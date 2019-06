Boronkay Péter ezüstérmet szerzett

Az úszás és a kerékpározás után az ötödik volt, a futás alatt egy helyet javított és végül negyedikként ért célba a tiszalöki Magyar Kupán Boronkay Péter. A korosztályában pedig megszerezte az ezüstérmet.

Idén harmadik alkalommal rendezték meg a közép- és olimpiai távú triatlon Magyar Kupát Tiszalökön. A kecskeméti Bronkay Péter, a Mercedes-Benz Gyár KMSE paratriatlonosa az olimpiai távon indult – 1500 méter úszás, 40 kilométer kerékpározás, 10 kilométer futás – a múlt szombati viadalon és a 140 fős mezőnyben negyedikként ért célba az épek között, korosztályában pedig a dobogó második fokára állhatott fel.

– Számomra külön élmény volt, hogy hazai szervezésben tudtam épek között olimpiai távot teljesíteni, amit nagyon szeretek, hiszen ezen a távon szereztem első világbajnoki címem 2009-ben. A verseny pontosan délben indult, a 30 Celsius-fokos melegben külön felüdülés volt a vízben úszni. A több körös úszásnál minden egyes körben ki kellett jönni a partra, ami azért is jó volt, mert végig láttam, hogyan állnak hozzám képest a versenytársak. Ötödikként jöttem ki a vízből és a kerékpározás után is az ötödik helyen álltam. A futás során nagyon meleg volt, de sikerült egy hellyel előrébb kerülnöm és negyedikként célba érnem. Nagyon feldobnak a hazai versenyek, és nem csak azért, mert épek között indulhatok, hanem mert külön szurkolótáborom van. A feleségem a legtöbb versenyre elkísér, de nem csak ő drukkol nekem, hanem a különböző triatlon csapatoktól is kapok biztatást – mondta Boronkay Péter, aki legközelebb június 30-án Baján áll rajthoz, ahol a sprinttávú országos bajnokságot rendezik. Majd július 13-án a Paratriatlon Világkupa vár rá a kanadai Magogban, ahol a 2020-as tokiói paralimpiára kezdheti el a pontgyűjtést.