Bravúros játékkal nyert hazai pályán a Dunagyöngye

A megyei másodosztályú bajnokság Déli csoportjában, a 7. fordulóban az öt pontos 10. helyen álló Dunagyöngye a 14 pontos, a harmadik helyet elfoglaló Nemesnádudvart fogadta. A mérkőzést bravúros játékkal a hazaiak nyerték, vasárnap délután.

Több száz néző előtt zajlott a Dunagyöngye–Nemesnádudvar összecsapás vasárnap délután. A szeremleiek családostól látogattak ki a helyi derbire, de az ellenfelet is jókora szurkolótábor kísérte el. A mérkőzés első 10 percében a Nemesnádudvar uralta a pályát, ezt követően a Dunagyöngye kétszer is megszerezte a vezetést az első félidőben, de a Nemesnádudvar mindkét gólt egalizálta. Az első félidőben a játékosok még csak ismerkedtek egymással, még nem volt lendület a játékban, de amit utána látott a közönség, az igazi örömfoci volt, játékosnak, nézőnek. A helyi szurkolók is egyre hangosabban buzdították a fiúkat, emiatt a szeremlei fiúk megtáltosodtak, versenyt futottak az idővel. Nem akarták, hogy vége legyen a második félidőnek, nyerni szerettek volna bármi áron. Kitartásuknak meglett az eredménye, a 72. percben Újházi Donát, majd egy utolsó szöglet után bombagóllal véglegesítette a szeremleiek győzelmét Holczer Csaba.

Szombati József, a Dunagyöngye vezetőedzője: – Ez a teljesítmény már régóta benne volt a csapatban, csak az eddigi fordulókban nem tudtuk megmutatni mire vagyunk képesek. Becsületesen készültünk, tudtuk, hogy előbb-utóbb egy bravúros győzelemre esélyesek vagyunk és ez így is lett. Hogy éppen a veretlen Nemesnádudvart vertük meg? Nos, ez így alakult. Már Dusnokon is volt esélyünk akár a győzelemre is, de pontszerzésre mindenképp. Innentől kezdve csak előre tekintünk, a bajnokságban a célunk minél több pontot gyűjteni és a lehető legjobb helyezést elérni.

Előzetesen az első hatba kerülés volt a szeremlei Dunagyöngye csapat célja a bajnokságban, de az edző most úgy látja, hogy nagyon fegyelmezetten játszanak a játékosok, ez reményt adhat arra, hogy akár még dobogósok is lehetnek.

Góllövők: Hornyák Erik 32., Kudella Nándor 42., Újházy Donát 72., Holczer Csaba 89..

Simon István, Nemesnádudvari KSE vezetőedző: – Tudtuk, hogy egy jó erőben lévő Szeremlével fogunk játszani, mert ők is fiatal játékosok mint mi. Várható volt, hogy az lesz a döntő, hogy ki fog jobban küzdeni. A 2-2 után, talán ők akarták jobban a győzelmet. Bár, jól kezdtünk, öt percig talán jók voltunk az elején, de aztán már látszott, hogy nem mi akarunk jobban. Egygólos meccsre készültünk, szerintem az is volt, de az utolsó percben még kaptunk egyet.

Góllövő: Magyari András egyet fejelt, egyet lőtt (43. és 47.).

Simon István, a Nemesnádudvari KSE vezetőedzője a bajnoksággal kapcsolatban elmondta, hogy mindig az első három közelében szeretnénk maradni, még nehéz meccseink vannak. – Ezen a hétvégén a Kunbajával játszunk. Reméljük, hogy otthon kicsit meg fogjuk szorongatni a nyakukat, meglátjuk, hogy mennyire jók. Az egész csapat szerb játékososokból áll, még nem ismerjük őket. Itthon még soha nem tudott megverni bennünket Kunbaja, náluk sajnos mindig kikaptunk. De, otthon győznünk kell, életre-halálra – jelentette ki Nemesnádudvar vezetőedzője.

Dunagyöngye SK-Nemesnádudvari KSE 4-2 (2-2)

(Szeremle, Szeremle Sporttelep 300 néző, Játékvezető: Keresztes Xavér, Asszisztensek: Rácz Béla, Stefánovits Gábor István)

Dunagyöngye SK: Mácsai, Somogyi, Csintalan, Horváth, Újházi, Farkas (Orsós 46.), Kudella, Hornyák, Hegyi. Edző, technikai vezető: Szombati József.

Gól: Hornyák Erik 32., Kudella Nándor 42., Újházi Donát 72., Holczer Csaba 89. percben.

Sárga lap: Mácsai 7., Csintalan 84., Farkas 27., Holczer 76., Hornyák 87. percben.

Nemesnádudvari KSE: László, Simon, Magyari, Kákonyi, Vinter Z. (Jagicza T. 70.), Vinter B.(Keresturi 57.), Schaffer (Mezőfi 81.), Csordás, Szalai, Harsányi, Schmidt. Vezetőedző: Simon István.

Gól: Magyari 43., 47. percben.

Sárga lap: Simon a 37., Schaffer az 56., Szalai a 20. percben.