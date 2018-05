Bravúr kell azt NB I.-be jutáshoz

Vasárnap este játszotta le az NB I.-es osztályozó odavágóját a HÉP-Röpke SE. Kása Róbert lányait az NB I. utolsó helyén végzett Palota RSC fogadta.

Nem egyedül utaztak el a fővárosba Kökény Petráék, kecskeméti szurkolók is elkísérték a nagy lehetőség előtt álló kecskeméti női röplabdacsapatot. Sikerült is belehajszolniuk a lányokat egy remek kezdésbe, az első szettet ugyanis 25:20-ra a vendégek nyerték meg. A második játszmát viszonylag simán hozták a hazaiak. A harmadikban megcsillant a remény a játszmanyerésre, ám végül ezt is behúzta a Palota, 25:21 arányban, akárcsak a negyediket, 25:18-ra. A visszavágásra, és azzal együtt az NB I.-es tagság kiharcolására van még esély, a két mérkőzéses párharc második találkozóját ugyanis most szombaton este (május 12-én) vívják Kecskeméten, 19 órai kezdettel, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola sportcsarnokában. Pokoli nehéz feladat áll a lányok előtt, így aztán minél nagyobb számban várják szurkolóikat, hiszen elkél majd a biztatás.

Palota RSC–HÉP Röpke SE 3:1 (20, -14, -21, -18)