Biztosan nyert és továbbjutott a Jánoshalma

A Bács-Kiskun megyei első osztályban szereplő Jánoshalmi FC a Csongrád–Csanád megyében első ligás ESK Kiskundorozsmát fogadta a Magyar Kupa első fordulójában. A Bács-Kiskun megyei gárda az eredményt tekintve szoros első félidő után biztosan győzött és továbbjutott.

Ezt ne hagyja ki! Jelenleg is aktívak a korábban antiszemita kijelentéseket tevő, baloldali politikusok

Összesen négy Bács-Kiskun megyei együttes volt érdekelt a Magyar Kupa első fordulójában – az egyaránt NB II.-es Kecskeméti TE HUFBAU és a Tiszakécskei LC később száll be a küzdelembe –, közülük hárman már szombaton pályára léptek. A Kiskőrös egy magasabb, a Kalocsa pedig egy alacsonyabb osztályú ellenféllel szemben elvérzett, egyedül a Szabadszállás vette sikerrel a szombati meccselők közül az akadályt és jutott tovább.

Vasárnap a Csongrád-Csanád megyei Kiskundorozsmát vendégül látó Jánoshalmán volt a sor, hogy az arányt ötven százalékosra javítsa. Ha a meccsre kilátogató százötven néző azt vette számba, hogy hányan távoztak a nyáron a Jánoshalmától, akkor nem biztos, hogy eltöltötte őket az optimizmus, a tavaszi bajnokcsapatból ugyanis nem kevesebben, mint kilencen távoztak. Füstös, Harnos, Szeibert, Balázs, Ikotic, Vuckovic, Maravic és Farkas, no meg az újra műtét előtt álló Kiss Benedek elveszítése akár túlságosan nagy vérveszteségnek is tűnhet, miközben az érkezők oldalon jóval kevesebben sorakoznak, a szombati kupamérkőzésen is csak hárman mutatkoztak be újak, a támadó szellem középpályás Goran Popovic, a jobbhátvéd Safranj Sasa, és a védőként és középpályásként egyaránt bevethető Busa Vajk. Ők hárman viszont nem akárhogyan mutatkoztak be, hiszen közülük Popovic mindjárt a második percben betalált, egy Szabó Szilárd bedobást követően csúsztatta elé Babic a labdát, és ő közelről nem hibázott. Nagy kedvvel kezdett tehát, és a folytatásban is nagy kedvvel játszott a Jánoshalma, újabb gól azoban az első játékrészben már nem esett, bár kétszer azért megdöngették a kapufát a hazaiak.

A második játékrész is Popovic-góllal indult, egy hazai támadás végén a 16-oson belülre érve lőtte ki a harminckét éves játékos a hosszú alsó sarkot, 2–0. Negyedóra telt el a második játékrészből, amikor Babic is feliratkozott a góllövőlistára, egy beadásra a hosszú oldalon érkezve lőtt a hálóba, 3–0. Két kapufára is futotta ebben a játékrészben is a hazai csapatnak, aztán a 81. percben Popovic közelről megszerezte a saját maga harmadik, és csapata negyedik gólját, 4–0-ra alakítva az állást. A 86. percben zárult a gólszüret. Szabó Szilárd végezhetett el szabadrúgást, és harminc méterről, elemi erővel bombázott a kapu jobb oldalába, a vendégek kapusa, Ábrahám nem is tudott reagálni a lövésre, így lett a végeredmény 5–0.

– Azzal a céllal léptünk pályára, hogy mindenképpen szeretnénk kivívni a továbbjutást, és ez sikerült is, ráadásul magabiztos teljesítménnyel – értékelt a lefújást követően Sarok Attila, a Jánoshalma technikai vezetője. – Végig a kezünkben tartottuk a mérkőzést, végig mi domináltunk, érzésem szerint a gólkülönbség ilyen arányban sem túlzott, hiszen még négy kapufát is rúgtunk. A vendégek kontrákat próbáltak vezetni, de igazi veszélyt nem sikerült teremteniük, azt hiszem, mindennél többet elmond az a tény, hogy a kapusunknak, Halásznak jószerével nem volt dolga. Nagyon örülünk annak, hogy Goran Popovic mesterhármassal mutatkozott be, mint ahogy annak is, hogy a csereként pályára lépő ifjúsági játékosaink sem okoztak csalódást. Örülünk a továbbjutásnak, annál is inkább, mert a kupában szeretnénk minél tovább eljutni.

Jánoshalmi FC–ESK Kiskundorozsma 5–0 (1–0)

Jánoshalma, 150 néző, vezette: Bálint Attila (Vrbovszki Pál, Bozó Norbert)

Jánoshalma: Halász – Safranj (Vida 55.), Cvetkovic, Popovic, Stojanovic Milos, Jesic, Stojanovic Veljko (Fenyvesi 81.), Sőreg (Busa 68.), Szabó Sz., Babic (Hajdu 68.), Nagy D. (Tusori 68.). Edző: Florin Nenad

Kiskundorozsma: Ábrahám – Császár, Papp (Agócsy 73.), Cseh (Bárkányi 46.), Lóki, Szecskó (Heipl 61.), Ottlik Márk, Ottlik Máté, Fülöp, Takács (Varsa 17.), Bodonji (Simon 61.). Technikai vezető: Ottlik Roland.

Gól: Popovic 2., 51., 81., Babic 60. Szabó Szilárd 86.

Sárga lap: Cvetkovic 36., illetve Szecskó 41. perc.