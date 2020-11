Biztos győzelmet aratott a mislenyi rangadón a KTE

A Kecskeméti TE HUFBAU a bajnokság 18. fordulójában a Kozármisleny vendége volt az NB III. Közép csoportjában. Egy meglehetősen hektikus hét után, amelynek az elején még kis híján szélnek eresztették egy rövid téli szünetre a csapatot, hogy aztán megkezdjék a rangadók sorát, az idegek megnyugtatására az éllovas kecskemétiek azt a gyógyszert alkalmazták, aminél jobbat a legkitűnőbb pszichiáter sem tudna felírni egy csapat számára: magabiztosan megnyerték az idegenbeli rangadót.

A meccs rögtön góllal indult, Károly szabadrúgása után kavarodás alakult ki a hazai kapu előtt, a lecsorgó labdát pedig végül Constantinescu vágta a léc alá, 0–1. A gól után mindjárt az edzőjét is elveszítette a Kozármisleny, Jelena Richárdot ugyanis heves reklamálás miatt elküldte a kispadtól a játékvezető. Azt már csak a pályán kívülről láthatta a mislenyi tréner, hogy a csapata a 7. percben büntetőt kapott, miután egy szerelésnél Grünvald maradt le egy ütemmel. A labda mögé Kirchner állt oda, és nem is hibázott, 1–1. A gyors gólváltás után nyugodtabb periódus jött a mérkőzésben, majd húsz perc elteltével Babinszky lőtt fordulásból, de nem találta el a sarkot. A 29. percben aztán újra megszerezték a hírös városiak a vezetést. Szalai indította a jobb oldalon Tóth Kornélt, aki pontosan centerezett, a labdájára Károly érkezett középen és nem is hibázott, 1–2. A félidő hajrájában még Pantelisznek is volt egy veszélyes tekerése, ám az elkerülte a hazai kaput.

A második félidőt erősen kezdték a hazaiak, az első negyedórában kétszer is Fortuna istenasszony segítette ki a vendégeket. Az 52. percben egy kapufa után a kipattanót is elhibázta a hazai játékos, majd nyolc perccel később Mészáros a vonalon fogott meg egy lecsorgó labdát. ezt az átmeneti nehéz időszakot aztán egy góllal zárta le a kecskeméti csapat, a 64. percben Grünvald beadását fejelte a hálóba Tóth, 1–3. A hazaiak nem adták fel, de a 70. percben már a kegyelemdöfést is bevitték a lila-fehérek: Károly szabadrúgása ugyan még kijött Somogyiról, de a kipattanót Szalai Gábor bekotorta, 1–4. A hajrában még akadtak ígéretes lehetőségei Gombos Zsolt fiainak, Lukács például több jó lövéssel, beadással is jelentkezett, de az eredmény már nem változott.

– Nagyon intenzív meccs volt, erre is készültünk – nyilatkozta a kozármislenyi Nagy Gábor. – Az első félidőben voltak problémáink, jellemzően a szélén, jól forgatta a játékot a Kecskemét. Mindkét csapat támadásaiban volt lehetőség, kialakult egy adok-kapok, szerencsére a góljukra tudtunk válaszolni. A második félidőben nagyon jól jött ki a csapat, éreztük, hogy benne is van ebben a lehetőség. Talán egy kicsit korábban kezdtünk el kockáztatni, több türelem kellett volna részünkről, hogy ne jöjjön a harmadik és a negyedik gól. A játékosok hozzáállásával elégedett vagyok, ezzel a játékkal a hátralévő meccseinket meg tudjuk nyerni.

–Tudtuk, hogy nehéz dolgunk lesz, és azt kaptuk, amire számítottunk – értékelt Gombos Zsolt, a kecskemétiek trénere. – A lényeg, hogy megszereztük a három pontot, ezzel is közelebb vagyunk a céljainkhoz. Nagyon jó csapat a Kozármisleny, én sokat sikert kívánok nekik a továbbiakhoz. Az első félidő szerintem ikszes volt, kóstolgatták egymást a csapatok, picit talán akkor is fölényben voltunk. A második félidőben volt egy húsz perc, amikor az volt a cél, hogy ne kapjunk gólt, de minden mérkőzésen van ilyen időszak. Beszorultunk, nagyon jól játszott a hazai csapat, de ki tudtuk védekezni, majd rúgtunk még két gólt. Ez extra teljesítmény a játékosaimtól. Olyan volt a meccs, mint amilyen a hetünk, tele erővel, pozitivitással, akarattal. Kedden én már például Zalaegerszegről fordultam vissza a folytatás hírére, erre a hétre már cuccokat se hoztam magammal, de hála istennek az én csapatomnál nagyon pozitívan csengett le ez a történet. Sok a sérültünk, volt eltiltottunk is, de mindig hangsúlyoztam, hogy minden játékosunk azért van itt, hogy megmutassa, hogy itt a helye. Ezt a mai napon is mindenki bebizonyította.

HR-RENT Kozármisleny–KTE HUFBAU 1–4 (1–2)

Kozármisleny, vezette: Kubicsek Máté (Illés Tamás, Kovalcsik Zalán)

Kozármisleny: Somogyi – Horváth, Fenyvesi (Talabér 69.), Babinszky (Csernik 81.), Nagy (Berdó 69.), Kirchner (Horváth 29.), Szabó, Kocsis, Kozics (Márkvárt 81.), Füredi, Turi. Vezetőedző: Jelena Richárd.

Kecskeméti TE: Mészáros – Puskás G., Gál, Asztalos, Grünvald – Ludasi, Szalai G. – Tóth, Károly (Hatvani 89.), Pantelisz (Lukács 73.) – Contantinescu (Szalai J. 80.). Vezetőedző: Gombos Zsolt.

Gól: Kirchner a 8., illetve Constantinescu az 5., Károly a 29., Tóth a 64., Szalai G. a 70. percben.

Sárga lap: Kocsis, Füredi, Turi, Horváth ill. Mészáros, Grünvald, Szalai G., Asztalos

Kiállítva: Jelena az 5. percben.

A Kecskeméti TE HUFBAU november 22-én folytatja a szezont, a lila-fehérek 16 órai kezdettel az Iváncsa KSE csapatát fogadják a Széktói Stadionban, szinté zárt kapus mérkőzésen.

