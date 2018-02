Biztosan nyert a Félegyháza

A megyei másodosztályú labdarúgó-bajnokságban ugyan csak három pályán, és csak az Északi csoportban, de elrajtolt a tavaszi idény. A forduló előtt a tabellán a 3. Kiskunfélegyházi HTK II. volt az SC Hírös-Ép elleni találkozó esélyese, annak ellenére is, hogy a mérkőzést a kecskeméti műfüves pályán, azaz a Hírös otthonában játszották. A Félegyháza magabiztosan szerezte meg a három pontot.

Két Hírös-helyzettel indult a mérkőzés, ezek közül Marozsié volt a nagyobb, ő a 8. percben lőtt jobbról, tizennyolcról a bal alsó sarok mellé. Három percre rá a félegyházi Koncz egy csel után középről, huszonnyolc méterről nagy lövést eresztett meg, lefelé csapódó labdája a felső lécet is érintve pattant Rácz hálójába, 1–0. A 16. percben egy jobbról érkezett beadásra robbant be Magony, elemi erővel kapura fejelt. Rácz már verve volt, ám egy védő a a gólvonalról tisztázott. Egyre nagyobb fölénybe került a vendégcsapat. A 20. percben Szabó indulhatott meg középütt egy ajándéklabdával, elhamarkodottan lőtt, így odalett a helyzet. Négy percre rá egy újabb ajándéklabdánál már nem hibázott, a 16-osról a hálóba gurított, 2–0. A 33. percben, Koncz jobb oldali beadását követően ismét Szabó passzolt könnyedén a hálóba, 3–0. Parádézott a Félegyháza.

A második félidő elején az SC Hírös-Ép nagy erőket mozgósított a szépítésért. Erőfeszítéseiket a 61. percben siker koronázta. Akkor Stein tört be balról a 16-oson belülre, és helyezett Jelen mellett a kapu bal oldalába, 3–1. Az SC Hírös-­Ép rákapcsolt. Jó tíz percig fölényben is játszottak a kecskemétiek, ám a KHTK észlelte a veszélyt, ők is nagyobb sebességi fokozatba kapcsoltak. A 80. percben Lantos faraghatta volna tovább a hátrányt, ám tíz méterről leadott lövése nyomán a bal sarok mellé szállt a labda. Az eredmény már nem változott, megérdemelt kiskunfélegyházi győzelem született.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Kiskunfélegyházi HTK II.–SC Hírös-Ép 3–1 (3–0)

Kecskemét, 100 néző, vezette: Tóth R. (Berger, Apró).

KHTK II.: Jelen – Magony (Szabó Ádám, 77.), Koncz, Ábel, Nemes (Berekszászi, 12.), Keresztesi, Szabó Tamás (Balog, 88.), Tóth Kornél (Balogh, 90.), Farkas, Bagi (Nagy Viktor, 56.), Lénárt. Vezetőedző. Nádasdi Péter.

SC Hírös-Ép: Rácz – Lóczi, Dócs, Stein, Katona (Puskás, 71.), Laczkó, Lantos, Borsos (Gyebnár, 61.), Marozsi, Botos, Horváth T. Edző: Kovrig Ákos.

Sárga lap: Farkas (92.), illetve Lóczi (84.).

Gól: Koncz a 11., Szabó T. a 25., a 33., illetve Stein a 61. percben.

Nádasdi Péter, a KHTK II. edzője: – Sok edzőmeccsel készültünk a tavaszi rajtra. Amit előzetesen megbeszéltünk, azt megvalósítottuk. Kihasználtuk a kecskemétiek hibáit, így az első félidőben gyakorlatilag el is dőlt a mérkőzés. A második játékrészben egyszer mi is hibáztunk, azzal fel is hoztuk az ellenfelet, akkor 10 percig ők domináltak, de azt leszámítva végig a kezünkben tartottuk a mérkőzést.

Kovrig Ákos, az SC Hírös-Ép játékos-edzője: – Az első 15 percben volt két helyzetünk, sajnos nem tudtuk őket gólra váltani. Egy jó Félegyházával találkoztunk, amely több megye egyes játékossal érkezett. Az első félidőbeli hibáinkat könyörtelenül kihasználta az ellenfél. A második játékrészben rúgtunk egy gólt, azt követően is voltak még lehetőségeink, de megérdemelt a Félegyháza sikere. Jobb csapat, jelen pillanatban jobb játékerőt képvisel.

Duna Aszfalt TVSE II.–Lakitelek 4–0 (2–0)

Tiszakécske, 40 néző. Vezette: Katona B. (Herceg, Dobák).

Duna Aszfalt TVSE II.: Antal – László (Tóth T., 46.), Ország (Varga N., 58.), Szabó D., Káli, Tóth K. (Kovács A., 75.), Bálint, Dóka (Domonics, 58.), Holecz, Hoffmann, Szabó Á. (Jelenfi, 83.). Edző: Bagi Gábor.

Lakitelek: Balla – Rózsa (Tombácz, 79.), Kovács J., Seres, Sáfár, Hencz, Győri, Subicz, Kovács L. (Hojsza, 35.), Kovács M., Erős. Edző: Magyar Attila.

Gól: Szabó D., Tóth K., Káli, Kovács J. (öngól).

Tiszaalpár–Városföld 3–2 (2–0)

Tiszaalpár, 30 néző. Vezette: Rabi (Juhász, Váczi).

Tiszaalpár: Túri – Palásti (Surányi, 75.), Németh (Dömötör, 53.), Czimer, Nagy-Gál, Fábián Zs., Pásztor, Kása, Nemes, Laczkó, Fábián R. Edző: Dudás György.

Városföld: Házi – Szántó, Herczeg (Márics, 62.), Háry, Baglyas, Szabó G., Kiss Sz., Huber, Jaskó, Pánczél, Farkas. Edző: Nagy Lajos.

Gól: Nagy-Gál a 32., Nemes a 41., Czimer a 66., ill. Jaskó a 75., Huber a 87. Piros lap: Házi a 61.