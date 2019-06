Bravúros győzelemmel bajnok lett a Dusnok (Fotók, videók)

Ismét ritka izgalmas lett a megyei másodosztályú bajnokság Déli csoportjában a szezon hajrája, ugyanis ezúttal is csak az utolsó fordulóban dőlt el, hogy ki nyeri a bajnokságot. A mindössze két pont előnnyel éllovas Dusnok Bajára utazott, és mivel a Géderlak győzelem borítékolható volt, tudták, hogy csak győzelemmel lehetnek bajnokok. Szenzációs mérkőzésen, nagy nézőszám előtt, bajnoki döntő hangulatban a Dusnok végül győzött, és ezzel megszerezte a bajnoki címet.

Intarziának nevezték azt a nyelvi játékot, amelyet szívesen játszottak a Nyugat költői, és amelynek a lényege az, hogy egy nevet, szót, vagy mondatot be kell ágyazni egy másik értelmes mondatba. A magyar nyelv két zsenije, Karinthy Frigyes és Kosztolányi Dezső alkották meg eme műfaj legjelesebb darabjait. A Kosztolányi nevéből alkotott intarzia így szól: Itt rossz a koszt, ó lány, ide zsörtölődni jár csak az ember. A Karinthy Frigyes nevére alkotott sem rosszabb: Önt egy égi kar inti, frigye sikerülni fog. S hogy miért jutott eszébe a bajai Vasvári utcai stadion lelátóján a 22. perc táján a Karinthy nevéből alkotott intarzia? Mert egyre inkább az volt az érzése, mintha a Dusnokot ma egy égi kar intené, mintha az égiek is azt akarnák, hogy az impozáns konvojjal Bajára induló, majd a vendégszektort csurig megtöltő Dusnok az idén bajnok legyen. Persze valójában nem is volt szüksége égi karra a vendégcsapatnak, hiszen az akarat, az együtt akarás szinte vibrált a levegőben.

Mindjárt az első percben a vendég Somogyi veszélyeztetett, fejese azonban fölé szállt. Több se kellett az amúgy is lelkes hangulatban lévő dusnoki tábornak, azonnal fokozódott a fieszta-hangulat. Ezt követően azonban enyhe fölénybe került Bajai SK-Bajaszentistván, sőt, az első negyed óra végén egyre veszélyesebb akciókat vezettek a fehér-feketék. Ám amikor a helyzet dusnoki szemszögből egyre nyomasztóbbá vált volna, a 18. percben váratlanul Bolvári kapott a védelmi vonal mögé egy hosszú indítást, azonnal rárajtolt, megindult a kapu felé, csak a kapussal állt szemben, és Székely mellett a bal sarokba gurított, 0–1. Még föl sem ocsúdott sem hazai, sem vendég szurkoló, amikor az egész mérkőzésen hihetetlenül harcos Bolvári labdát szerzett a bajai védőktől a kaputól jó harminc méterre, kapura tört, ismét csak a kapussal állt szemben és újra a kapu bal oldalába lőtt, 0–2. A 24. percben egy újabb előrevágott dusnoki labdát Csobolya tolt meg, a passzal ismét Bolvárit találta meg, aki a kapus mellett ezúttal is elgurította a labdát, az azonban a kapufa mellett hagyta el a játékteret. A komoly hátrány ellenére újra éledezett a Baja. A 26. percben Cifra eresztett meg egy hatalmas bombát a vendégek kapujára, a labda a felső lécről pattant vissza, Baláz elé, aki habozás nélkül lőtt, lapos, helyezett labdája a jobb kapufa tövéről pattant az alapvonalon túlra. A 32. percben ismét Baláz veszélyeztetett, akkor a jobb oldalon tört be a 16-oson belülre, és nyolc méterről adott le veszélyes lövést, Bakula azonban résen volt, szögletre tolta a labdát. Négy percre rá a jobb oldalról adott be szögletet Nébl, labdája az ötösön pattant egyet, majd a felpattanóból Kisa fejelte mellé a pettyest. A félidő végén Cifra lépett ki, a kapusra vezethette volna rá a labdát, Jáksó azonban az utolsó pillanatban egy önfeláldozó becsúszással szerelte. A félidő végét nagyon megnyomta a hazai csapat.

Fordulás után, a 49. percben Papp emelte be jobbról a labdát, Kisa fejelhetett a hosszú oldalról, nyolc méterről, labdája Bakula ölében landolt. Az 52. percben egy magasból lehulló ívelt labdát Papp küldött középről, hat méterről kapásból kapura, a labda azonban egy védőről szögletre pattant. Az 55. perc újra Bolvári perce volt, középütt került nagy helyzetbe, első lövése kijött a kapusról, de a hálóőrről kipattanót megint csak ő szedte össze, azonban 30 méterről, a védőktől szorongattatva a kapu mellé gurított. Tíz percre rá újra Bolvári harcolt ki ziccert, ezúttal azonban a védők szerelték. Egy perc múlva Cifra küldött meg 28 méterről egy hatalmas lövést, a vendégek hálóőre biztosan védett. Két perccel később Nébl végezhetett el szabadrúgást 32 méterről, a jobb felső sarokba tartó bombáját Bakula bravúrral ütötte szögletre. A hazai csapat óriási erőfeszítéseket tett a szépítés érdekében, a félidő derekán elsősorban szabadrúgásokkal veszélyeztettek Koch Tamás tanítványai. A 71. percben Papp tört be jobbról a 16-oson belülre, Nyisztor remek ütemben indult be a védők mögé, Papp passzát azonban Báló óriásit spárgázva, becsúszva tolta ki az alapvonalon túlra. A 76. percben húsz méterről végezhette el a sokadik szabadrúgását a BSK, ezúttal is Nébl küldött meg egy életerős bombát. A vendégek kapusa védett ugyan, ám a kipattanót Papp a hálóba passzolta, csakhogy lesről. Egyre fogyott a hazaiak ideje, ennek ellenére az elszántságuk mit sem csökkent. A 86. percben Cifra lőtt balról, 18 méterről a hosszú sarok fölé. És amikor már ünnepelni készült a vendégtábor, két Bolivári tette föl a csapata teljesítményére a koronát. A leghátsó hazai védő rálépett a labdára, Bolivári Zoltán lecsapott rá, bevezette a 16-osob belülre, és amikor már mindenki lövést várt, kitette balra, az érkező Bolvári Péter elé, ő pedig a jobb alsó sarokba passzolt, a labda a kapufáról vágódott a hálóba, 0–3. A szép számú vendégtábor nem is álmodhatott stílszerűbb befejezésről, ekkor már nem tétován, hanem határozottan szólalt meg a „Bajnokcsapat!” kórus, a lefújás után pedig kezdetét vette az önfeledt ünneplés előbb Baján, hogy majd otthon, Dusnokon folytatódjon.

Érdekes és izgalmas mérkőzést láthatott a publikum, aki csak az eredményt hallja, bizonyára legyint, hogy sima 3–0 lett, aki viszont látta a mérkőzést, az tudja, hogy végig kupadöntőre emlékeztető hangulatban, egy minden pillanatában hihetetlenül éles és nagy intenzitású küzdelmet hozó mérkőzésen hódította el a bajnoki címet a Dusnok.

Ami pedig a hazai csapatot és a tábort illeti, egy ilyen hangulatú mérkőzés, és egy ilyen vehemenciával küzdő hazai csapat láttán újfent, a bajai focival kapcsolatban is bebizonyosodott a Minarik Edei tétel: „Mert kell egy csapat. Kell.”

Koch Tamás, a hazai tréner nyilatkozata minden tudósításnál pontosabban jellemzi a találkozót: – Mindent megpróbáltunk, hogy akár győztesen hagyjuk el a pályát, vagy legalább pontot szerezzünk, csakhogy a mérkőzéseket az nyeri, aki a gólokat rúgja, és ebben a Dusnok ma nagyon jó volt, hiszen rutinos játékosai révén magabiztosa és jó százalékkal használta ki a helyzeteit. Egyébként a mezőnyben nem volt nagy különbség a két csapat között. A gólkülönbség tehát véleményem szerint túlzó, de összességében a Dusnok megérdemelten nyerte meg a bajnokságot, mert az egész évben magabiztosan teljesített, és szinte rajt-cél győzelmet aratott. Játékban mi kihoztuk magunkból a maximumot, az akarattal nem volt gond, csakhogy a helyzeteket nem tudtuk berúgni, illetve körbelövöldöztük mi a kaput, de ma nem volt szerencsénk. Gratulálok a Dusnoknak.

Bajai SK-Bajaszentistván–Dusnok 0–3 (0–2)

Baja, 700 néző, vezette: Antal (Bornemissza, Katona B.)

Bajai SK-Bajaszentistván: Székely – Kubatov (Györe), Vedelek (Puskás), Baladin, Baláz, Nébl, Kisa (Nyisztor), Cifra, Schaffer (Papp), Mezőfi, Nagy D. (Jenei). Edző: Koch Tamás

Dusnok: Bakula – Jagicza, Báló, Csobolya (Varga), Somogyi (Bolvári P.), Bolvári Z., Kristály, Mirza, Hodován (Wachtler), Jáksó (Simonits I.), Rónai. Játékos-edző: Báló Ferenc

Gólszerző: Bolvári Z. 18., 21., Bolvári P. 88.