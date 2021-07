Biztató játékkal győzött a KTE

A harmadosztályú Makóval találkozott felkészülési mérkőzésen szombat délelőtt a két hét múlva esedékes NB II.-es rajtra készülő Kecskeméti TE. Kétszer hatvan percet játszottak a csapatok, a hazai gárda a pályán is realizálta a két csapat között papíron már meglévő osztálykülönbséget.

Mindkét fél részéről lendületes kezdés után az 5. percben Madarász ívelt be a jobb oldalról, Tóth Dániel pedig a kapu jobb sarkába fejelt, 1–0. Hat percre rá egy Lukács–Tóth Dániel kényszerítő után előbbi lőtt a bal felső sarok mellé. Jó iramú volt a mérkőzés, és eközben ügyesen adták-vették a labdát mind a két oldalon. Minden bizonnyal betudható volt ez annak is, hogy a játékosoknak végre nem kánikulában kellett futballozniuk. Érezhető volt, hogy a KTE igyekszik a kezében tartani az irányítást, és minél többet birtokolni a labdát. 22 perc elteltével veszélyeztetett először a Makó, Major szabadrúgását követően Varga vetődve mentett. Öt percre rá egy hazai hibát követően Babolek emelt éles szögből a kecskeméti kapu felé, ám végül a keresztléc fölé. Az első harminc perc letelte után mintegy vezényszóra nyomasztó fölénybe került a hazai gárda, ez gólokban is hamar megmutatkozott.

A 35. percben egy meggondolatlan vendég hazaadás után a makói kapusról kicsorgó labdát a szemfüles Lukács vágta közelről a hálóba, 2–0.

A 39. percben Hadaró adott be szögletet a jobb oldalról, a berobbanó Belényesi felhőfejesből küldte bombaerővel a bal alsóba a játékszert, 3–0. Négy percre rá egy hazai ziccert követően Hadaró fejelt a felső kapufára, ekkor hangzott föl először elismerő taps a tribünön, ahol közel kétszázan gyűltek össze, és azt láthatták, hogy az első hatvan perc utolsó félóráját végig dominálja a KTE.

A folytatásra mindkét edző nagyjából sorokat cserélt. A játék képe nem változott, maradt a határozott hazai fölény. A 69. percben Marsa szabadrúgását követően Papp fejelt fölé. A 75. percben egy jobb oldali szögletet követően ismét Belényesi robbant be ellentmondást nem tűrő módon és bólintott a hosszú sarokba, 4–0. Négy percre rá Lukács adott be jobbról, Katona remek fejest küldött kapura, és bár a makói kapus nagy bravúrral mentett, a kipattanót Katona már a hálóba stukkolta, 5–0. A 104. percben Puskás passzát követően Katona lőtt a fölső lécre, ezt követően hosszadalmas tűzijáték alakult ki a makói kapu előtt, amelynek a lezárásaként Puskás lőtt jobbról, 12 méterről a hálóba, csakhogy az asszisztens közben már lest jelzett, így Puskás gólját érvénytelenítették. Az utolsó negyedórára némileg enyhült a vendégekre gyakorolt nyomás, olykor a zöld-sárgák is előremerészkedek, de egészen a lefújásig becsülettel küzdöttek mindkét csapat játékosai.

Szabó István, a KTE vezetőedzője: – A mérkőzés elérte a célját. A héten nagyon sok edzésünk volt, szerdán pedig a Békéscsabával játszottunk előkészületi mérkőzést, a maihoz hasonló módon akkor is kétszer hatvan percet. Szombaton is az volt a cél, hogy a játékosok hatvan-hetven perces átlagterhelést kapjanak. Azt tudtuk, hogy hivatalosan egy osztálynyi különbség van a két csapat között, szerintem ma játékban is megvolt ez. Főleg az első játékrészben voltam elégedett a srácokkal, mert helyenként kombinatív játékkal szép dolgokra voltunk képesek a pályán, persze, látszott még a fiúkon a fáradtság. Az utolsó két hétben próbáljuk őket frissíteni, de ismétlem, a mai célt elérte ez az edzőmérkőzés. Köszönöm a Makónak, hogy vállalkozott erre a kétszer hatvan percre, és beugrott a Budaörs helyett. A fiúk most két nap pihenőt kapnak, aztán újra folytatjuk a munkát. A következő hétvégén van még egy edzőmérkőzésünk a Szeged ellen, két hét múlva pedig már az első bajnokin várjuk a Budaörsöt.

Kecskeméti TE HUFBAU–Makó 5–0 (3–0)

Kecskeméti TE, első hatvan perc: Varga – Madarász, Szabó A., Riaskó, Belényesi, Hadaró – Nagy. K., Vágó, Bodorka (Katona 52.) – Tóth D., Lukács.

Kecskeméti TE, második hatvan perc: Kersák – Buna, Gál, Belényesi (Riaskó 96.), Szabó G., – Papp, Marsa, Katona – Puskás, Lukács (Tóth D. 86., Hatvani 96.), Grünwald.

Vezetőedző: Szabó István

Gól: Tóth D. 5., Lukács 35., Belényesi 39., 75., Katona 79. perc.