Biztosan győzött Kecskeméten, és továbbjutott a Bácsalmás

A megyei kupa első fordulójában a megyei másodosztályú bajnokság Északi csoportjában szereplő SC Hírös-Ép a megye egyes Bácsalmást fogadta vasárnap délután. A káprázatos első félidőt produkáló Bácsalmás magabiztosan győzve kezdi meggyőzni a szurkolóit, hogy az idén elkerülik a korábbi évekhez hasonló vesszőfutást a bajnokságban.

A nagy kánikula ellenére jó iramban kezdődött a mérkőzés. Egy hazai helyzetet követően Sőreg adott be a jobb oldalról, Szádeczky levette középen a labdát, és a bal alsóra bombázott, Borbély vetődve védett. Tíz percre rá egy szépen végigvitt akció során Körmöci vezette le a labdát a 16-os és az alapvonal találkozásáig, onnan visszagurított, és az érkező Szádeczky jobbal, tíz méterről a jobb alsó sarokba helyezett, 0–1. Két percre rá a hazai Sudár csinált meg egy remek cselt a bal oldalon, éles szögből életerős lövést küldött meg a jobb felső sarok irányába, ám Tóth Dániel a helyén volt. A 22. percben a hazaiak végezhettek el szabadrúgást, ám egy labdaszerzést követően a vendégek villámgyors kontrát vittek végig a pályán. Sőreg ugratta ki Benkőt, Benkő bepasszolt a nagy helyzetben érkező Plichta elé, Plichta visszatette Benkőnek, aki a csiki-csuki akció végén közelről helyezett a hazai kapuba, 0–2. Nagy játék volt.

Továbbra is férfias küzdelem folyt a pályán, aztán elérkezett az első félidő utolsó hat perce, amely időszakban a Bácsalmás négy gólt szerezve kivégezte a hazaiakat. A 40. percben egy már elhalt vendégakció végén a vendégek visszaszerezték a labdát, azt Sőreg kapta a jobb oldalon, ő felnézett és 15 méterről okosan a hosszú sarokba helyezett, 0–3. Két percre rá ismét Sőreg volt eredményes, akkor Benkő adott neki középről ki a jobb oldalra forintos labdát, Sőreg ezúttal is higgadtan helyezett a hosszúba, 0–4. Egy percre rá ismét Benkő adott egy remekbe szabott gólpasszt, ezúttal Körmöcit hozta helyzetbe, aki balról, tíz méterről, ballal lőtt laposan a hosszú sarokba, 0–5. A hosszabbításban Tóth Dániel, a vendégek kapusa egy óriási kirúgással teremtett azonnal helyzetet, Plichta és Körmöci vágtatott a hazai kapu felé, Plichta Körmöcihez passzolt, ő visszaadta a labdát, és Plichta helyezett a hazai kapuba, 0–6.

A kiütéses első félidő után az SC Hírös-Ép becsületére váljon, hogy a második félidőben férfiasan küzdve igyekezett megakadályozni, hogy a vendégek tovább növeljék az előnyüket. A 71. percben aztán a becsületgólt is sikerült megszerezniük, akkor a néhány perccel korábban beállt Ronkó kapott egy labdát a jobb oldalon, a rárontó védőjét ügyesen kicselezte, és húsz méterről jobbal a hosszú fölső sarokba tekert. Egészen a lefújásig becsülettel küzdött mind a két gárda, de újabb gól már nem esett.

– Először is szeretnék gratulálni az ellenfél edzőjének, hogy ennyire ütőképes csapatot hozott össze. Látszott rajtuk a szervezettség, a fegyelmezettség, meggyőződésem, hogy sokkal előrébb fognak végezni a tabellán, mint a tavalyi bajnokságban. Mi még alakulóban vagyunk, a félidőben azt kértem a srácoktól, hogy ne megéljük, hanem átéljük ezt a mérkőzést, élvezzük a Magyar Kupát. A második félidőt végülis 1–0-ra sikerült megnyernünk Azzal a játékrésszel elégedett vagyok, kihoztuk belőle a maximumot, egyelőre sajnos ennyi van bennünk, az a célom, hogy a bajnoki rajtra mi is olyan egységesek legyünk, mint a mai ellenfelünk volt ezen a találkozón.

– Az első félidő remekül sikerült, a második félidőre azonban visszaestünk – nyilatkozta a cseppet sem elégedetlen Teslic Igor, a bácsalmásiak vezetőedzője. – Ami az első félidőt illeti, akkor szinte minden összejött, amit elterveztünk. Próbáltunk a szélen bontani, ez sikerült is néhányszor, próbáltunk visszaállni a középpályán védekezésbe, és abból kontrázni, ez is sikerült, hiszen ebből is rúgtunk gólokat, úgyhogy az első félidő szinte tökéletes volt. Ezen kell dolgoznunk, hogy máskor ne legyen ekkora különbség a két félidő között.

SC Hírös-Ép–Bácsalmási PVSE 1–6 (0–6)

Kecskemét, 120 néző, vezette: Ézsiás Gábor (Krepsz László, Viskovics László)

SC Hírös-Ép: Borbély – Dócs, Faragó, Sudár (Ronkó 66.), Szabó T. (Laczkó 58.), Lantos, Kövecs, Kitl, Rékasy, Botos, Horváth t. (Tóth Cs. 58.). Játékos-edző: Kitl Zoltán

Bácsalmás: Tóth D. – Hajrulovic, Lipták, Kemény, Plichta D., Körmöci (Snyehola 46.), Szádeczky (Velez 46.), Sőreg (Rajcsányi 46.), Barth, Szabó A., Benkő. Edző: Teslic Igor.

Gól: Ronkó a 70., illetve Sőreg a 16., 40., 42., Benkő a 22., Körmöci a 43., Plichta a 46. percben.

Sárga lap: Botos 11., Sudár a 63., Kövecs a 87., illetve Szádeczky a 27., Rajcsányi a 86. percben.