Bravúros kécskei pontszerzéssel zárult a találkozó

A Duna Aszfalt TLC az NB II. 16. fordulójában a forduló előtt listavezető Aqvital FC Csákvár gárdájához láto­gatott. Megbízott edzővel, hiszen Simon Antalt a hét elején menesztették.

Virágh Ferenc, a Duna Aszfalt TLC pályaedzője nem először volt beugró a tiszakécskei kispadon, tavaly ugyanis kétszer is ő meccselt a nagycsapattal, nem is akárhogyan. Szabó István menesztését követően tavaly áprilisban Békéscsabán bombameglepetést okozva győzött a csapattal, majd a következő mérkőzésen a Nyíregyháza ellen szerzett hazai pályán értékes bajnoki pontot. Előjelnek tehát nem volt rossz a csákvári fellépés előtt a beugró pályaedző személye.

A kezdés után a hazaiak rendeztek tűzijátékot a kécskei kapu előtt, a 4. percben azonban már Puskás is helyzetbe került. Durso kihagyott ziccere után a 10. percben megszerezték a vezetést a hazaiak, Skribek tette a labdát a jobbról érkező Tamás elé, aki egy csellel becsapta a védőjét, majd a léc alá lőtt, 1–0. Változatos, nehéz talaj dacára is színvonalas mérkőzést, nagy küzdelmet láthatott a publikum. Az első játékrész végén kétszer is ziccert dolgozott ki a Tiszakécske, kihasználniuk azonban nem sikerült azokat.

A 61. percben megfogyatkozott a hazai gárda, Deutsch kapott bele kézzel egy labdába, amiért járt a sárga kártya, ám mivel Deutschnak ez volt a második, így kiállította a játékvezető. Mindkét kispadról elkezdtek érkezni a cserék, no meg a megváltozott játékhelyzetre reagálni kívánó, új taktikai utasítások közben a pályán hol ez, hol az a csapat dolgozott ki helyzetet. A 84. percben aztán a Kovács Dávid ellen a hazai 16-oson belül elkövetett szabálytalanság miatt a játékvezető büntetőt ítélt a Tisza-partiak javára, a 11-est Fabio értékesítette, 1–1. Az eredmény ezt követően már nem változott, így igazi bravúrponttal térhetett haza a Duna Aszfalt TLC, Virágh Ferenc pedig továbbra is, azaz harmadik mérkőzése után is veretlen maradt az NB II.-es Tiszakécske kispadján. Mivel a bajnokságban a válogatott miatt a hétvégi forduló után két hét szünet következik, tehát van ideje mérlegelni a tiszakécskei vezetésnek, elképzelhető, hogy a hétvégi, Budaörs elleni találkozón is a kécskeiek pályaedzője fog meccselni.

Visinka Ede, a csákváriak vezetőedzője nem volt elégedett a mérkőzés után, de elismerte a vendégek pontszerzésének a jogosságát. – Sajnálom, hogy a felelőtlen kiállítás miatt létszámhátrányba kerültünk, mert a harcias Tiszakécske ránk jött, és a végén megérdemelten szerzett pontot – nyilatkozta.

– A mérkőzés előtt tisztában voltunk azzal, hogy pokolian nehéz feladat áll előttünk, hiszen az éllovas otthonában léptünk pályára, ráadásul az esőzések miatt nehéz talajon kellett helytállni a csapatnak – nyilatkozta a mérkőzést követően Virágh Ferenc, a kécskeiek megbízott mestere.

– Igen komolyan fel kellett rázni a brigádot, hogy elhiggyék, a listavezető otthonában is van keresnivalójuk. A mérkőzésen aztán végig partiban voltunk az ellenféllel a valóban rendkívül nehéz körülmények között. Mindkét csapat játszó csapat, így aztán élvezetes, szórakoztató játék alakult ki. Annak külön örültem, hogy a hazai csapat viszonylag korai vezetését követően sem estünk össze, hanem hittel és magabiztosan tettük a dolgunkat. Nagyon büszke vagyok a srácokra, ugyanis végig partiban voltunk az ellenfelünkkel, és véleményem szerint egy kis szerencsével akár még jóval nagyobb meglepetés is születhetett volna. De így sem lehetünk elégedetlenek, hiszen a Csákvár nagyon jó csapat, nem véletlenül tart ott, ahol tart. Külön szeretnék köszönetet mondani a szurkolóknak, akik erre a szerdai mérkőzésre is elkísértek bennünket, s bár nem voltak sokan, végig lelkesen biztattak minket, ami hihetetlenül sokat segített a mérkőzésen. Készülünk a Budaörs ellen, és mindent elkövetünk majd annak érdekében, hogy minél több pontot szerezzünk és ennek köszönhetően előrébb lépjünk a tabellán.

Aqvital FC Csákvár – Duna Aszfalt TLC 1–1 (1–0)

Csákvár, 400 néző. Vezette: Gaál Ákos (Király Zsolt, Kulman Tamás).

Aqvital FC Csákvár: Markek – Csató, Albert (Nándori, 59.), Tányéros – Tamás, Kocsis B. Kiprich, 73.), Mészáros (Farkas, 64.), Madarász, Deutsch – Skribek, Baracskai.

Duna Aszfalt TLC: Molnár – Erdélyi, Preklet, Ludánszki, Fabio – Kocsis G., Durso (Gré­czi, 76.), Szuhodovszki (Szabó D., 86.), Tölgyesi, Kirchner – Puskás (Kovács D., 73.)

Gól: Tamás (10.), illetve Fabio Nascimento (85.).

Sárga lap: Markek (71.), Madarász (80.), Baracskai (85.), Nándori (93.), illetve Kocsis G. (41.), Preklet (44.), Kovács D. (87.).

Kiállítva: Deutsch (61.).