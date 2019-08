Bravúrgyőzelmet aratott Kiskőrösön a Kecel, Kalocsán a Szabadszállás

A hétvégén megkezdődtek a megyei első osztályú labdarúgó-bajnokság küzdelmei. Már szombaton útjára indult a labda abban az idényben, amelyben néhány év után ismét lesz kieső, az a csapat ugyanis, amely a bajnoki év végén a 15. helyen zár, búcsúzni kényszerül. Amennyiben persze lesz majd két olyan klub a megye kettőben, amelyek fel akarnak jutni.

Harta SE–Akasztó FC 4–3 (2–1)

Harta, 300 néző, vezette: Szűcs Gábor (Lichtenberger István, Hagymási Attila).

Harta: Pölöskei – Varga (Sztakó, 86.), Vincze D., Varga M., Csehi, Grecu, Marte (Bálint, 73.), Nagy M., Kovács Zs. (Farkas, 65.), Lajos, Oroszi. Edző: Sümegi József.

Akasztó: Tóth P. – Vin­cze S. (Kerekes, 34.), Patai G., Tratter, Patai B., Szabó Zs. (Kovács J., 66.), Juhász, Cebei (Kudron, 66.), Palla, Bánszki (Fésüs, 83.), Csoba. Edző: Szrenkó István.

Sárga lap: Varga M. (23. p), Vincze D. (44.), Varga K. (87.), Sztakó (90.), Nagy M. (91.), ill. Palla (26.), Csoba (49.), Szabó Zs. (56.), Bánszki (59.).

Gól: Marte (13., 59.), Oroszi (24.), Varga M. (55.), ill. Juhász (44., 76., 88.).

Ifjúsági mérkőzés: 8–0

Sümegi József, a Harta edzője: – Nagyon örülök a győzelemnek, bár most, a lefújás után egy kicsit nehéz kiengedni, mert mi tagadás, a végén kis híján elszalasztottuk. Az elején hamar kétgólos előnyre tettünk szert, ám aztán a százszázalékos ziccereinket kihagytuk, és az ellenfél így visszajött a meccsbe az első játékrész végén. A második félidőben újra rúgtunk kettőt, mégis hagytuk őket a végén még egyszer talpra állni. De ettől függetlenül persze elégedett vagyok, hiszen ez a találkozó nemcsak a nevében volt igazi presztízsrangadó, hanem minden mozzanatában, a küzdelmet, a hangulatot, az akarást tekintve is.

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – Szomorúak vagyunk, hogy nem sikerült a bravúr. Meg kell mondjam, nem ízlett a játékosainknak a Harta meglehetősen agresszív stílusa, ugyanakkor el kell ismernem, hogy az egész mérkőzést tekintve csak egy jó húszpercnyi időszak volt az, amikor mi voltunk a jobbak. A saját közönségünknek nagyon hálásak vagyunk, hogy ezúttal is ilyen sokan elkísértek minket. Most kiszomorkodjuk magunkat, de hétfőtől már dolgozunk, megyünk tovább, hiszen várnak a következő feladatok, és szeretnénk a szurkolóinkat, valamint saját magunkat is kárpótolni.

Kalocsai FC–Szabadszállási SE 1–2 (0–1)

Kalocsa, 250 néző, vezette: Allaga Iván (Fehérvári Patrik, Topálszki Szabin).

Kalocsa: Vatai – Dostyicza, Follárdt (Zorván, 93.), Vuits V., Vuits A. (Kollár, 62.), Mátyás (Farkas, 79.), Szabó V., Nasz, Lakatos-Lengyel, Tóth L., Rábóczki. Edző: Kohány Balázs.

Szabadszállás: Németh – Zsíros Á., Pandur, Kotliár, Bajusz (Progli, 89.), Hegedűs, Máruska (Boldizsár, 74.), Gáspár, Golovics, Kiss Sz., Csurka (Zsíros M., 68.) Edző: Horváth Péter.

Sárga lap: Lakatos-Lengyel (76.), Dostyicza (78.), Kohány B. (79.), Kollár (82.), ill. Máruska (68.), Németh (99.).

Kiállítva: Zsíros Á. (97.).

Gól: Nasz (54.), ill. Máruska (8.), Hegedűs (77.).

Ifjúsági mérkőzés: 14–0

Kohány Balázs: – Jól kezdtük a mérkőzést, helyzetünk is volt, de egy buta hibából az ellenfél korán megszerezte a vezetést. Később is voltak jócskán lehetőségeink, de egy kivételével mindet elhibáztuk. Tudtuk, hogy kontrára játszanak a szabadszállásiak és egy ilyen végén jutottak büntetőhöz is. Úgy vélem saját magunkat vertük meg, de a végeredmény kialakulásához hozzájárult a nagyon gyenge játékvezetés is.

Pandur László, a Szabadszállás szakmai igazgatója: – Változatosan indult a mérkőzés, amelyen nagyon jókor szereztünk vezetést. Utána is akadt mindkét oldalon helyzet, de amikor három az egyben vittük kapura a labdát, még akkor sem sikerült góllal befejezni az akciót. Végül aztán hatalmas küzdelemben, egy nagyon jó Kalocsa ellen győztünk. Nem hiszem, hogy ez sok csapatnak sikerül majd. Ez a meccs is inkább „ikszes” volt, de örömünkre végül három pontot tudtunk szerezni. Úgy vélem, hogy összeállt a csapatunk és végre a kispadunk is megfelelő hosszúságú.

Lajosmizsei VLC–Kecskeméti LC 2–2 (1–1)

Lajosmizse, 200 néző, vezette: Sebestyén László (Berger Tibor, Farkas Attila).

LVLC: Varga – Fekete, Borsos (Bán, 61.), Rontó (Marton, 69.), Árva, Sipos (Kiss L., 64.), Simtchatcha, Dóka (Rapi, 71.), Palotai, Treiber (Szécsényi, 83.), Juhász. Játékos-edző: Árva Zsolt.

Kecskeméti LC: Meggyes – Rákóczi, Csordás, S. Juhász, Stein (Faragó, 85.), Szűcs (Szabovik, 78.), Zsoldos, Kőrös, Módra, Bozsik, Major (Pusztai, 46.). Edző: Nagy Lajos.

Sárga lap: Borsos (30.), Árva (90.), ill. Bozsik (87.).

Gól: Borsos (4.), Marton (87.), ill. Bozsik (13.), Pusztai (56.).

Árva Zsolt: – A játék képe alapján igazságos eredmény született. A viszonylag gyors gólváltás után mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek, de újabb gól csak a szünet után született. Egy jókora egyéni hiba is kellett ahhoz, hogy fordítsanak a vendégek. Utána mezőnyfölénybe kerültünk, mentünk az eredmény után és a hajrában siker koronázta erőfeszítéseinket. Mindent összevetve elégedettek lehetünk az egy ponttal.

Nagy Lajos, a Kecskeméti LC edzője: – Úgy vélem, hogy rászolgáltunk az egyik pontra. Nagyon jó volt a játékosok hozzáállása, így tudtunk fordítani az eredményen. Volt esélyünk még a győzelemre is, a csapat pedig bizonyította, hogy helyt tud állni a magasabb osztályban.

Kerekegyházi SE–FADDIKORR-Kiskunhalasi FC 5–2 (3–1)

Kerekegyháza, 300 néző, vezette: Kaszala Mihály (Maczelka Zoltán, Borbényi Miklós).

Kerekegyháza: Házi – Nagy N. (Treiber, 85.), Kis R. (Kovács S., 89.), Malik, Gavula, Kemenczés, Gáspár (Sahin-Tóth, 75.), Sörös, Szász, Kovács P. (Malecz, 89.), Sallai (Bashiri, 70.). Edző: Csordás Csaba.

Kiskunhalas: Gerner – Nagy G., Nna Nna, Amariutei, Torma (Miskei, 46.), Nagy A., Grácz (Szűcs, 70.), Agócs, Brindza, Gillich, Döbrentei. Edző: Márton Zsolt.

Sárga lap: Sallai (54.), ill. Brindza (15.), Amariutei (38.), Nna Nna (47.), Miskei (55.).

Gól: Malik (9.), Kovács P. (10.), Gavula (29.), Bashiri (84.), Kis R. (88.), ill. Brindza (35.), Amariutei (90.).

Komonyi Gábor, a Kerekegyháza társedzője: – Úgy kezdtük a mérkőzést, ahogy megbeszéltük. Visszazártunk, egy kicsit átengedtük az ellenfélnek a területet, és megpróbáltunk kontrázni, ritmusváltásokkal meglepni a vendégcsapatot. Ez a találkozó elején sikerült is. Az első félidő második felében néhány hibát elkövettünk, így aztán pontrúgásból tudtak veszélyeztetni a vendégek. A második félidőre türelmet kértem a srácoktól, no meg azt, hogy az egyéni hibákat lehetőleg zárjuk ki, és próbáljuk meg semlegesíteni a halasiak veszélyes embereit. Ez összességében sikerült is, hiszen hátul jól zártunk, sőt, még a végére is maradt energiánk, így sikerült még két alkalommal beköszönnünk. Megmondom őszintén, ennél jobb szezonkezdetről álmodni sem mertem volna.

Márton Zsolt, a Kiskunhalas edzője: – Gratulálok a Kerekegyházának, megérdemelten nyerték meg ezt a mérkőzést, sokkal jobban akarták ezt a győzelmet, és sokkal többet tettek érte. Sajnos mi rossz felfogásban kezdtük a meccset, és az el is döntötte a sorsát.

Bácsalmás–Duna Aszfalt Tiszakécske LC II. 1–1 (1–0)

Bácsalmás, 250 néző. Vezette: Kiss Sándor (Juhász László, Geleta Mihály).

Bácsalmás: Koncsor – Hajrulovics, Knap, Kaszás, Hernády (Varga, 73.), Snyehola (Sibalin, 58.), Vuckovic, Sőreg, Figura, Rudics (Cene, 66.), Ikotoc (Velez, 46.). Edző: Vojnics-Zelics Szasa.

Tiszakécske: Antal – Benkó, Dóka D., Bálint, Steklács, István (Dóka Á., 57.), Kulcsár (Ország, 79.), Polyák, Tóth K.,Tóth T., Hoffmann. Edző: Bagi Gábor.

Sárga lap: Snyehola (57.), Figura (82.), ill. Dóka D. (70.).

Kiállítva: Ország a 87. percben.

Gólszerző: Sőreg (34.), ill. Polyák (61.).

Vojnics-Zelics Szasa: – Ilyen pokoli melegben rettentően nehéz volt játszani. Az első gólt mi rúgtuk, és próbálkoztunk további akciókkal is, de sikertelenül. Az ellenfelünk, véleményem szerint, egy játékvezetői tévedésből kapott szabadrúgást, abból egyenlítettek. Nekünk ma sajnos nem ment jól a játék, a tiszakécskeiek többet mutattak, így aztán örülünk az egy pontnak.

Bagi Gábor: – Az első félidőben megérdemelten vezetett a Bácsalmás, a második játékrészben mi voltunk kezdeményezőbbek, többet birtokoltuk a labdát. Kiérdemeltük az egy pontot, igazságos eredmény született. A mérkőzés összképére rányomta a bélyegét a nagy meleg. Gratulálok a csapatomnak, mert nemcsak az ellenféllel, de az időjárással is jól megküzdöttek.

Kiskőrös–Kecel 1–3 (1–2)

Kiskőrös, 350 néző. Vezette: Katona Balázs (Ézsiás Gábor, Herceg Tamás).

Kiskőrös: Ámann – Hajnal, Rácz, Pintyi, Kapus, Salami, Petrovics, Madácsi, Kovács B. (Oláh, 70.), Mokrickij, Vajda (Horváth R., 77.). Edző: Miskovicz Bálint.

Kecel: Eifert – Horváth Á., Vata (Herczeg R., 75.), Krahulecz, Mindszenti, Sendula P. (Ruff, 89.), Kovács L. (Bleszák, 63.), Bajnok, Bányai, Sendula J. Csanádi. Edző: Szabó Attila.

Sárga lap: Salami (67.), Pintyi (78.), ill. Sendula J. (11.), Kovács L. (13.), Sendula P. (78.).

Gól: Rácz (16.), ill. Bányai (30.), Vata (40.), Horváth R. (öngól, 79.).

Ifjúsági mérkőzés: 11–1

Miskovicz Bálint: – Katasztrofális játékot mutattunk, megérdemelt a keceli győzelem. Remélem, hogy tudjuk rendezni a sorainkat, mert ha nem, akkor nagyon nagy baj lesz. Ez a csapat nem ennyit tud. Szégyellem magam a csapat nevében, remélem egy-két játékosom is.

Szabó Attila: – Két szomszédvár ősi csatája volt a mérkőzés. Nagyjából az a forgatókönyv történt, amit a mérkőzés előtt elmondtam a játékosoknak. Tudtam, hogy a Kőrös az első húsz percben ránk fog jönni. A hazai gól után átvettük a játék irányítását, kiegyenlítettünk és a vezetést is megszereztük. A második félidő közepén már csak az volt a kérdés, hogy mennyi lesz a gólkülönbség.

Korábban közölt eredmény: Kiskunfélegyházi HTK–Soltvadkerti TE 6–3 (3–1)

Ifjúsági mérkőzés: 8–1