből, 18 méterről laposan a hosszú sarokba lőtt, 2–2. Két perccel a szünet előtt Horváth Tamás tüzelt jobbról, a 16-os sarkáról, bombáját követően a labda a keresztlécről pattant vissza.

A második félidő elején újra nagy nyomást gyakorolt a sárga-feketékre az SC Hírös-Ép, helyzetet azonban nem sikerült kidolgozniuk, egészen az 59. percig, akkor azonban a vezetést is újra megszerezték. Laczkó ívelt jobbról, az oldalvonal mellől szabadrúgásból a hosszú oldalra, Forgó visszafejelte a labdát a hosszú sarok irányába, a berobbanó Lantos pedig a hálóba bombázott, 2–3. Tovább támadott a hazai gárda, de igazi átütőerő nélkül, az izsákiak pedig hősiesen védték az egygólos hátrányukat. Addig-addig tartották, hogy ismét Tóth Márk tűnt föl a bal oldalon, egy csel után passzolt, egy játékostársa átlépte a labdát, így került az Ungor elé, aki balról, húsz méterről a jobb alsó sarokba durrantott. 3–3, pedig a játék képe alapján szinte hihetetlen volt, hogy egy óra elteltével még mindig döntetlen az állás. A hazai játékosedző, Kitl Zoltán a 68. percben alapos frissítésre szánta el magát, öt játékos állt az oldalvonalon és állt be, új lendületet hozva a hírös városiak játékába. Az izsákiak tovább védekeztek, ha néha átjutottak a felezővonalon, igyekeztek helyzetbe hozni Tóth Márkot. A 71. percben ez pontrúgásból sikerült.

Gréczi emelte be üres területre szabadrúgásból a labdát, Tóth Márk megindult a lehulló labda felé, és ollózva küldte nem sokkal a bal alsó sarok mellé.

Egy percre rá Parázs eresztett meg nagy lövést huszonkét méterről, Szabó Viktor nagyot védett. Egyre elkeseredettebb harc folyt a pályán a hazai győztes gólért. Erreföl a vendégeknek a 84. percben pedig még meccslabdájuk is volt, egy indítást követően Tóth Márk lesen állt, ezért nem is ért bele a labdába, csakhogy Gréczi nagy lendülettel megindult a labdáért és elvitte, bevezette egészen a hazai 16-oson belülre, és amikor már csak a kapussal állt szemben, önzetlenül lepasszolta balra a labdát Tóth Márknak, akit a kétségbeesetten hátravágtató védőnek annyira sikerült megzavarnia, hogy közelről a jobb kapufát találja el. A 86. percben Kitl tört be balról, tizenöt méterről leadott lapos lövését Szabó lábbal védte. Mindent bedobott az SC Hírös-Ép annak érdekében, hogy bevigye a győztes találatot, de hiába gyömöszölték a labdát megannyiszor a 16-os előterébe, hiába lőttek kapura, íveltek be, a sárga-feketék valósággal élő falat vontak a kapujuk elé. Amikor a játékvezető a négy perc hosszabbítás után lefújta a meccset, a vendégek érthetően módon úgy ünnepelték az egy pontot, mintha kupadöntőt nyertek volna. Nagy gólaránnyal is nyerhette volna ezt a mérkőzést az SC Hírös-Ép, az Izsák ugyanakkor nagy akarással, az előzetes esélyekre alaposan rácáfolva megérdemelten szerzett pontot.

Ungor Pál, az Izsák edzője: – Köszönjük az SC Hírös-Épnek, hogy akkor, amikor betegség sújtotta a csapatunkat, belementek a halasztásba. Szerdán nagyon kevesen voltunk, mert van eltiltottunk is, sérültünk is, ráadásul hétköznap lévén több játékos munkahelyi vagy iskolai elfoglaltság miatt nem tudta vállalni a játékot. Egy rendkívül küzdelmes mérkőzésen nagyot harcolt a csapaton, és a úgy érzem, hogy a döntetlent nem csak az akarásunk miatt, de a helyzetek alapján is megérdemeltük.

Kitl Zoltán, az SC Hírös-Ép játékos-edzője: – Gratulálok az Izsáknak, kihozták magukból a maximumot, küzdöttek, hajtottak, mentek, futottak, mi meg túlságosa kényelmesek voltunk, és azt hittük, hogy mivel remek szériában vagyunk, szinte magától is jönni fog a győzelem. Mindenki arra a megoldásra, arra a gólra várt, ami ezúttal nem jött, mert nem voltunk elég egységesek. Sokkal több van ebben a csapatban, és szerencsére időben jött ez a pofon ahhoz, hogy most, amikor az élbolyban lévő csapatokkal fogunk találkozni, felébredjünk, és újra azt játsszuk, amit tudunk. Mert ez a szerdai nem az volt.

Izsáki SSE–SC Hírös-Ép 3–3 (2–2)

Kecskemét, Műkertvárosi sporttelep, vezette: Tóth Róbert (Herczeg Róbert, Apró Ferenc)

Izsák: Szabó V. – Panyik, Kárász, Kovács Z., Tóth J., Tóth M., Gréczi, Páli, Seregély, Csomor (Vízteleki 92.), Ungor L. (Cseh-Szakáll 87.) Edző: Ungor Pál.

SC Hírös-Ép: Pusztai – Laczkó (Kovács B. 68.), Kissebestyén (Kitl 68.), Parázs (Ronkó 68.), Lantos, Háry, Kövecs, Forgó, Kertész (Kiss B. 68.), Horváth T., Rékasy (Sallai 68.). Játékos-edző: Kitl Zoltán.

Gól: Tóth M. a 12., 39., Ungor L. a 66., illetve Háry a 23., Lantos a 27., 59. percben.

Sárga lap: Ungor L. a 70., Cseh-Szakáll a 91., illetve Fortó a 70., Sallai a 72. percben.