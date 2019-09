BL-résztvevőt fogadnak a futsalosok

Az SG Kecskemét Futsal csapata számára szeptember 30-án, hétfőn, 19 órakor folytatódik az NB I.-es bajnokság. A sorsolás szeszélye folytán kék oroszlánoknak a Haladás után egy újabb bajnokesélyessel, az MVFC Berettyóújfaluval kell összemérnie az erejét a Messzi István Sportcsarnokban.

A ScoreGoal hétfői ellenfele, a Bajnokok Ligájában is szereplő hajdúsági gárda pokolian erős játékerőt képvisel, és eddig nem is találtak legyőzőre az idei pontvadászatban. Mint azt a vendégek szakmai stábjának tagja, Tihanyi Csaba a hét közepén elmondta, számukra mindig csakis a győzelem az elfogadható, így biztosan igen komolyan fogják venni az újonc Kecskemét elleni meccset is.

Hazai oldalon Bánóczki az egyedüli hiányzó, aki sérülés miatt nem állt eddig sem rendelkezésre. A futást már elkezdhette, de még labdás gyakorlatokat nem végezhet, így vele most sem számolhat a szakmai stáb.

–Sikerült kihasználni a bajnoki szünetet és emelt edzésszámmal készültünk a Berettyó elleni bajnokira – nyilatkozta Koós Károly, az SG Kecskemét Futsal vezetőedzője. – Tisztában vagyunk vele, hogy nem mi vagyunk az összecsapás esélyesei, hiszen az aktuális vendégeink egy döntetlen kivételével eddig minden meccsüket megnyerték. Az azonban szembetűnő, hogy az eddigi négy fordulóban az ellenfelek többször is betaláltak a kapujukba. Ezt a hagyományt szeretnénk mi is továbbvinni, és egy élvezetes, közönségszórakoztató meccset vívni. A srácok motiváltan dolgoznak, úgy gondolom, hogy megvan mindenkiben a kellő tűz. Az, hogy ez mire lesz elég hétfőn, majd a pályán fog eldőlni. Ezúttal szeretnék olyan játékosnak is lehetőséget adni, aki eddig nem tudott bekerülni a keretbe. Patai Balázs biztosan ilyen lesz, ő számíthat arra, hogy bemutatkozik hétfőn. Várjuk a szurkolóinkat hétfőn este a sportcsarnokba, hiszen nagy szükségünk lesz a buzdításukra.