Bizonytalan kilátások után biztosan győzött a Röpke

A HÉP-Röpke SE csapata az eddig veretlen Szolnoki SPC gárdáját fogadta a női röplabda NB II. Keleti csoportjában, az alapszakasz hatodik fordulójában. A kecskeméti lányok magabiztos játékkal 3:0-os szett aránnyal múlták felül a vendégeket.

A két csapat nem találkozott mostanában egymással, és mivel a Szolnok listavezetőként érkezett Kecskemétre, az esélyeket illetően minden hírös városi érintett inkább tamáskodott az összecsapás előtt, az esélylatolgatást a magas bizonytalansági faktor tette fölöslegessé. Ehhez képest örömteli meglepetésre magabiztos győzelmet arattak az ismét a Kocsi István Mezőgazdasági Szakképző iskola tornatermében meccselő kecskeméti lányok, egy óra elég volt ahhoz, hogy letudják a rangadót. Mind a három játszma azonos forgatókönyv szerint zajlott. A szettek elején fej-fej mellett haladt a két csapat, aztán a hírös városiak megrázták magukat, és állva hagyták a vendégeket. Az első két szettben 15 pontos, míg a harmadik, utolsónak bizonyult játszmában 10 pontos különbséggel verték Kása Róbert tanítványai a listavezetőt.

– Nagyon örülök ennek a győzelemnek, őszintén mondom, engem is megleptek a lányok ezzel a szép eredménnyel, persze nem azért, mintha nem tartanám őket képesnek bravúrokra, sőt, meggyőződésem, hogy még ennél is többre képesek – nyilatkozta a mérkőzést követően Kása Róbert, a kecskemétiek vezetőedzője. – A labdaéhségük ezen a mérkőzésen beérett. A csapatom az egész találkozó alatt összeszedetten, jól koncentrálva játszott, és a remek nyitás-fogadásainkkal eldöntöttük a mérkőzést. Az ellenfélnek volt néhány jó momentuma, ezekben a szakaszokban hívtam fel a lányok figyelmét, hogy türelmesen kell játszanunk, hibára késztetni őket, ami be is jött. A járványhelyzetben most először volt együtt a teljes csapat. Nem elbízva magunkat, gratulálok a lányoknak ehhez a nagyon szép győzelemhez.

– Úgy gondolom, hogy a Covid alaposan átírja a felkészüléseket és a csapatösszeállításokat – nyilatkozta Makai Péter, a Szolnoki SPC trénere. – A hatodik fordulóban hatodjára voltam kényetlen változtatni a csapat szerkezetén. Gratulálok a Kecskemétnek, nagyon jól játszottak és megleptek minket, és attól függetlenül, hogy sok volt a hiányzó és gyengébb kerettel álltunk fel, többet vártam volna a csapattól.

– Mérhetetlenül büszke vagyok a lányokra, mert amit ma mutattunk, az a mi játékunk – értékelt az érthetően boldog Selmeczy Vanda, a csapatkapitány. – A mai győzelemnek a kulcsa a csapatmunka volt, ugyanis ma mindenkin éreztem, hogy egyformán akarjuk ezt a győzelmet és hogy mindenki élvezni a játékot. Mindenki a maximumot igyekezett nyújtani, és fejben is végig tudtunk koncentrálni.

HÉP-Röpke SE–Szolnoki SCP 3:0 (25:10; 25:10; 25:15)

Kecskemét, játékvezető: Bátkai-Katona, Kaposvári.

HÉP-Röpke SE: Halla, Kenderes, Selmeczy, Barabás, Fekete, Kádár, Sanchez, Lehoczki, Pintér, Páli. Liberók: Korpácsi, Szabó Cs. Vezetőedző: Kása Róbert

Szolnoki SCP: Rőczey, Gál, Berényi, Nánai, Gávri, Kohári-Kiss, Varga. Liberó: Czanek. Vezetőedző: Makai Péter.

A HÉP-RÖPKE SE a következő bajnoki mérkőzését november 8-án vívja meg 13 óra kezdettel, a salgótarjáni SBTC otthonában.