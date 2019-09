Biztosan győzött Kecskeméten a Jánoshalma

A még nyeretlen, de a megyei kupában annál derekasabban teljesítő, újonc Kecskeméti LC a tavalyi ezüstérmes Jánoshalmát fogadta. A papírforma a vendégek győzelmét ígérte, ez ezúttal be is jött.

Már az első valamirevaló akció góllal végződött. Gáspár szerzett labdát, azonnal megindult a kapu felé, Harnossal kényszerítőzött, majd jobbról, 18 méterről remek érzékkel gurított a hosszú sarokba, 0–1. Egy percre rá egyenlíthetett volna a hazai gárda, Szűcs Dominik tört be a a 16-oson belülre, kitette a labdát jobbra Pusztai elé, Pusztai nagy helyzetben a hosszú sarok mellé lőtt. A következő félóra lényegében eseménytelenül telt, enyhe vendégfölény jegyében, az ugyanakkor érezhető volt, hogy a két gárda szerdán kupamérkőzést vívott, ahogy az is, hogy a labdarúgásnak nem kedvez az augusztus végi kánikula. A 36. percben Bozsik Máté ívelt be a jobb oldalról, a visszafejelt labdát Módra lőtte volna meg középről, lövésébe azonban beleléptek. Ezt a ziccert követően öt percig nyomott a hazai gárda, aztán helyreállt a korábbi rend, ismét a vendégek birtokolták többet a labdát. A 44. percben Andelic tört be ellenállhatatlan lendülettel a 16-oson belülre, az alapvonal közeléből középre lőtte a labdát, Harnosról a pettyes azonban nem a kapuba pattant.

A második játékrész 7. percében Andelic elé került a labda, ő balról, 16 méterről lőtt, Meggyes vetődve hárított. Egyre több pontatlanság jellemezte a játékot. Az 58. percben Szeibert adott be az oldalvonal mellől, labdája a léc alá tartott, Meggyesnek a léc alól kellett kitornásznia. Négy percre rá Harnos lőtt balról, 22 méterről fölé. A 63. percben Babic kapott egy remek ütemű indítást, csak a hazai kapussal állt szemben, jobbról, tizenöt méterről lőtt, Meggyes bravúrral hárított. A 68. percet mutatta az eredményjelző, amikor Csordás ugratta ki remek labdával a bal oldalon Szedmákot, ő beadott, Módra az 5-ösről lőtt volna, a vendégek azonban beleléptek a lövésbe. Egy percre rá Szabó Szilárd középről, a kaputól jó harmincöt méterről váratlanul lövésre szánta el magát, és a bal alsó sarokba bombázott, 2–0. Ezzel érezhetően eldőlt a mérkőzés, a becsülettel küzdő hazai csapatban ma nem volt annyi, hogy két gólt legyen képes szerezni. A nézők így továbbra sem rágták le a körmüket, örömteli esemény a jánoshalmiak számára elsősorban az volt a meccs ezen szakaszában, hogy két ifistát is becseréltek. Nemes Martin első labdaérintése egy remek ütemű kiugratás volt – csak a társon múlott, hogy nem lett belőle gól –, a második pedig egy cimbalomszögből leadott bomba, aminek a hárításához Meggyes minden tudására szüksége volt. A 77. percben Andelic vitte be a kegyelemdöfést, egy védőktől visszaszerzett labdát követően tört be jobbról a büntetőterületen belülre, laposan lőtt, labdájába Meggyes csak beleérni tudott, 3–0. A lényegi kérdések eldőltek, annál meglepőbben hatott a 83. percben a félpálya környékén hirtelen kirobbant kakaskodás, amelyet követően a hazai Szűcsnek a játékvezető a piros, a vendég Nagy Dánielnek pedig a sárga lapot mutatta fel. Megérdemelten nyerte a Jánoshalma azt a mérkőzést, amelyen az volt a benyomása a nézőknek, hogy a labdarúgás szempontjából meteorológiailag is nagyon időszerű már, hogy beköszöntsön az ősz.

Kecskeméti LC–Jánoshalmi FC 0–3 (0–1)

Kecskemét, 150 néző, vezette: Szűcs Gábor (Markó László, Tóth István)

KLC: Meggyes (Erdélyi 81.), – Rákóczi, Csordás, S. Juhász, Stein, Szűcs, Vass (Szedmák 66.), Pusztai, Kőrös, Módra, Bozsik (Faragó 75.). Edző: Nagy Lajos.

Jánoshalma: Urlauber (Balázs D. M.) – Szabó Sz., Gáspár, Stojanovic V., Jesic, Harnos (Délczeg 80.), Kiss B. (Suknovic 60.), Andleic, Szeibert, Babic (Nemes 73.), Nagy D. Edző: Florin Nenad.

Gól: Gáspár 4., Szabó Sz. 69., Andelic 77. perc.

Sárga lap: Rákóczi 32., Andelic 27., Nagy D. 83.

Kiállítva: Szűcs a 83. percben.

Nagy Lajos: – Jó csapattal találkoztunk, a két csapat másféle célokért küzd. Mi fáradtak voltunk, egy héten belül a harmadik mérkőzést vívtuk, nem is akármilyeneket. A sok fiatal játékosom nem fizikálisan, hanem inkább fejben sajnos elfáradt. Nem árt felfrissülni, hiszen számunkra ezután következnek az igazi hatpontos mérkőzések, amelyek meghatározzák majd a helyünket a tabellán. Gratulálok a Jánoshalmának, remekül passzolgattak, jól játszottak.

Florin Nenad: – A mérkőzés egyik pozitívum, hogy ma beállíthattam két ifistát. Nemes Martin ma debütált, bajnokin Délczeg Dusán is. Szeretnénk minél több fiatalt beépíteni a csapatba, az is igaz, hogy erre most rá is voltunk kényszerítve. Ez a győzelem nagyon jól jött nekünk, gratulálok a csapatomnak hozzá. Különösen azért, mert hat alapjátékosom sérült, ráadásul öt közülük igen súlyosan, tehát nagyon nagy kérdés, hogy nélkülük hogy fogjuk bírni a tempót, mert egy olyan megye egyes csapatnak, amely tizenkilenc fős kerettel rendelkezik, ez sok. Kupameccsek már nem nehezítik a dolgunkat, próbálom frissíteni a csapatot, és közben imádkozom, hogy többen ne sérüljenek le. A Kecskemétnek sok sikert kívánok, fiatal brigád, látszik hogy tolják a labdát, próbálnak játszani. Ez a jövő.