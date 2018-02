Biztos kecskeméti győzelem Lajosmizsén

A férfi NB I./B Keleti csoportjában mindjárt a tavasz elején sor került a Mizse KC–Kecskeméti TE örökrangadóra. A Mizse ugyan mindent elkövetett a siker érdekében, ám a mérkőzést végül magabiztosan a kecskemétiek nyerték.

Bán és Benke góljaival 2–0-ra vezetett a Lajosmizse a negyedik perc végén, a vendégek részéről Horváth talált be először. Pokoli nagy küzdelem folyt a pályán, a 12. perc végéig mindössze hét gól esett, betudható ez a férfias védekezésnek, de annak is, hogy támadásban mindkét fél sokat hibázott. A kecskemétieknél Kátai vitte a vállán a csapatot, az ő és Horváth Andor vezérletével szép lassan meglépett a KTE, a 19. percben ugyanis már 4–9 állt az eredményjelzőn. Avar György próbálkozott is időkéréssel, hogy valahogy megfékezzék a kecskeméti rohamokat, de ennél is hathatósabb ellenszere lett volna a kecskemétiek megfékezésének, ha a hazaiak értékesítették volna a hétmétereseiket. A 23. percben már hattal is vezettek a vendégek, ami nem utolsósorban Zaklajda érdeme, aki imponáló önbizalommal hárított megannyi hazai próbálkozást, hetest, ziccert egyaránt, végül 6–12-es állást követően a szünetre négyre faragta a hátrányát a Mizse.

A második játékrész elején próbáltak kapaszkodni a hazaiak, 9–12-nél, illetve 10–13-nál is feljöhettek volna kettőre, de mint a két alkalommal hetest hibáztak, miközben a vendégeknél Bujdosó táltosodott meg, aki a második félidő első tíz percében négy gólt szerzett. 10–13 után a 45. percre 10–17-re is megléptek a vendégek, eldőlni látszott a mérkőzés. Jellemző jelenet volt, amikor Hollós védekezés közben bravúrral elcsent labdával végigviharzott a pályán, majd a ziccerből megküldött lövése a padlóról a keresztlécre, majd onnan kifelé vágódott. A félidő közepén mozgósította utolsó erőtartalékait a Mizse, előbb Hollós szerzett két gólt, majd Scheuring percei következtek, háromszor is betalált. Az 52. percre még egyszer négyre csökkentették a hazaiak a különbséget, érezhető volt, hogy fogcsikorgatva küzdenek azért, hogy tovább fogyjon a hátrány. Amikor az 55. percben már fent volt a játékvezetők keze, hogy passzív játék miatt elvegyék a vendégektől a labdát, Füstös egészen kiszorított helyzetben káprázatosan nagy gólt lőtt, érezhető volt, hogy ez a mérkőzés eldőlt. Ezt követően a Mizse a nem utolsósorban a továbbra is remeklő Zaklajdának köszönhetően ennél közelebb már nem tudott férkőzni, így aztán a lefújás után megérdemelten lejtettek indián örömtáncot a kecskemétiek.

Avar György, a Mizse KC edzője: – Először is gratulálok a kecskeméti csapatnak. Azt gondolom, hogy saját magunkat vertük meg, ennyi kihagyott hétméterest és egy az egyben a kapussal szembeni ziccert nem szabad elhibázni.

Ocsovai Zsolt, a KTE-automatika.hu edzője: – Nagyon nagyot játszott ma a csapatom. Amit megbeszéltünk, majdnem maradéktalanul, száz százalékosan végre tudtuk hajtani. Nagyon akartak a fiúk, nagyon küzdöttek, ahogy ígértük, egy teljesen más felfogású, mentalitású csapatot fognak látni tavasszal a szurkolók. Ékes bizonyíték volt erre a mai találkozó is, és az elmúlt évi Lajosmizse-fóbiánkat nagyon szépen le tudtuk ma vetkőzni, a fiúk okosan, ügyesen játszottak, megérdemelték a győzelmet. Gratulálok a Mizsének is, sok sikert kívánok nekik. Kulturált, és közönségszórakoztató mérkőzést láthattak ma a nézők.

Mizse KC-Kecskeméti TE-automatika.hu 18–22 (8–12)

Mizse KC: Lengyel – Drabant 1, Scheuring 4, Ács, Hollós 3, Bán 3, Benke 5. Cserék: Gábos, Polyák 1, Takács 1, Veszelszki. Vezetőedző: Avar György

KTE: Zaklajda – Szamos, Mazák 1, Bujdosó 5, Füstös 3, Burik, Horváth 5. Cserék: Kátai 5, Petrik-Varga 3, Csuzi, Gallina. Edző: Ocsovai Zsolt

Kiállítások: 6, illetve 4 perc.

Hétméteresek: 7/3, illetve 3/3.