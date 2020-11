Biztos győzelmet aratott a Pálmonostora vendéglátójaként az SC Hírös-Ép

Az őszi elsőségért is versenyben levő, a forduló előtt a második helyen tanyázó Pálmonostorát fogadta a 6. helyen álló SC Hírös-Ép a megyei másodosztályú bajnokság Északi csoportjában, a 11. fordulóban. A mérkőzést a vártnál magabiztosabban nyerték a hazaiak.

Biztatóan kezdődött a vendégek szempontjából a mérkőzés, hiszen alig egy perc telt el a találkozóból, amikor egy vendégszögletet követően Ruzsinszki emelkedett a legmagasabbra, és adott le egy veszélyes fejest, ám a labda a felső lécről pattant vissza. Tíz percnyi mezőnyjáték után egy hazai támadásnál egy előrevágott labdára Mindák kiindult, Ruzsinszki ugyanakkor elpasszolta mellette a labdát, a szemfüles Háry megszerezte, és jobbról az üres kapuba passzolt, 1–0. A 20. percben Háry vágott ki egy nagy szólót a jobb oldalon, befelé fordult, majd nagy lövést küldött meg a bal fölső sarok irányába, Mindák bravúrral szögletre mentett. A szögletet követően Nemesvári durrantott a jobb felső sarok mellé. A 24. percben Barta adott le egy veszélyes lövést balról, tizenöt méterről, ezúttal Borbély bizonyíthatta tudását. A szögletet követően nagy kavarodás alakult ki a hazai kapu előtt, de egyetlen vendégjátékos sem bírta a kapuba gyömöszölni a labdát. Az első félórát Szabovik fölé szálló lövése zárta. Két percre rá Lantos lőtt jobbról, éles szögből a hosszú sarok mellé. A 37. percben Laczkó passzolta egy nagy szóló után Nemesvári elé a pettyest, az ő lövését Mindák védte. Egy perccel a félidő zárása előtt Lantos adott forintos labdát Kitlnek, ő középütt vezethette rá a vendégek kapusára a labdát, de a jobb alsó sarok mellé lőtt. A labdabirtoklás szempontjából kiegyenlített küzdelem folyt a pályán az első negyvenöt percben, a helyzeteket tekintve azonban az SC Hírös-Ép már az első játékrészben eldönthette volna a három pont sorsát.

A második játékrészben érezhetően nagy elszántsággal jött ki a vendégcsapat, hamar lett is lehetőség az egyenlítésre, hiszen két perc telt el a félidőből, amikor Torbavecz beívelését Bosánszki fejelte a jobb sarok irányába, Borbély azonban hárított. Meddőnek bizonyult a vendég nyomás, az 55. percben aztán Nemesvári tört be a 16-oson belülre, és két csel után tíz méterről, jobbal a jobba alsó sarokba lőtt, 2–0. Két percre rá Laczkó bombáját hárította Mindák, majd kisvártatva egy védője adta haza sajátos módon a labdát, úgy, hogy az a bal felső sarokba tartott, a monostorai kapus ezt is zokszó nélkül mentette. Zokszó legfeljebb a hárítás után hangzott el, joggal. Próbálkozott a Pálmonostora, átütőerő azonban nem volt a vendégek támadásaiban, annál veszélyesebbnek tűntek a hazai kontrák. A 80. percben Rékasy elé került a labda a vendégek 16-osán, ő egyet igazított a labdán, majd a bal felsőbe bombázott, 3–0, ezzel el is dőlt a mérkőzés. A vendégek mentek még becsülettel, a 84. percben Nagy Ádám adott le jobbról, 28 méterről egy nagy lövést, Borbély azonban ezúttal is résen volt. A mérkőzés zárójeleneteként Sudár vezetgette a vendégvédőkre a labdát, akik addig-addig hátráltak, hogy Sudár gondolt egyet, és a kapu jobb oldalába bombázott, 4–0. A mérkőzés képe alapján ilyen arányban is megérdemelten győzött az SC Hírös-Ép.

Kitl Zoltán, az SC Hírös-Ép játékos-edzője: – Nagyon örülök ennek az értékes három pontnak. Egy igazi brusztolós mérkőzésen sikerült kiharcolnunk a győzelmet. Sajnos rengeteg hibával játszottunk, de ez a mai a szív diadala volt, hiszen rengeteget küzdöttünk, dolgoztunk ezért a sikerért. Úgyhogy le a kalappal a srácok előtt azért, hogy sikerült átmentenünk a múlt heti remek teljesítményünket erre a hétvégére is.

Bosánszki Mihály, a Pálmonostora játékos-edzője: – Az első gólt szinte mi rúgtuk magunknak, ezáltal saját magunknak borítottuk fel az előre megtervezett játékunkat. Mi képtelenek voltunk ma a kapuba találni, a hazai csapat pedig kihasználta a helyzeteinek a hetven százalékát. Ezzel a vereséggel sajnos lecsúsztunk a harmadik helyre. A hazaiak győzelme megérdemelt, gratulálok nekik.

SC Hírös-Ép–Pálmonostora SE 4–0 (1–0)

Kecskemét, vezette: Tóth Róbert (Berger Tibor, Kovács Alexandra)

SC Hírös-Ép: Borbély – Kitl, Laczkó, Sudár, Lantos (Ronkó 66.), Nemesvári, Kövecs, Háry (Rékasy 73.), Forgó, Botos (Dócs 76.), Horváth T. Játékos-edző: Kitl Zoltán.

Pálmonostora: Mindák – Récsei, Pócsik (Bánfi 76.), Torbavecz, Barta, Ruzsinszki (Szabó R. 80.), Bosnászki, Nagy Á., Szabovik, Rákóczi, Bárkányi. Játékos-edző: Bosánszki Mihály.

Gól: Háry a 12., Nemesvári az 55., Rékasy a 80., Sudár a 89. percben.

Sárga lap: Nemesvári a 49., Kitl a 75., illetve Barta az 55. percben.