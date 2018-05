Borotán pirosba borult az alkony

A megyei labdarúgó bajnokság Déli csoportjában, a 27. fordulóban a dobogóért harcban lévő Borota a 13. helyen álló Szeremlét fogadta. Kétgólos győzelmet aratott a hazai csapat, ám a mérkőzés nem a nyolc találat, hanem a lefújás előtt kiosztott négy piros lap miatt marad emlékezetes, s emiatt lesz még folytatása is – a fegyelmi bizottság előtt.

Az 5–3-ra végződött mérkőzésen a lényegi kérdések az első félidő végére eldőltek. Parázs játékrész volt, a hazai Nikutovic 19 perc alatt háromszor talált be a vendégek hálójába, eközben a vendégek is szereztek két gólt, Kudela és Felső révén. Még az első negyvenöt percben Horváth és Lukac is betalált, ám aki azt hitte, hogy 5–2-nél feladják a vendégek, az tévedett. A Szeremle a 77. percben Hornyák révén szépített, sőt, két hatalmas ziccert követően még 11-est is rúghatott, azt azonban kihagyták. Az eredmény már nem változott, a végén jött a fekete leves: a 90. percben óriási dulakodás alakult ki a pályán, amelynek a lezárultával a játékvezető három borotai és egy szeremlei játékost kiállított. Az esetről a Borota edzője, Szűcs Zoltán és a Szeremle elnöke, Melnik János nyilatkozott példamutató visszafogottsággal.

Szűcs Zoltán, a Borota edzője elmondta, hogy nagyon örül a sok lőtt gólnak, annál kevésbé a sok bekapott gólnak. Nagy mérkőzést játszottak vasárnap, felfokozott hangulatban, ennek tudható be a 90. percben a négy piros lap. – A felfokozott hangulat egyébként manapság jellemző Borotán, hiszen a jó eredmények birtokában vérszemet kaptak a csapat és szurkolói is, nagy a lelkesedés, nagyon szeretnének a dobogón végezni – nyilatkozta az edző. – Annál kellemetlenebb, hogy most a négy sérültünk mellé jöhet még három eltiltott is a piros lapok miatt, így aztán jelenleg azt sem tudom, hogy a jövő héten hogy fogunk kiállni. Még azt sem mondom, hogy nem volt jogos némelyik piros, de a három kiállítást mindenképpen túlzónak érzem – jelentette ki Szűcs Zoltán, aki a Szeremle teljesítménye előtt egyébként kalapot emel, szerinte jól küzdöttek, nem is érti, miért csak a 13. helyen állnak a tabellán.

– Megmondom őszintén, mi sem értjük, hogy ha így is tudunk hajtani, akkor miért ott állunk, ahol – nyilatkozta Melnik János, a Szeremle elnöke. – Fiatal a csapat, sokkal többször meccsben van, mint ahányszor nyer. Feszült, remek rangadót vívtunk a Borotával, ahol a második félidő végén akár még az egyenlítés is összejöhetett volna, csak hát mind az ordító ziccereket, mind a büntetőt kihagytuk. Gólhelyzetei eközben természetesen a hazaiaknak is akadtak, a második játékrészben mi támadtunk, ők kontráztak. Paprikás volt a hangulat, ennek ellenére mégis váratlanul ért a hirtelen kitört dulakodás. Szűcs József és jómagam azonnal igyekeztünk megfékezni az indulatokat, több kevesebb sikerrel.

Borota–Szeremle 5–3 (5–2)

Borota, 150 néző. Vezette: Tóth R. (Szabó I., Benedeczki)

Borota: Horvát – Madarász Zs., Szabó R. (Madarász Cs.), Lukac, Nikutovic, Piriczki (Kolompár), Buzás (Szabó L.), Trója, Kovács Z., Horváth Á. (Haász), Safrany. Edző: Szűcs Zoltán

Szeremle: Felső Zs. – Hegyi D., Felső B., Hegyi R., Wachtler, Hornyák, Farkas, Kudela, Bölcskei, Elek, Orsós. Edző: Szombati József

Gól: Nikutovic 3., 12., 22., Horváth 31., Lukac 45., ill. Kudela 11, Felső B. 12., Hornyák 77. Kiállítva: Nikutovic 90., Safrany 90., Kolompár, illetve Hegyi R. 90.